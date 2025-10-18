Cenzúra és balhé rázta meg a spanyol labdarúgó-bajnokságot

Újabb botrány rázta meg a spanyol labdarúgást: a La Liga péntek esti mérkőzésének közvetítésekor állítólag nem mutatták be a játékosok tiltakozó akcióját, amely a Real Oviedo–Espanyol mérkőzés előtt zajlott. Több játékos, újságíró és a szurkolók szerint ez tudatos cenzúra volt, amely súlyos kérdéseket vet fel a szólásszabadság témájában. A spanyol labdarúgó-bajnokságnak ez a balhé biztosan nem hiányzott. Ráadásul ez a tiltakozás a kezdő sípszó után történt, az első 15 másodpercben.
A spanyol labdarúgó-bajnokságot megrázta a botrány
Az eset után a közösségi médiában lavinaszerűen indultak meg kommentárok, amelyek a spanyol labdarúgás vezetőit azzal vádolják, hogy megpróbálták elhallgatni a játékosok tiltakozását. A liga részéről egyelőre nem érkezett hivatalos reagálás.
Miután bejelentették, hogy a Barcelona és a Villarreal Miamiban bajnoki mérkőzésére az Egyesült Államokban, Miamiban rendezik meg, a két klub csapatkapitányai megállapodtak abban, hogy tiltakozni fognak a döntés ellen. Állítólag ehhez az akcióhoz csatlakoztak a péntek esti mérkőzés résztvevői.
A Real Oviedo és az Espanyol játékosai a mérkőzés kezdete előtt ezért csinálták a rövid tiltakozó akciót. Egyes források szerint a liga vezetése és a játékosok jogainak korlátozása ellen, ami összefüggésben van az amerikai mérkőzésrendezéssel.
Az akció azonban nem került adásba, noha a stadionban jelen lévő szurkolók egyértelműen látták, mi történt a pályán.
A közvetítésben eközben a kamerák a nézőteret mutatták, majd azonnal a kezdőrúgásra váltottak. A jelenet kimaradása váltotta ki a cenzúrával kapcsolatos vádakat.
Technikai okokra hivatkoznak
A liga hivatalos közleményt még nem adott ki, de belső források szerint „technikai okokra” hivatkoznak. Egy névtelenül nyilatkozó közvetítési szakember ugyanakkor azt mondta a spanyol sajtónak, hogy „ilyen döntéseket ritkán hoznak technikai szinten – az ilyesmi mindig fentről jön”.
A La Ligát az elmúlt években többször érte bírálat a kommunikáció és a nyilvánosság korlátozása miatt. Korábban a játékos-szakszervezet is kifogásolta, hogy a liga egyre inkább kereskedelmi márkaként kezeli a bajnokságot, és háttérbe szorítja a sportolók véleményét.
Az idei szezonban több csapat is jelezte, hogy nem elégedett a televíziós közvetítésekkel és a meccsidőpontok meghatározásával.
A mostani eset azonban túlmutat ezen: ez már a véleménynyilvánítás korlátozásának kérdése.