Nyitrai Zsoltkormányélelmiszer utalvány

Már több mint 2,2 millió nyugdíjas megkapta az élelmiszer-utalványt

Magyarország kormánya minden lehetséges eszközzel segíti a nyugdíjasokat – közölte Nyitrai Zsolt. A miniszterelnök főtanácsadója kijelentette: október közepéig mindenki megkapja az utalványokat.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 13:41
A postások szeptember 1-je és október 15-e között kézbesítik az élelmiszer-utalványokat, melyeket december 31-ig lehet felhasználni MTI/Bodnár Boglárka
A harmincezer forintos élelmiszer-utalványt eddig 2 209 534-en kapták meg – közölte a miniszterelnök főtanácsadója.

Nyitrai Zsolt tudatta, hogy az utalványt október 15-ig mindenkinek kézbesítik.

Magyarország kormánya minden lehetséges eszközzel segíti a nyugdíjasokat

– fogalmazott a politikus. Hozzátette: „a Tisza Párt nem becsüli meg az időseket, és nem fogja megőrizni a nekik járó juttatásokat”.

„Egy rossz választás, és elveszíthetjük azokat az eredményeket, amelyekért eddig közösen megdolgoztunk” – jelezte Nyitrai Zsolt.

Borítókép: Nyitrai Zsolt (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Horváth József
Horváth József: James Bond nem halt meg, résen kell lennünk

Az amerikai titkosszolgálatok helyét átvették azok a nyugati szolgálatok, amelyeknek kormányai Orbán Viktor bukását akarják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

