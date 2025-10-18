A kórházban kötött ki a Paks alapembere, két gól az NB I szombati rangadóján

A DVSC a találkozót megelőzően visszacsúszott a negyedik helyre, ugyanis az MTK kiütéssel győzött a Nyíregyháza ellen. Sem a Paks, sem a Debrecen nem tudott nyerni az előző fordulóban: a válogatottszünetet megelőzően a paksiak a Ferencváros, a debreceniek a Győr ellen játszottak döntetlent. Érdekesség, hogy a Debrecen még veretlen volt idegenben, a 15 pontjából 11-et az otthonától távol gyűjtött be.

Nem bírt egymással a Paks és a Debrecen (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

Nagy tűzijáték gól nélkül, elvesztette alapemberét a Paks

Több helyzetet és lövést is hoztak a korai percek, igazi tűzijáték alakult ki. Már a második percben előnybe kerülhetett volna a Paks, ám Varga védeni tudta Hahn közelről leadott lövését. Egy perc múlva Horváth előtt adódott lehetőség a gólszerzésre, azonban tíz méterről nem találta el a kaput. Még mindig csak a 3. percben jártunk, amikor a DVSC is veszélyeztetett: Kocsis lövését mentette nagy bravúrral Papp.

Nem sokkal később Kovácsik szedte ki a léc alól Bárány emelését, majd Dzsudzsák lövését kellett blokkolni a paksi védőknek. Furcsa módon még mindig 0-0 volt az állás. Ahogy várható volt, kissé belassultak az események a kezdeti rohamok után.

A 32. percben szerencsétlen módon ütközött két paksi játékos, Lenzsér és Papp fejeltek össze. Lenzsért le kellett cserélni, és a későbbi információkból kiderült, kórházba is szállították a védőt. Alapemberét vesztette el Bognár György, Lenzsér a második legtöbb játékpercet töltötte a pályán ebben az idényben, egyedül Kovácsik szerepelt többet nála.

Kisebb helyzetek akadtak mindkét oldalt, de a nagyobb izgalmak a korai percekben akadtak.

Gyors gólváltás és pontosztozkodás

Kovácsik bravúrjával kezdődött a második félidő: a debreceni kapus a gólvonalon tudott óriásit védeni, a labda éppenhogy nem volt bent. Majd Hahn János góljával került előnybe a Paks a 50. percben. A támadó becsúszva előzte meg őrzőjét, Lang Ádámot és öt méterről talált be (1-0). Hat percig tartott ki a paksiak előnye: Bárány beadásába csak beleütni Kovácsik, a labda Adrian Guerrero elé került, aki az ötös sarkáról fejelt a hálóba, elaludtak a hazai védők (1-1).