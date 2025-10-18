la ligaMarcus Rashfordhansi flickGirona FCLamine YamalFC Barcelona

Hansi Flick hibája a Real Madrid elleni rangadóba került, de nem ez volt az egyetlen dráma

A spanyol labdarúgó-bajnokság 9. fordulójának szombat délutáni mérkőzésén katalán derbit rendeztek, ami a vártnál is izgalmasabbra sikerült. Bár a bajnoki címvédő Barcelona Pedri okos góljával megszerezte a vezetést a vendég Girona ellen, a vendégek Alex Witsel akrobatikus találatával még az első félidőben egyenlítettek és akár a vezetést is megszerezhették volna. A második félidő közepén a katalánok edzője Hansi Flick a sérüléséből felépülő Lamine Yamalt is lecserélte, majd a csereként beálló Ronald Araujo góljával megnyerte a rangadót a Barcelona. Hans Flicket a hajrában kiállították, a német szakember így nem lehet ott a Real Madrid elleni rangadón.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 18:28
A Barcelona a hosszabbításban nyerte meg a meccset (Fotó: AFP/Josep Lago)
A La Liga hétvégi fordulója előtt újabb botrány rázta meg a spanyol labdarúgást: a La Liga péntek esti mérkőzésének közvetítésekor állítólag nem mutatták be a játékosok tiltakozó akcióját, amely a Real Oviedo–Espanyol mérkőzés előtt zajlott. Miután bejelentették, hogy a Barcelona és a Villarreal Miamiban bajnoki mérkőzésére az Egyesült Államokban, Miamiban rendezik meg, a két klub csapatkapitányai megállapodtak abban, hogy tiltakozni fognak a döntés ellen. Állítólag ehhez az akcióhoz csatlakoztak a péntek esti mérkőzés résztvevői. Több játékos, újságíró és a szurkolók szerint ez tudatos cenzúra volt, amely súlyos kérdéseket vet fel a szólásszabadság témájában. A szombat délutáni katalán derbin szintén egy percig állt a játék a kezdő sípszó előtt, viszont a közvetítés alatt ebből semmit sem mutattak meg.

A Barcelona és a Girona játékosai is tüntettek a Miamiban megrendezendő Barcelona - Villareal meccs miatt.
A Barcelona és a Girona játékosai is tüntettek a Miamiban megrendezendő Barcelona–Villarreal meccs miatt (Fotó: NurPhoto/Jose Breton)

A Barcelona jobban kezdett, a Girona talpra állt

A Girona elleni bajnoki előtt jó hír volt a katalánok háza táján, hogy Lamine Yamal és Fermín López is felépült és játszhat a Real Madrid ellen a spanyol labdarúgó-bajnokság jövő vasárnapi rangadóján. Végül is csak előbbi lépett pályára kezdőként, és már az első percekben elkápráztatta a hazai szurkolókat. Az 5. percben a Barcelona tinisztárja egy fantasztikus labdaátvétellel csapta be a Girona balhátvédjét, Álex Morenót, de a támadó beadása után nem alakult ki nagyobb veszély a vendégek kapuja előtt.

Bár a Barcelona együtteséből hiányzott Dani Olmo, Gavi, Ferran Torres, Raphinha és Robert Lewandowski is, Hansi Flick együttese az első tíz percben így is beszorította saját kapuja elé a Gironát. A 13. percben meg is született a katalánok vezető gólja: Yamal és Pedri játszott össze a tizenhatoson belül, majd a spanyol válogatott középpályás a gironai védők előtt jobbról balra keresztbe vezette a labdát, majd egy okos lövést eresztett el az ellentétes oldalon lévő jobb sarok irányába. Gazzaniga kapus tehetetlen volt, teljesen meglepte a Barcelona játékosa. 

Nem adta fel a Girona, egy csodálatos góllal egyenlítettek a vendégek a 20. percben: egy szöglet után Arnau Martínez fejelte el a labdát Lamine Yamal elől, és az ötös környékén álló Alex Witsel egy akrobatikus mozdulattal, egy remek ollózás után talált be Szczesny kapujába.

 Sőt, három perc alatt két óriási helyzetet is kihagyott a Girona.

Először az ukrán Vanat került helyzetbe Koundé nagy hibája után, de a csatár kísérletét hárította a Barcelona kapusa. Alig fél perccel később újra eladták a labdát a hazaiak, Portu egy az egyben vezethette rá a labdát Szczesny-re, de 33 éves spanyol csatár jobblábas lövése után a labda a bal kapufán csattant.

A Barcelona kapusa tehetetlen volt Alex Witsel ollózása után.
A Barcelona kapusa tehetetlen volt Alex Witsel ollózása után (Fotó: AFP/Josep Lago)

Az egyenlítő gól után picit elbizonytalanodó Barcelona főleg Lamine Yamal révén vezetett ígéretes támadásokat, a 30. percben mégis majdnem egy pontrúgás után találhattak volna be a katalánok. Yamal bő húsz méterről elvégzett szabadrúgása után a felső lécről ment ki a labda, a spanyol támadózseni alig pár centit tévedett csak. A Girona a kezdeti mély védekezése után már feljebb tolta a letámadását, és rengeteg labdát szereztek a vendégek, olykor már a Barcelona térfelén is.

