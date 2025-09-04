kiskereskedelemfogyasztásélelmiszer

Hatásosak a fogyasztást is segítő kormányzati intézkedések

Júliusban folytatódott a kiskereskedelmi forgalom bővülése.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 8:41
Júliusban is növekedést mutatott a kiskereskedelem Fotó: Havaran Zoltán
– A kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni és döntésük szerint többet is tudjanak költeni. Idén júliusban folytatódott a kiskereskedelmi forgalom bővülése, amelyet a jövőben az új kormányzati intézkedések is segítenek: Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtjuk végre és mindent megteszünk a béremelések védelme érdekében. Továbbra is megvédjük a magyar családokat és a nyugdíjasokat az indokolatlan áremelésekkel szemben, ezért november 30-ig meghosszabbítottuk az árréscsökkentést, ami a fogyasztás bővüléséhez is érdemben hozzájárul – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 júliusában a kiskereskedelmi forgalom volumene a naptárhatástól megtisztított adatok szerint 1,7 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 2,3 százalékkal, ezen belül az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzleteké 3,4 százalékkal növekedett. Miközben a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 2,9 százalékkal nőtt az értékesítés volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. Országos szinten a kiskereskedelmi forgalom elérte az 1739 milliárd forintot. Az idei év első hét hónapjában a kiskereskedelem forgalmának volumene 2,9 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest.

A tárca emlékeztetett: a magyar kormány elkötelezett a családok anyagi biztonságának további erősítése mellet. 

Júliustól adómentes lett a csed, a gyed és az örökebfogadói díj. Októbertől érkezik a háromgyermekes anyák, 2026 januárjától pedig a harminc év alatti anyák és a negyven év alatti kétgyermekes anyák teljes személyi jövedelemadó-mentessége. Emellett 2026-ra két lépcsőben megduplázzuk a családi adókedvezményt is. 

A kormány azonban itt nem áll meg, idén harmincezer forintos élelmiszer utalványt biztosít 2-2,5 millió nyugdíjas számára, ezáltal is hozzájárulva a kiskereskedelmi forgalom további bővüléséhez. Ez azt jelenti, hogy egyre több pénz marad a családok és a nyugdíjasok zsebében.

– A kormány a magyar családok és a nyugdíjasok védelme érdekében november 30-ig meghosszabbította az árréscsökkentést. Az intézkedés gyors és érdemi árcsökkenést eredményezett, a drogériákban átlagosan 26,6 százalékkal, az élelmiszerüzletekben 19,6 százalékkal lettek olcsóbbak a termékek. A kormány minden ágazatban fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben, ezért önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok és a telekommunikációs cégek esetében is, ehhez július 1-jétől a gyógyszeripari szereplők is csatlakoztak. Mindezek összességében hozzájárulnak ahhoz, hogy a kiskereskedelmi forgalom a jövőben is tovább bővüljön – tette hozzá a tárca.

Kiskereskedelem: a fogyasztással nincsen baj

– A kiskereskedelmi forgalom lanyhább növekedést a júliusi adatban okozhatja az is, hogy több volt a korábbinál a külföldön nyaraló magyar (így nem itthon vásároltak be) vagy kevesebb az itt nyaraló külföldi – ez utóbbi valóban csak minimális növekedést mutatott a vendégéjszakák száma alapján. Ez alapján tehát a fogyasztással nincs baj, a kiskereskedelem ennél szerényebb növekedése viszont jelent problémát. Ez persze nem csak a kereskedők számára probléma: a második két ok a GDP-ben és a költségvetésben is okoz elmaradást – nyilatkozta Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

Jelezte: a három bolttípusból kettőben két százalék felett bővült a forgalom – ez még mindig nem sok, de az 1,7 százaléknál több: az élelmiszerboltoké 2,3, a nem-élelmiszer üzleteké pedig 2,9 százalékkal. Az üzemanyagforgalom ezzel szemben csökkent, 2,4 százalékkal. Az élelmiszerboltok forgalmának bővülése, illetve a használtcikk üzleteknél mért 1,6 százalékos csökkenés továbbra is arra utal, hogy a korábbi „lefelé vásárlás mérséklődik”, már kevésbé keresik az olcsóbb, sokszor rosszabb termékeket, mint a magas infláció időszakában. Ugyanakkor az elhalasztott vásárlások pótlásáról továbbra sem beszélhetünk, a bútorok, műszaki cikkek esetében mindössze 0,9 százalék a növekedés mértéke.

– A következő hónapokban talán a mostaninál jobb adatra számíthatunk, hiszen erre a reálkeresetek bővülése, illetve a kormányzati transzferek (családi adókedvezmény emelése) lehetőséget ad. Az azonban kérdés, hogy ennek mekkora része jelenik meg a magyar gazdaságban – az jó, hogy a fogyasztás húzóerő, de ha ennek nagy aránya import, az már kevésbé – tette hozzá.

 

