Nagyon gyengén muzsikáltak az előzenekarok a vasárnapi derbi előtt

A mérkőzés első helyzete a vendégek előtt adódott, s a szabolcsi együttes enyhe fölénye meghozta a gólt. Megérdemelten, még ha ehhez némi szerencse is kellett, hiszen Jasmin Mesanovic tizenhatoson belüli lövése után Kártik Bálint fején megpattanva került a kapuba a labda. Három perc múlva Gyollai Dániel védése miatt nem lett 0-2 az eredmény, s bár a Kazincbarcika próbálkozott azzal, hogy átjátssza a kisvárdai dupla falat, de ez csak nagyon ritkán sikerült. Sok volt a rugdosás a pályán, a pontatlan passz, a kapuk azonban nem forogtak veszélyben. A Kazincbarcika a hajrában közel járt ahhoz, hogy egyenlítsen, Berecz Zsombornak és Anthony Rasheednak volt lehetősége, de ezek a helyzetek kimaradtak, nyert a Kisvárda.
A Puskás Akadémia a legutóbbi öt meccsén nem tudott nyerni, így utazott az utolsó helyen álló Zalaegerszeghez. Sok említésre méltó esemény nem történt, aztán a 71. percben Lukács Dániel vezetést szerzett a vendégeknek. Ennél több is kívánkozik a találkozó krónikájába, a ZTE maradt az utolsó helyen, a felcsútiakat pedig nyilván boldogította a tény, hogy hosszú idő után újra győztesen hagyták el a pályát.
NB I, 9. forduló
szombat
MTK–Nyíregyháza 5-1 (2-1), Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2841 néző, jv.: Derdák, gólszerző: Jurina (18.), Molnár Á. (30., 55.), Bognár I. (69.), Kovács P. (88.), ill. Manner (36.)
Paks–Debrecen 1-1 (0-0), Paks, Paksi FC Stadion, 3504 néző, jv.: Rúsz, gólszerzők: Hahn (50.), illetve Guerrero (56.).
ETO FC–Diósgyőr 3-1 (2-1), ETO Park, 3210 néző, jv.: Erdős, gólszerzők: Benbuali (29.), Bumba (43.), Szatmári Cs. (öngól, 74.), ill. Gera D. (13.)
vasárnap
Kazincbarcika–Kisvárda 0-1 (0-1), Mezőkövesd, Városi Stadion, 632 néző, jv.: Berke, gólszerző: Mesanovic (18.)
Zalaegerszeg–Puskás Akadémia 0-1 (0-0), Zalaegerszeg 1156 néző, jv.: Kovács I., gólszerző: Lukács (71.)
Újpest–Ferencváros 18.00 (M4 Sport)