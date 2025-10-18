Hansi Flick hibája a Real Madrid elleni rangadóba került, de nem ez volt az egyetlen dráma

A La Liga hétvégi fordulója előtt újabb botrány rázta meg a spanyol labdarúgást: a La Liga péntek esti mérkőzésének közvetítésekor állítólag nem mutatták be a játékosok tiltakozó akcióját, amely a Real Oviedo–Espanyol mérkőzés előtt zajlott. Miután bejelentették, hogy a Barcelona és a Villarreal Miamiban bajnoki mérkőzésére az Egyesült Államokban, Miamiban rendezik meg, a két klub csapatkapitányai megállapodtak abban, hogy tiltakozni fognak a döntés ellen. Állítólag ehhez az akcióhoz csatlakoztak a péntek esti mérkőzés résztvevői. Több játékos, újságíró és a szurkolók szerint ez tudatos cenzúra volt, amely súlyos kérdéseket vet fel a szólásszabadság témájában. A szombat délutáni katalán derbin szintén egy percig állt a játék a kezdő sípszó előtt, viszont a közvetítés alatt ebből semmit sem mutattak meg.

A Barcelona és a Girona játékosai is tüntettek a Miamiban megrendezendő Barcelona–Villarreal meccs miatt (Fotó: NurPhoto/Jose Breton)

A Barcelona jobban kezdett, a Girona talpra állt

A Girona elleni bajnoki előtt jó hír volt a katalánok háza táján, hogy Lamine Yamal és Fermín López is felépült és játszhat a Real Madrid ellen a spanyol labdarúgó-bajnokság jövő vasárnapi rangadóján. Végül is csak előbbi lépett pályára kezdőként, és már az első percekben elkápráztatta a hazai szurkolókat. Az 5. percben a Barcelona tinisztárja egy fantasztikus labdaátvétellel csapta be a Girona balhátvédjét, Álex Morenót, de a támadó beadása után nem alakult ki nagyobb veszély a vendégek kapuja előtt.

Yamal lamine had hansi flick clapping after this rainbow flick 😭 he’s unreal bro pic.twitter.com/JXrJBxAOxW — Darren (@MUFCDarren_) October 18, 2025

Bár a Barcelona együtteséből hiányzott Dani Olmo, Gavi, Ferran Torres, Raphinha és Robert Lewandowski is, Hansi Flick együttese az első tíz percben így is beszorította saját kapuja elé a Gironát. A 13. percben meg is született a katalánok vezető gólja: Yamal és Pedri játszott össze a tizenhatoson belül, majd a spanyol válogatott középpályás a gironai védők előtt jobbról balra keresztbe vezette a labdát, majd egy okos lövést eresztett el az ellentétes oldalon lévő jobb sarok irányába. Gazzaniga kapus tehetetlen volt, teljesen meglepte a Barcelona játékosa.

Nem adta fel a Girona, egy csodálatos góllal egyenlítettek a vendégek a 20. percben: egy szöglet után Arnau Martínez fejelte el a labdát Lamine Yamal elől, és az ötös környékén álló Alex Witsel egy akrobatikus mozdulattal, egy remek ollózás után talált be Szczesny kapujába.

Sőt, három perc alatt két óriási helyzetet is kihagyott a Girona.

Először az ukrán Vanat került helyzetbe Koundé nagy hibája után, de a csatár kísérletét hárította a Barcelona kapusa. Alig fél perccel később újra eladták a labdát a hazaiak, Portu egy az egyben vezethette rá a labdát Szczesny-re, de 33 éves spanyol csatár jobblábas lövése után a labda a bal kapufán csattant.