Nyitrai Zsolt: Megvédjük a nyugdíjasok juttatásait!

A 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt eddig 1 540 038 nyugdíjas kapta meg – közölte a miniszterelnök főtanácsadója szombaton a Facebook-oldalán.
Nyitrai Zsolt azt írta: október 15-ig mindenkinek kézbesítik az utalványt.
A főtanácsadó a bejegyzésben kiemelte:
a kormány kiáll a nyugdíjasok érdekeiért és megvédi a juttatásaikat.
Mint ismeretes, a kormány harmincezer forintos élelmiszer-utalványt ad minden nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülőnek.
Ez csaknem 2,4 millió embert érint. Az élelmiszer-utalványokat kisboltokban, piacokon, őstermelőknél vagy nagyobb üzletekben tudnak beváltani a jogosultak.
Az utalványokat december 31-ig tudják levásárolni a szépkorúak.