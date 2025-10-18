spanyol labdarúgó bajnokságReal OviedoRCD Espanyol

Cenzúra és balhé rázta meg a spanyol labdarúgó-bajnokságot

Furcsa botrány robbant ki Spanyolországban, ahol pénteken este a válogatott szünet után folytatódott a bajnokság. A La Liga péntek esti összecsapása előtt azonban nem mindennapi események történtek. A spanyol labdarúgó-bajnokság újabb balhéja senkinek sem jött jól.

2025. 10. 18. 7:14
Az Oviedo és az Espanyol játékosainak tiltakozása nem jutott el a nézőkhöz Fotó: DAX IMAGES Forrás: NurPhoto
Újabb botrány rázta meg a spanyol labdarúgást: a La Liga péntek esti mérkőzésének közvetítésekor állítólag nem mutatták be a játékosok tiltakozó akcióját, amely a Real Oviedo–Espanyol mérkőzés előtt zajlott. Több játékos, újságíró és a szurkolók szerint ez tudatos cenzúra volt, amely súlyos kérdéseket vet fel a szólásszabadság témájában. A spanyol labdarúgó-bajnokságnak ez a balhé biztosan nem hiányzott. Ráadásul ez a tiltakozás a kezdő sípszó után történt, az első 15 másodpercben.

Fotó: DAX IMAGES / NurPhoto

A spanyol labdarúgó-bajnokságot megrázta a botrány

Az eset után a közösségi médiában lavinaszerűen indultak meg kommentárok, amelyek a spanyol labdarúgás vezetőit azzal vádolják, hogy megpróbálták elhallgatni a játékosok tiltakozását. A liga részéről egyelőre nem érkezett hivatalos reagálás.

Miután bejelentették, hogy a Barcelona és a Villarreal Miamiban bajnoki mérkőzésére az Egyesült Államokban, Miamiban rendezik meg, a két klub csapatkapitányai megállapodtak abban, hogy tiltakozni fognak a döntés ellen. Állítólag ehhez az akcióhoz csatlakoztak a péntek esti mérkőzés résztvevői. 

A Real Oviedo és az Espanyol játékosai a mérkőzés kezdete előtt ezért csinálták a rövid tiltakozó akciót. Egyes források szerint a liga vezetése és a játékosok jogainak korlátozása ellen, ami összefüggésben van az amerikai mérkőzésrendezéssel. 

Az akció azonban nem került adásba, noha a stadionban jelen lévő szurkolók egyértelműen látták, mi történt a pályán. 

A közvetítésben eközben a kamerák a nézőteret mutatták, majd azonnal a kezdőrúgásra váltottak. A jelenet kimaradása váltotta ki a cenzúrával kapcsolatos vádakat.

Technikai okokra hivatkoznak

A liga hivatalos közleményt még nem adott ki, de belső források szerint „technikai okokra” hivatkoznak. Egy névtelenül nyilatkozó közvetítési szakember ugyanakkor azt mondta a spanyol sajtónak, hogy „ilyen döntéseket ritkán hoznak technikai szinten – az ilyesmi mindig fentről jön”.

A La Ligát az elmúlt években többször érte bírálat a kommunikáció és a nyilvánosság korlátozása miatt. Korábban a játékos-szakszervezet is kifogásolta, hogy a liga egyre inkább kereskedelmi márkaként kezeli a bajnokságot, és háttérbe szorítja a sportolók véleményét. 

Az idei szezonban több csapat is jelezte, hogy nem elégedett a televíziós közvetítésekkel és a meccsidőpontok meghatározásával.

A mostani eset azonban túlmutat ezen: ez már a véleménynyilvánítás korlátozásának kérdése.

Hatalmas a balhé, miért kellett ennek így történnie?

A szurkolók és újságírók többsége elítéli a történteket. A spanyol közösségi média felületein „#LetThemSpeak” és „#NoCensura” hashtagek alatt indult kampány, amely a játékosok jogainak védelmét sürgeti. 

Eközben több futballista is megszólalt: néhányan támogatásukról biztosították az Oviedo és Espanyol játékosait, mások óvatosabban fogalmaztak, hogy ne kerüljenek szembe a liga vezetésével.

A botrány újra rávilágít arra, hogy a modern futballban a sport, a média és a politika határai egyre inkább elmosódnak. Ha bebizonyosodik, hogy a La Liga valóban tudatosan cenzúrázta a tiltakozást, az komoly bizalomvesztést okozhat a játékosok és a szurkolók körében.

 

