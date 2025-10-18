Cenzúra és balhé rázta meg a spanyol labdarúgó-bajnokságot

Újabb botrány rázta meg a spanyol labdarúgást: a La Liga péntek esti mérkőzésének közvetítésekor állítólag nem mutatták be a játékosok tiltakozó akcióját, amely a Real Oviedo–Espanyol mérkőzés előtt zajlott. Több játékos, újságíró és a szurkolók szerint ez tudatos cenzúra volt, amely súlyos kérdéseket vet fel a szólásszabadság témájában. A spanyol labdarúgó-bajnokságnak ez a balhé biztosan nem hiányzott. Ráadásul ez a tiltakozás a kezdő sípszó után történt, az első 15 másodpercben.

Fotó: DAX IMAGES / NurPhoto

A spanyol labdarúgó-bajnokságot megrázta a botrány

Az eset után a közösségi médiában lavinaszerűen indultak meg kommentárok, amelyek a spanyol labdarúgás vezetőit azzal vádolják, hogy megpróbálták elhallgatni a játékosok tiltakozását. A liga részéről egyelőre nem érkezett hivatalos reagálás.

Miután bejelentették, hogy a Barcelona és a Villarreal Miamiban bajnoki mérkőzésére az Egyesült Államokban, Miamiban rendezik meg, a két klub csapatkapitányai megállapodtak abban, hogy tiltakozni fognak a döntés ellen. Állítólag ehhez az akcióhoz csatlakoztak a péntek esti mérkőzés résztvevői.

Oviedo and Espanyol stood still for the first 15 seconds of their match to protest Barcelona and Villarreal's game in Miami.



La Liga teams plan to do the same throughout the weekend to oppose the move 🙅‍♂️ pic.twitter.com/bSo2SitiXu — B/R Football (@brfootball) October 17, 2025

A Real Oviedo és az Espanyol játékosai a mérkőzés kezdete előtt ezért csinálták a rövid tiltakozó akciót. Egyes források szerint a liga vezetése és a játékosok jogainak korlátozása ellen, ami összefüggésben van az amerikai mérkőzésrendezéssel.

Az akció azonban nem került adásba, noha a stadionban jelen lévő szurkolók egyértelműen látták, mi történt a pályán.

A közvetítésben eközben a kamerák a nézőteret mutatták, majd azonnal a kezdőrúgásra váltottak. A jelenet kimaradása váltotta ki a cenzúrával kapcsolatos vádakat.

Technikai okokra hivatkoznak

A liga hivatalos közleményt még nem adott ki, de belső források szerint „technikai okokra” hivatkoznak. Egy névtelenül nyilatkozó közvetítési szakember ugyanakkor azt mondta a spanyol sajtónak, hogy „ilyen döntéseket ritkán hoznak technikai szinten – az ilyesmi mindig fentről jön”.

A La Ligát az elmúlt években többször érte bírálat a kommunikáció és a nyilvánosság korlátozása miatt. Korábban a játékos-szakszervezet is kifogásolta, hogy a liga egyre inkább kereskedelmi márkaként kezeli a bajnokságot, és háttérbe szorítja a sportolók véleményét.

Az idei szezonban több csapat is jelezte, hogy nem elégedett a televíziós közvetítésekkel és a meccsidőpontok meghatározásával.

A mostani eset azonban túlmutat ezen: ez már a véleménynyilvánítás korlátozásának kérdése.