Tengerbe zuhant egy repülőgép, halálos áldozatok is vannak + videó

budapesti békecsúcsVlagyimir PutyinszankciókOrbán ViktorháborúDonald Trump

Orbán Viktor: Alapvető egzisztenciális érdekünk, hogy a budapesti békecsúcs sikerrel járjon

Ha sikerrel jár a budapesti békecsúcs, a magyar gazdaság végre fellélegezhet, és visszatérhetünk a háború előtti növekedéshez – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. A kormányfő hangsúlyozta: a háború három éve 9100 milliárd forintos veszteséget okozott, de a béke könnyebb megélhetést hozhat.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 7:35
„Szép dolog, hogy Trump és Putyin Budapesten találkozik, de hogy lesz ettől olcsóbb a kenyér? A budapesti békecsúcs bejelentése óta a balos elemzőknek és politikusoknak ez az egy kérdés maradt, amivel kereshetik a kákán a csomót. Nézzük hát, hogyan is?” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

Budapest, 2025. október 15. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Mandinernek a Karmelita kolostorban 2025. október 15-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
 Orbán Viktor miniszterelnök szerint alapvető érdekünk, hogy sikerrel járjon a budapesti békecsúcs (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

A kormányfő emlékeztetett: az orosz–ukrán háború első három évében Magyarország 9100 milliárd forintot bukott. Ez családonként több mint kétmillió forintos kiadást jelent. Drágult az energia és a gáz ára, kilőtt az infláció, buktunk a szankciókon, kevesebbet tudtunk kereskedni, megugrott az állampapírok kamata és drágább lett az ország finanszírozása.

„Ha sikerül véget vetni a háborúnak, mindez megszűnik. A magyar gazdaság végre fellélegezhet, és visszatérhetünk a háború előtti növekedéshez.

Mindenki többet fog keresni, és még a kenyér is olcsóbb lesz.

Magyarországnak ezért alapvető egzisztenciális érdeke, hogy a budapesti békecsúcs sikerrel járjon. Tegyünk meg mindent érte!” – hangsúlyozta Orbán Viktor. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

 


