Nagyon gyengén muzsikáltak az előzenekarok a vasárnapi derbi előtt

A mérkőzés első helyzete a vendégek előtt adódott, s a szabolcsi együttes enyhe fölénye meghozta a gólt. Megérdemelten, még ha ehhez némi szerencse is kellett, hiszen Jasmin Mesanovic tizenhatoson belüli lövése után Kártik Bálint fején megpattanva került a kapuba a labda. Három perc múlva Gyollai Dániel védése miatt nem lett 0-2 az eredmény, s bár a Kazincbarcika próbálkozott azzal, hogy átjátssza a kisvárdai dupla falat, de ez csak nagyon ritkán sikerült. Sok volt a rugdosás a pályán, a pontatlan passz, a kapuk azonban nem forogtak veszélyben. A Kazincbarcika a hajrában közel járt ahhoz, hogy egyenlítsen, Berecz Zsombornak és Anthony Rasheednak volt lehetősége, de ezek a helyzetek kimaradtak, nyert a Kisvárda.

A Puskás Akadémia a legutóbbi öt meccsén nem tudott nyerni, így utazott az utolsó helyen álló Zalaegerszeghez. Sok említésre méltó esemény nem történt, aztán a 71. percben Lukács Dániel vezetést szerzett a vendégeknek. Ennél több is kívánkozik a találkozó krónikájába, a ZTE maradt az utolsó helyen, a felcsútiakat pedig nyilván boldogította a tény, hogy hosszú idő után újra győztesen hagyták el a pályát.