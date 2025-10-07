UEFABarcelonaAC MilanReal Madrid

Hiába a Real Madrid tiltakozása, az UEFA engedett a Barcelonának

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) engedélyezte a Barcelonának és a Milannak, hogy külföldön játsszanak bajnoki mérkőzést, ilyen korábban még nem fordult elő. Még a nyáron a Real Madrid hivatalos közleményben elutasította a Spanyol Labdarúgó-szövetség azon javaslatát, hogy a Villarreal–Barcelona La Liga-mérkőzést a miami Hard Rock Stadionban rendezzék meg. Ennek ellenére már az UEFA is zöld lámpát adott.

Tóth Norbert
2025. 10. 07. 19:11
Az UEFA engedett a külföldi bajnokik megrendezésének.
Az UEFA döntése értelmében Miamiban játszhat bajnokit a Barcelona. (Fotó: ADRIA PUIG / AFP)
A Real Madrid honlapján nyáron megjelent közlemény kitért arra, hogy a javaslat sérti a területi elvet, amely az oda-visszavágós bajnoki versenyeket szabályozza, megváltoztatja a versenyegyensúlyt és indokolatlan előnyt biztosít a kérelmező kluboknak. A madridi klub ezen elvek védelmében konkrét lépéseket is tett. A FIFA-t arra kérte, ne engedje a mérkőzés megrendezését a La Liga többi klubjának előzetes beleegyezése nélkül. Az UEFA-t arra kérte, hogy érje el a spanyol szövetségnél a javaslat visszavonását. A spanyol Sportfelügyelői Tanácsot pedig arra kérte, hogy ne adja meg a szükséges közigazgatási engedélyt a többi klub egyhangú beleegyezése nélkül. Ám mindhiába, keresztül ment a döntés.

Az UEFA szerint ebből nem lesz rendszer.
Az UEFA elnöke, Aleksander Čeferin szerint kivételese esetekről van szó (Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto)

 

A Barcelona és a Milan is külföldön játszhat bajnokit

A Reuters beszámolója szerint az UEFA vonakodva ugyan, de kivételként feltüntetve jóváhagyta egy Serie A- és egy La Liga-mérkőzés külföldi megrendezését.

A Barcelona és a Villarreal közötti bajnokit december végén Miamiban, az Egyesült Államokban, míg az AC Milan Como ellen találkozóját február elején Perthben, Ausztráliában rendezik.

A spanyol szövetség közel egy évtizede követi transzatlanti vízióját, amit az NFL és az NBA által alkalmazott stratégiára alapoz. A céljuk, hogy más piacokon is megvethessék a lábukat.

 

Az UEFA elnöke szerint ez csak kivételes precedens

Az Európai Labdarúgó-szövetség a közleményében hangsúlyozta, hogy a FIFA még felülvizsgálat alatt álló szabályozási keretrendszere nem kellően világos és részletes, valamint továbbra is ellenzik az ilyen jellegű mérkőzéseket.

Bár sajnálatos, hogy ezt a két mérkőzést engedélyeznünk kellett, ez a döntés kivételes, és nem tekinthető precedensnek. Elkötelezettségünk egyértelmű: megvédjük a nemzeti bajnokságok integritását, és biztosítjuk, hogy a futball továbbra is a hazai környezetben maradjon

– mondta Aleksander Čeferin, az UEFA elnöke egy nyilatkozatban.

