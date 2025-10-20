Gróf Dávid tette brutális ellenszenvet váltott ki, Lisztes Krisztián is üzent neki

Az Újpest és az FTC derbije 1-1-es döntetlennel zárult. Már a végeredmény kialakulása után, a hosszabbításban a ferencvárosiak kapusa, Gróf Dávid sietségében meglökött egy labdaszedőt, aki nem sietett odaadni neki a labdát – a játékvezető azonnal kiállította a korábbi magyar válogatott kerettagot, akit cserelehetőség hiányában Varga Barnabás helyettesített az utolsó percekben.

Gróf Dávid piros lapjáról és Varga Barnabás kapuba állásáról is emlékezetes marad az Újpest és az FTC derbije (Fotó: Ladóczki Balázs)

Gróf Dávid posztjához Lisztes Krisztián is hozzászólt

Noha az eset után Gróf rögtön elnézést kért, ez sokakon nem segített, és az Origo beszámolója alapján óriási gyűlöletcunami zúdult a kapusra a közösségi médiában.

Egyesek örökre eltiltanák, mások fel is jelentenék testi sértésért a sérült Dibusz Dénest helyettesítő játékost,

akit az Instagramon bő háromszázezren követnek.

A hozzászólók között szerepel Lisztes Krisztián is, a Frankfurtból kölcsönben a Fradinál szereplő futballista a két feltartott kezet ábrázoló 🙌 emojival üzent csapattársának.

Szappanos Péter Varga Barnabásnak üzent az Újpest–FTC után

A gólja után kapusként egy kirúgásig jutó Varga Barnabást is megemlítette egy másik magyar futballista a közösségi médiában, méghozzá a válogatottbeli csapattársa, Szappanos Péter. A Puskás Akadémia kapusa humoros hangvétellel annyit írt: – Mi melóm van ebben...!

Szappanos Péter hatására állt be a kapuba Varga Barnabás? (Fotó: instagram.com/szappanospeti)

A pontosztozkodás után a Ferencváros egy mérkőzéssel kevesebbet játszva a negyedik, míg az Újpest a nyolcadik az NB I tabelláján.