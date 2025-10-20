Az amerikai és az orosz elnök csütörtökön jelentette be, hogy a következő hetekben Budapesten kívánnak egyeztetni az ukrajnai háborúról. Zelenszkij hétfőn nyilvánosságra hozott nyilatkozatában újságíróknak elmondta: „Ha ez egy olyan meghívás, amelyben hármas formátumban találkozunk – vagy úgynevezett ingázó diplomáciaként –, akkor egyik vagy másik formában elfogadjuk.” Közben sajtóhírek szerint a pénteki fehér házi találkozója Trump elnökkel heves vitába torkollott, amelyben az amerikai fél arra próbálta rávenni Ukrajnát, hogy fogadja el Oroszország feltételeit a háború lezárására.
Zelenszkij csatlakozna a budapesti békecsúcshoz
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy kész lenne csatlakozni Donald Trump és Vlagyimir Putyin tárgyalásaihoz, ha meghívást kapna a Magyarországon tervezett csúcstalálkozóra.
Zelenszkij visszafogottan nyilatkozott első sajtótájékoztatóján a tárgyalások óta, de világossá tette, hogy komoly nézetkülönbségek vannak a két fél között – írja a BBC. A találkozót „őszintének” nevezte.
Kritikusan nyilatkozott ugyanakkor Magyarországról mint a tervezett Trump–Putyin-találkozó helyszínéről, kijelentve, hogy Orbán Viktor miniszterelnök „semmi pozitívat nem tud tenni az ukránokért, és még kiegyensúlyozott szerepet sem képes vállalni”.
Zelenszkij tehát ismét a békepárti Magyarországot támadta.
Amikor újságírók pénteken arról kérdezték Trumpot, hogy Zelenszkij részt vesz-e a budapesti találkozón, az amerikai elnök így felelt:
„Olyan formát szeretnék, ami mindenkinek kényelmes. Hármas formában dolgozunk majd, de lehet, hogy külön is. A lényeg, hogy a három vezetőnek össze kell ülnie.”
Zelenszkij azt remélte, hogy a tárgyalásokon sikerül Tomahawk rakétákat szereznie az Egyesült Államoktól, amelyekkel mélyen az orosz területeket is elérhetné, de Trump nem adott egyértelmű választ, így az ukrán elnök üres kézzel távozott.
A hétfői sajtójelentések szerint a megbeszélés légköre sokkal feszültebb volt, mint korábban gondolták. A Financial Times úgy tudja, Trump figyelmeztette Zelenszkijt, hogy Putyin „el fogja pusztítani” Ukrajnát, ha nem fogadja el az orosz feltételeket.
A találkozót „feszült” és „viharos” hangulatúnak nevezték.
Borítókép: Donald Trump és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
