Zelenszkij csatlakozna a budapesti békecsúcshoz

Zelenszkij visszafogottan nyilatkozott első sajtótájékoztatóján a tárgyalások óta, de világossá tette, hogy komoly nézetkülönbségek vannak a két fél között – írja a BBC. A találkozót „őszintének” nevezte.

Kritikusan nyilatkozott ugyanakkor Magyarországról mint a tervezett Trump–Putyin-találkozó helyszínéről, kijelentve, hogy Orbán Viktor miniszterelnök „semmi pozitívat nem tud tenni az ukránokért, és még kiegyensúlyozott szerepet sem képes vállalni”.

Zelenszkij tehát ismét a békepárti Magyarországot támadta.

Amikor újságírók pénteken arról kérdezték Trumpot, hogy Zelenszkij részt vesz-e a budapesti találkozón, az amerikai elnök így felelt:

„Olyan formát szeretnék, ami mindenkinek kényelmes. Hármas formában dolgozunk majd, de lehet, hogy külön is. A lényeg, hogy a három vezetőnek össze kell ülnie.”