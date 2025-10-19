Rendkívüli

Túlfeszítette a húrt Zelenszkij, kiderült miért dobták ki ismét a Fehér Házból + videó

Gróf DávidFerencvárosFTCpiros lapÚjpest

Gróf Dávid megszólalt a piros lapot érő kirívó sportszerűtlensége után + videó

Amint arról beszámoltuk, vasárnap nagyon csúnya jelenettel ért véget a labdarúgó NB I rangadója, amelyen az Újpest és a Ferencváros 1-1-re végzett egymással. Az FTC kapusa, Gróf Dávid sietett volna egy kirúgással, s mivel nem kapott azonnal labdát a labdaszedőktől, durván, két kézzel fellökte egyiküket. Azonnal piros lapot kapott. Gróf Dávid az Instagram-oldalán elnézést kért a történtekért.

2025. 10. 19. 22:22
Gróf Dávid piros lapot kapott Fotó: Ladóczki Balázs
Az Újpest–Ferencváros (1-1) találkozó utolsó pillanataiban a Fradi kapujába a csatár Varga Barnabás állt be, miután Gróf Dávid piros lapot kapott a bevezetőnkben említett, a 96. percben elkövetett kirívóan sportszerűtlen cselekedete miatt.

Gróf Dávid
Gróf Dávid Fotó: Ladóczki Balázs

Gróf Dávid: Szívesen személyesen is elnézést kérnék a fiútól

Gróf Dávid vasárnap este az Instagram-oldalán elnézést kért.

– Nagyon sajnálom, ami történt. Szerettem volna mielőbb megjátszani a labdát, lendületből igyekeztem megszerezni a labdát és a játék hevében, lendületből tettem, amit tettem. Szeretném elmondani, hogy egyáltalán nem akartam ártani a labdaszedőnek. Nagyon sajnálom és mindenkitől elnézést kérek, megbántam a cselekedetemet. Még az életben nem volt sárga lapom se bármilyen erőszakos eset miatt. Mindketten tudjuk, hogy mi történt és szívesen személyesen is elnézést kérnék a fiútól, amennyiben elfogadja.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

