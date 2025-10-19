Gróf Dávid megszólalt a piros lapot érő kirívó sportszerűtlensége után + videó

Az Újpest–Ferencváros (1-1) találkozó utolsó pillanataiban a Fradi kapujába a csatár Varga Barnabás állt be, miután Gróf Dávid piros lapot kapott a bevezetőnkben említett, a 96. percben elkövetett kirívóan sportszerűtlen cselekedete miatt.

Gróf Dávid Fotó: Ladóczki Balázs

Gróf Dávid: Szívesen személyesen is elnézést kérnék a fiútól

Gróf Dávid vasárnap este az Instagram-oldalán elnézést kért.

– Nagyon sajnálom, ami történt. Szerettem volna mielőbb megjátszani a labdát, lendületből igyekeztem megszerezni a labdát és a játék hevében, lendületből tettem, amit tettem. Szeretném elmondani, hogy egyáltalán nem akartam ártani a labdaszedőnek. Nagyon sajnálom és mindenkitől elnézést kérek, megbántam a cselekedetemet. Még az életben nem volt sárga lapom se bármilyen erőszakos eset miatt. Mindketten tudjuk, hogy mi történt és szívesen személyesen is elnézést kérnék a fiútól, amennyiben elfogadja.