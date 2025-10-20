Nem tetszik a brüsszelieknek, hogy Magyarországon tartják a békecsúcsot

Meg sem hívták őket, mégis vitanapot szerveznek a budapesti Trump–Putyin-békecsúcsról az Európai Parlamentben – hívta fel a figyelmet Deák Dániel a közösségi oldalán. A XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott: Ukrajna érdekeivel indokolják mindezt.

Fotó: MTI/EPA/AP pool/Andrew Medichini

Az El País nevű lap több brüsszeli forrása „politikai rémálomnak” nevezte Donald Trump és Vlagyimir Putyin tervezett budapesti találkozóját. A brüsszeli tisztségviselők aggódnak, mert az EU „megalázásának” tekintik a helyszínválasztást. Véleményük szerint hatalmas szívességet tettek ezzel Orbán Viktornak is, ami segíthet neki a választáson – írta az elemző.

Hogy mi a bajuk valójában? – tette fel a kérdést.

Ursula von der Leyenék a saját háborújuknak tekintik az ukrán konfliktust, további pénzt és fegyvert akarnak küldeni a háborúba. Emiatt folyamatosan megpróbálták ellehetetleníteni Orbán Viktort, aki ezzel szemben a mielőbbi békéért dolgozik évek óta

– mutatott rá Deák Dániel. Majd jelezte: Donald Trump azonban borsot tört az orruk alá, az amerikai elnök le akarja zárni a háborút és a békecsúcsnak az az Orbán Viktor lesz a házigazdája, akit Brüsszel sikertelenül megpróbált ellehetetleníteni.

Az elemző hangsúlyozta, hogy a mielőbbi béke minden magyar és minden európai érdeke: az európai gazdaság tragikus helyzetben van a megnövekedett energiaárak és a szankciós politika miatt.

Ha vége lenne a háborúnak, annak azonnal érezhető pozitív gazdasági hatásai lennének

– tette hozzá.