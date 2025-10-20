Orbán Viktor: Alapvető egzisztenciális érdekünk, hogy a budapesti békecsúcs sikerrel járjon

„Szép dolog, hogy Trump és Putyin Budapesten találkozik, de hogy lesz ettől olcsóbb a kenyér? A budapesti békecsúcs bejelentése óta a balos elemzőknek és politikusoknak ez az egy kérdés maradt, amivel kereshetik a kákán a csomót. Nézzük hát, hogyan is?” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor miniszterelnök szerint alapvető érdekünk, hogy sikerrel járjon a budapesti békecsúcs (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

A kormányfő emlékeztetett: az orosz–ukrán háború első három évében Magyarország 9100 milliárd forintot bukott. Ez családonként több mint kétmillió forintos kiadást jelent. Drágult az energia és a gáz ára, kilőtt az infláció, buktunk a szankciókon, kevesebbet tudtunk kereskedni, megugrott az állampapírok kamata és drágább lett az ország finanszírozása.

„Ha sikerül véget vetni a háborúnak, mindez megszűnik. A magyar gazdaság végre fellélegezhet, és visszatérhetünk a háború előtti növekedéshez.

Mindenki többet fog keresni, és még a kenyér is olcsóbb lesz.

Magyarországnak ezért alapvető egzisztenciális érdeke, hogy a budapesti békecsúcs sikerrel járjon. Tegyünk meg mindent érte!” – hangsúlyozta Orbán Viktor.