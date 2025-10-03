Már több mint 2,2 millió nyugdíjas megkapta az élelmiszer-utalványt

A harmincezer forintos élelmiszer-utalványt eddig 2 209 534-en kapták meg – közölte a miniszterelnök főtanácsadója.

Nyitrai Zsolt tudatta, hogy az utalványt október 15-ig mindenkinek kézbesítik.

Magyarország kormánya minden lehetséges eszközzel segíti a nyugdíjasokat

– fogalmazott a politikus. Hozzátette: „a Tisza Párt nem becsüli meg az időseket, és nem fogja megőrizni a nekik járó juttatásokat”.

„Egy rossz választás, és elveszíthetjük azokat az eredményeket, amelyekért eddig közösen megdolgoztunk” – jelezte Nyitrai Zsolt.