Hansi Flick obszcén kézmozdulata miatt áll a bál, a Barcelona trénere magyarázkodik + videó

A Barcelona és a Girona találkozójának a végjátékában Hansi Flick az elmondása szerint csak a csapatát ösztökélte, azért tapsolt, nem Jesús Gil Manzano játékvezetőt kritizálta, utána pedig az egyik játékosát, Frenkie de Jongot biztatta érzelmesen, akkor sem a játékvezetőt szidta, és ezt el akarta magyarázni a bírónak. Aki azonban egymás után két sárga lapot mutatott fel neki, ami így már a tréner kiállítását jelentette. Ezt követően jött Ronald Araujo gólja, a kispadról elküldött tréner pedig kétszer is obszcén kézmozdulatot tett a bíró irányába.

Hansi Flick így „örült” a Barcelona győztes góljának. Forrás: X

Hansi Flick állítja, hogy ez sem a játékvezetőnek szólt, az örömében egyszerűen ez tört ki belőle. – De Jonghoz beszéltem éppen, őt tüzeltem, egyáltalán nem a bírónak címeztem a szavaimat. Nem igazán tudom, hogy miért kaptam a második lapot. Az ünneplésemet most láttam, arra nem is emlékeztem. De nem üzentem senkinek. A mérkőzésnek, a teljesítményünknek szólt, annak, hogy végül győztünk. Nagyon örülök, és soha nem akarok megsérteni senkit. Számomra ez a fociról szólt, az érzelmekről. Semmit sem mondtam a játékvezetőről. Ugyan már! Ő döntéseket hoz, amiket én elfogadok. Szóval csak annyit mondhatok, hogy nem neki szólt. A lapokra visszatérve, a tapsolásomat sem neki címeztem, hanem a csapatomnak. Fel akartam tüzelni őket, amiben a két sárga talán segített is. Próbáltam beszélni Manzanóval, de nem volt rá vevő, nem szólt hozzám. Ment a dolgára, amit el kell fogadnom, ő a játékvezető – idézi az Eurobarca a mérkőzést követő sajtótájékoztatóról Hansi Flick szavait, aki olyan ártatlannak tünteti fel magát, mintha egy ma született bárány lenne.

Hansi Flick piros lapja lett a tizenkettedik a sorban

A spanyol sajtó szerint Flick a mutogatást megússza a komolyabb következmények nélkül, mert Gil Manzano nem tett említést róla a hivatalos mérkőzésjelentésben, így a fegyelmi bizottság nem indíthat eljárást ellene. Flick így csupán az automatikus eltiltásra számíthat a nem egyből, hanem két sárga lap után kapott piros miatt. A következő fordulóban Real Madrid–Barcelona meccset játszanak, s a Barca számára hatalmas érvágás, hogy Flick nem lehet ott a kispadon.