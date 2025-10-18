PaksHahn JánosNB IDebrecenKovácsik ÁdámDVSC

A kórházban kötött ki a Paks alapembere, két gól az NB I szombati rangadóján

A labdarúgó Fizz Liga 10. fordulójának szombat délutáni párosításában a Paks és a Debrecen találkozott. Igazi rangadóra volt kilátás: Bognár György együttese az első helyről, még veretlenül várta a dobogóra igyekvő DVSC-t. A számos helyzet ellenére az első félidőben nem esett gól, majd a második játékrész elején volt egy gyors gólváltás, végül nem bírtak egymással a felek, 1-1 lett a vége Pakson. Lenzsér Bence fejsérülést szenvedett, kórházba kellett szállítani.

Tóth Norbert
2025. 10. 18. 18:32
Nem bírt egymással a Paks és a Debrecen.
A Paks továbbra is veretlen, a DVSC sem lehet csalódott. (Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A DVSC a találkozót megelőzően visszacsúszott a negyedik helyre, ugyanis az MTK kiütéssel győzött a Nyíregyháza ellen. Sem a Paks, sem a Debrecen nem tudott nyerni az előző fordulóban: a válogatottszünetet megelőzően a paksiak a Ferencváros, a debreceniek a Győr ellen játszottak döntetlent. Érdekesség, hogy a Debrecen még veretlen volt idegenben, a 15 pontjából 11-et az otthonától távol gyűjtött be.

Veretlen még a Paks.
Nem bírt egymással a Paks és a Debrecen (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

Nagy tűzijáték gól nélkül, elvesztette alapemberét a Paks

Több helyzetet és lövést is hoztak a korai percek, igazi tűzijáték alakult ki. Már a második percben előnybe kerülhetett volna a Paks, ám Varga védeni tudta Hahn közelről leadott lövését. Egy perc múlva Horváth előtt adódott lehetőség a gólszerzésre, azonban tíz méterről nem találta el a kaput. Még mindig csak a 3. percben jártunk, amikor a DVSC is veszélyeztetett: Kocsis lövését mentette nagy bravúrral Papp.

Nem sokkal később Kovácsik szedte ki a léc alól Bárány emelését, majd Dzsudzsák lövését kellett blokkolni a paksi védőknek. Furcsa módon még mindig 0-0 volt az állás. Ahogy várható volt, kissé belassultak az események a kezdeti rohamok után.

A 32. percben szerencsétlen módon ütközött két paksi játékos, Lenzsér és Papp fejeltek össze. Lenzsért le kellett cserélni, és a későbbi információkból kiderült, kórházba is szállították a védőt. Alapemberét vesztette el Bognár György, Lenzsér a második legtöbb játékpercet töltötte a pályán ebben az idényben, egyedül Kovácsik szerepelt többet nála.

Kisebb helyzetek akadtak mindkét oldalt, de a nagyobb izgalmak a korai percekben akadtak.

Gyors gólváltás és pontosztozkodás

Kovácsik bravúrjával kezdődött a második félidő: a debreceni kapus a gólvonalon tudott óriásit védeni, a labda éppenhogy nem volt bent. Majd Hahn János góljával került előnybe a Paks a 50. percben. A támadó becsúszva előzte meg őrzőjét, Lang Ádámot és öt méterről talált be (1-0). Hat percig tartott ki a paksiak előnye: Bárány beadásába csak beleütni Kovácsik, a labda Adrian Guerrero elé került, aki az ötös sarkáról fejelt a hálóba, elaludtak a hazai védők (1-1).

 

Az egyenlítés után beszorult a DVSC: előbb kis híján Lang hibáját használták ki a hazaiak, majd Papp került ajtó-ablak ziccerbe, ám hibázott, mondhatjuk azt is, hogy Varga tudott védeni. Két perc sem telt el, amikor ismét a debreceni kapus munkájára volt szükség: Hahn fejesét tornázta bravúrral a léc fölé.

A Paks támadott tovább, és a statisztika is mellette szólt a hajrá tekintetében. Ugyanis Bognár György együttese eddig mind a négy hazai meccsén be tudott találni a 80. perc után. Ehhez képest a debreceniek szállították a helyzeteket: előbb Lang, majd Dzsudzsák szerezhetett volna gólt. A 85. percben betalált a Paks, ám lökés miatt érvénytelenítették a gólt. A 95. percben Kovácsik bravúrjának köszönhetően nem változott az eredmény, maradt az 1-1.

NB I, 9. forduló:

szombat:

  • MTK–Nyíregyháza 5-1 (2-1)
  • Paks–Debrecen 1-1 (0-0). Paks, Paksi FC Stadion. Játékvezető: Rúsz Márton. Nézőszám: 3504. Gólszerzők: Hahn (50.), illetve Guerrero (56.).
  • ETO–Diósgyőr (20.30)

vasárnap:

  • Kazincbarcika–Kisvárda (13.15)
  • Zalaegerszeg–Puskás Akadémia (15.30)
  • Újpest–Ferencváros (18.00)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelektömeg

Majmoké a világ

Pilhál György avatarja

A kísérletek eddig kudarcot vallottak, most új csapat próbálkozik Magyar Péter vezetésével.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.