Csúcstámadó harcias kiskakas kukorékol a Harcosok klubjára

– A kiskakas mindig azt gondolja, hogy ha nem kukorékol, akkor nem kel fel a nap – mondta a közösségi oldalán közzétett videójában Orbán Viktor. A zánkai Harcosok klubja-edzőtáborban készült felvételen a kormányfő kiemelte, hogy

a kiskakas mindent megtámad, ami él és mozog, még a budapesti csúcstalálkozóról is kitalálta, hogy tulajdonképpen ő kezdeményezte.

A bejegyzés hozzászólásai között felbukkant Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, aki kiemelte, Magyar Péter legnagyobb problémája, hogy a patrióták a zánkai Harcosok klubja-edzőtáborban ismét egy sikeres rendezvényt tudhatnak maguk mögött.

Borítókép: Orbán Viktor a Harcosok klubja edzőtáborában (Fotó: Fischer Zoltán)