 A 39. percben Pedri labdavesztése után a középhátvéd Reis indította Gilt, aki tizenöt méterről a kapu fölé rúgta a labdát ígéretes helyzetben.

Két perc múlva Moreno játszott Witsel elé, de a rutinos belga középpályás ordító helyzetben szintén hibázott, az egyenlítő gól szerzőjének kísérlete egy méterrel a kapu felett szállt el. Ekkor már szórványos füttyszó is hallatszott a Barcelona ideiglenes pályájaként használt Montjuic Stadionban, és azt sem enyhítette a katalánok szurkolók dühét, hogy Frankie de Jong nagy helyzete után az utolsó percben Lamine Yamal ollózása után majdnem gólt szereztek a hazaiak. Az első félidő végére az eső is eleredt, de több találat már nem született.

Araujo megnyerte a meccset

A Girona akár 3-4 gólt is szerezhetett volna az első negyvenöt percben, amit jól mutatott az is, hogy az első félidőben a vendégek 1,28 xG-t hoztak össze a hazaiak 0,54-vel szemben. A második félidő elején továbbra is lendületben maradtak a vendégek, Vanat és Gil összjátéka után utóbbi kiszorított helyzetből nyolc méterről csak az oldalhálóba lőtte a labdát a 49. percben. A katalánok a csereként beállt Fermín López révén veszélyeztettek, a Barcelona támadójának egy életerős jobblábas lövést engedett el a tizenhatos sarkáról, de a labda ismét, a meccsen már harmadszor, a kapufát érintve hagyta el a pályát. Az 54. percben Yamal is távolról próbálkozott, de a Girona kapusa védeni tudott.

Nem meglepő, hogy távoli lövésekkel próbálkoztak a játékosok, hiszen az első félidőben eleredő zápor nem csillapodott, így akár a csúszós talajon meg is lephették volna egymás kapusait a két csapat támadói. A 61. percben egy szöglet után a kapu előtti tumultusban Cubarsi talált be, de a játékvezető később visszavonta a találatot, mivel szabálytalannak látta Casadót a gól előtti szituációban. A 63. percben mindkét edző cserékkel próbált frissíteni a csapatán. A Gironában Gil és Portu helyett Solis és az ukrán Viktor Cihankov érkezett. 

A Barcelona angol csatárának Marcus Rashfordnak nem volt könnyű dolga a lelkesen játszó gironai védők ellen.
A Barcelona angol csatárának, Marcus Rashfordnak nem volt könnyű dolga a lelkesen játszó Girona-védők ellen (Fotó: AFP/Josep Lago)

A Barcelonában Pedrit Christensen váltotta, és a nem százszázalékos állapotban lévő Lamine Yamal helyett a svéd Roony Bardghji jött be az utolsó huszonöt percre. A 65. percben a picit szürkén játszó Marcus Rashford jobblábas lövését kellett védenie a Girona kapusának, majd Roca lőtte bele a labdát Szczesny-be. Próbálkozott a Barcelona, de a Girona sem akart adta fel a támadásokat. A vendégek az utolsó tizenöt perchez érve már tizenöt beadással próbálkoztak, és cserének behozták a 39 éves uruguayi csatárt, Christian Stuanit, aki az előző tizenöt, Barcelona elleni meccsein ötször talált be a katalánok kapujába. A Girona edzője Michel bizakodhatott, mivel Stuani kétszer is eredményes tudott lenni a Barcelona elleni legutóbbi három találkozóján, mikor pályára lépett.

A 87. percben Cihankov elől mentettek óriásit a barcelonai védők, az ukrán támadót az utolsó utáni pillanatban tudták szerelni. Ezt már Hansi Flick sem bírta idegekkel, a német edzőt kiállította a bíró szövegelésért. 

Ezt pedig azt jelentette, hogy a német szakember nem ülhet le a kispadra a jövő vasárnapi, Real Madrid elleni rangadón. 

A 90. percben viszont jött a slusszpoén: a 93. percben a csereként beálló Araujo Frenkie de Jong passzából megszerezte a vezetést a Barcelonának, amely végül kínkeservesen, de megnyerte a Girona elleni bajnoki mérkőzést. A Barcelona ezzel egy ponttal átvette a vezetést a Real Madrid ellen, legalábbis minimum vasárnap estig, ahol a királyi gárda a Getafe otthonába látogat.

La Liga, 9. forduló

FC Barcelona–Girona 2-1 (1-1)
Gól: Pedri (13.) Araujo (90+3.), ill. Witsel (20.) 

 

 

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

