ZelenszkijVlagyimir PutyinBudapesti békecsúcsDonald Trump

Zelenszkij csatlakozna a budapesti békecsúcshoz

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy kész lenne csatlakozni Donald Trump és Vlagyimir Putyin tárgyalásaihoz, ha meghívást kapna a Magyarországon tervezett csúcstalálkozóra.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 13:51
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij Fotó: ANDREW HARNIK Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az amerikai és az orosz elnök csütörtökön jelentette be, hogy a következő hetekben Budapesten kívánnak egyeztetni az ukrajnai háborúról. Zelenszkij hétfőn nyilvánosságra hozott nyilatkozatában újságíróknak elmondta: „Ha ez egy olyan meghívás, amelyben hármas formátumban találkozunk – vagy úgynevezett ingázó diplomáciaként –, akkor egyik vagy másik formában elfogadjuk.” Közben sajtóhírek szerint a pénteki fehér házi találkozója Trump elnökkel heves vitába torkollott, amelyben az amerikai fél arra próbálta rávenni Ukrajnát, hogy fogadja el Oroszország feltételeit a háború lezárására.

Volodimir Zelenszkij kész lenne csatlakozni a budapesti békecsúcshoz (Fotó: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)
Volodimir Zelenszkij kész lenne csatlakozni a budapesti békecsúcshoz (Fotó: Getty Images North America/Win McNamee)

Zelenszkij visszafogottan nyilatkozott első sajtótájékoztatóján a tárgyalások óta, de világossá tette, hogy komoly nézetkülönbségek vannak a két fél között – írja a BBC. A találkozót „őszintének” nevezte.

Kritikusan nyilatkozott ugyanakkor Magyarországról mint a tervezett Trump–Putyin-találkozó helyszínéről, kijelentve, hogy Orbán Viktor miniszterelnök „semmi pozitívat nem tud tenni az ukránokért, és még kiegyensúlyozott szerepet sem képes vállalni”.

Zelenszkij tehát ismét a békepárti Magyarországot támadta.

Amikor újságírók pénteken arról kérdezték Trumpot, hogy Zelenszkij részt vesz-e a budapesti találkozón, az amerikai elnök így felelt:

„Olyan formát szeretnék, ami mindenkinek kényelmes. Hármas formában dolgozunk majd, de lehet, hogy külön is. A lényeg, hogy a három vezetőnek össze kell ülnie.”

Zelenszkij azt remélte, hogy a tárgyalásokon sikerül Tomahawk rakétákat szereznie az Egyesült Államoktól, amelyekkel mélyen az orosz területeket is elérhetné, de Trump nem adott egyértelmű választ, így az ukrán elnök üres kézzel távozott.

A hétfői sajtójelentések szerint a megbeszélés légköre sokkal feszültebb volt, mint korábban gondolták. A Financial Times úgy tudja, Trump figyelmeztette Zelenszkijt, hogy Putyin „el fogja pusztítani” Ukrajnát, ha nem fogadja el az orosz feltételeket.

A találkozót „feszült” és „viharos” hangulatúnak nevezték. 

Borítókép: Donald Trump és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

add-square Budapesti békecsúcs

Sorkatonaság: a globalista háborús terv része

Budapesti békecsúcs 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Megint posztolt a kretén

Bayer Zsolt avatarja

Csak egy apróságot felejtett el.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu