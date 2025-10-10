élelmiszer utalványárrésstopTisza-adónyugdíjasNyitrai Zsolt

Nyitrai Zsolt: A kormány segíti és megbecsüli az időseket

A háborús infláció miatt is támogatjuk a nyugdíjasokat, és minden eszközzel fellépünk az élelmiszerláncok indokolatlan áremelése ellen.

Magyar Nemzet
2025. 10. 10. 15:56
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– A 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt eddig 2 303 213-an kapták meg, és több mint 15 milliárd forint értékben be is váltották – közölte a miniszterelnök főtanácsadója pénteken a Facebook-oldalán.

Budapest, 2025. április 2. Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos köszöntőt mond a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ) 35 éves jubileumi ünnepségén a budapesti Haris Parkban 2025. április 2-án. MTI/Máthé Zoltán
Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó (Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)

Nyitrai Zsolt kiemelte, a kormány segíti és megbecsüli az időseket.

A háborús infláció miatt is támogatjuk a nyugdíjasokat, és minden eszközzel fellépünk az élelmiszerláncok indokolatlan áremelése ellen

– jelentette ki.

A főtanácsadó kitért arra is, hogy a családok és a nyugdíjasok védelme érdekében november 30-ig meghosszabbították az árréscsökkentést, és önkéntes árkorlátozást harcoltak ki egyebek mellett a bankoknál és a gyógyszeripari szereplőknél.

Mindezek mellett 

a nyugdíjasok 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt is kapnak, amelyet december 31-ig válthatnak be hideg élelmiszer vásárlására

– tette hozzá.

Nyitrai Zsolt úgy fogalmazott, hogy a 

Brüsszel által fogott Tisza Párt bizottsági javaslatra még a 13. havi nyugdíjat is elvenné tőlük! Tessék választani!

Borítókép: A Magyar Posta munkatársa kézbesíti egy nyugdíjasnak a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt a fővárosban


