Nyitrai Zsolt: Megvédjük a nyugdíjasok juttatásait!

Összesen mintegy 2,4 millióan jogosultak a kormány által biztosított segítségre: az utalványokat december végéig lehet beváltani.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 9:44
Már több mint másfélmillióan kapták meg az utalványokat (Forrás: Pexels.com)
A 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt eddig 1 540 038 nyugdíjas kapta meg – közölte a miniszterelnök főtanácsadója szombaton a Facebook-oldalán.

Nyitrai Zsolt azt írta: október 15-ig mindenkinek kézbesítik az utalványt.

A főtanácsadó a bejegyzésben kiemelte: 

a kormány kiáll a nyugdíjasok érdekeiért és megvédi a juttatásaikat.

Mint ismeretes, a kormány harmincezer forintos élelmiszer-utalványt ad minden nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülőnek.

Ez csaknem 2,4 millió embert érint. Az élelmiszer-utalványokat kisboltokban, piacokon, őstermelőknél vagy nagyobb üzletekben tudnak beváltani a jogosultak.

Az utalványokat december 31-ig tudják levásárolni a szépkorúak.

Borítókép: Már több mint másfél millióan kapták meg az utalványokat (Forrás: Pexels.com)


