Nyitrai Zsolt: Megvédjük a nyugdíjasok juttatásait!

A 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt eddig 1 540 038 nyugdíjas kapta meg – közölte a miniszterelnök főtanácsadója szombaton a Facebook-oldalán.

Nyitrai Zsolt azt írta: október 15-ig mindenkinek kézbesítik az utalványt.

A főtanácsadó a bejegyzésben kiemelte:

a kormány kiáll a nyugdíjasok érdekeiért és megvédi a juttatásaikat.

Mint ismeretes, a kormány harmincezer forintos élelmiszer-utalványt ad minden nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülőnek.

Ez csaknem 2,4 millió embert érint. Az élelmiszer-utalványokat kisboltokban, piacokon, őstermelőknél vagy nagyobb üzletekben tudnak beváltani a jogosultak.

Az utalványokat december 31-ig tudják levásárolni a szépkorúak.