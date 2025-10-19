Rendkívüli

Megszületett a második gól is az Újpest és az FTC derbijén

Orbán ViktorHarcosok KlubjaA kiskakasMagyar Péter

Csúcstámadó harcias kiskakas kukorékol a Harcosok klubjára

A miniszterelnök a Harcosok klubja edzőtáborában mondta el a véleményét a Magyar Péter jelenségről.

Munkatársunktól
2025. 10. 19. 18:35
– A kiskakas mindig azt gondolja, hogy ha nem kukorékol, akkor nem kel fel a nap – mondta a közösségi oldalán közzétett videójában Orbán Viktor. A zánkai Harcosok klubja-edzőtáborban készült felvételen a kormányfő kiemelte, hogy

a kiskakas mindent megtámad, ami él és mozog, még a budapesti csúcstalálkozóról is kitalálta, hogy tulajdonképpen ő kezdeményezte.

A bejegyzés hozzászólásai között felbukkant Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, aki kiemelte, Magyar Péter legnagyobb problémája, hogy a patrióták a zánkai Harcosok klubja-edzőtáborban ismét egy sikeres rendezvényt tudhatnak maguk mögött. 

 

Borítókép: Orbán Viktor a Harcosok klubja edzőtáborában (Fotó: Fischer Zoltán)

