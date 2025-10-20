Budapesti békecsúcsVolodimir ZelenszkijSzijjártó Péter

Sokan szinte mindent el fognak követni annak érdekében, hogy ne legyen békecsúcs, és ne legyen béke

Máris jól látszik, hogy sokan sok mindent, sőt szinte mindent el fognak követni annak érdekében, hogy ne legyen békecsúcs, és ezáltal ne legyen béke. Erről írt az ukrán elnök nyilatkozatára reagálva Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn az X-en.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 19:35
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter friss bejegyzésében arra reagált, hogy Volodimir Zelenszkij hétfőn megerősítette, hogy kész elmenni a tervezett amerikai–orosz csúcstalálkozóra, ha meghívják, ugyanakkor hozzátette, hogy nem Budapestet tartja erre a legmegfelelőbb helyszínnek.

Megmondtuk: sokan sok mindent, sőt, szinte mindent el fognak követni annak érdekében, hogy ne legyen békecsúcs, és ezáltal ne legyen béke

– hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

