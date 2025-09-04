Hatásosak a fogyasztást is segítő kormányzati intézkedések

– A kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni és döntésük szerint többet is tudjanak költeni. Idén júliusban folytatódott a kiskereskedelmi forgalom bővülése, amelyet a jövőben az új kormányzati intézkedések is segítenek: Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtjuk végre és mindent megteszünk a béremelések védelme érdekében. Továbbra is megvédjük a magyar családokat és a nyugdíjasokat az indokolatlan áremelésekkel szemben, ezért november 30-ig meghosszabbítottuk az árréscsökkentést, ami a fogyasztás bővüléséhez is érdemben hozzájárul – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 júliusában a kiskereskedelmi forgalom volumene a naptárhatástól megtisztított adatok szerint 1,7 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 2,3 százalékkal, ezen belül az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzleteké 3,4 százalékkal növekedett. Miközben a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 2,9 százalékkal nőtt az értékesítés volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. Országos szinten a kiskereskedelmi forgalom elérte az 1739 milliárd forintot. Az idei év első hét hónapjában a kiskereskedelem forgalmának volumene 2,9 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest.

A tárca emlékeztetett: a magyar kormány elkötelezett a családok anyagi biztonságának további erősítése mellet.

Júliustól adómentes lett a csed, a gyed és az örökebfogadói díj. Októbertől érkezik a háromgyermekes anyák, 2026 januárjától pedig a harminc év alatti anyák és a negyven év alatti kétgyermekes anyák teljes személyi jövedelemadó-mentessége. Emellett 2026-ra két lépcsőben megduplázzuk a családi adókedvezményt is.

A kormány azonban itt nem áll meg, idén harmincezer forintos élelmiszer utalványt biztosít 2-2,5 millió nyugdíjas számára, ezáltal is hozzájárulva a kiskereskedelmi forgalom további bővüléséhez. Ez azt jelenti, hogy egyre több pénz marad a családok és a nyugdíjasok zsebében.