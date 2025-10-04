Hiába Dzsudzsák Balázs bombagólja, olyan tizenegyest kapott a Győr, ami a mesében nincs

Vidéki rangadónak ígérkezett a Debrecen és a Győr összecsapása a labdarúgó NB I szombat esti mérkőzésén. A két csapat eddig nem szerepelt rosszul ebben a bajnokságban. A hazai Debrecen a harmadik, a Győr az ötödik helyen állt a tabellán. Érdekesség, hogy mindkét együttes eddig idegenben jobban szerepelt, mint hazai pályán. A Loki legutóbb augusztus 31-én játszott a Nagyerdei stadionban, akkor a bajnok Ferencváros 3-0-ra nyert Debrecenben.
Egy félidő semmi, majd jött Dzsudzsák Balázs
Az első félidőben nem sok minden történt, annak ellenére sem, hogy az iramra nem lehetett panasz. A két csapat azonban az összes helyzetét kihagyta. A második félidő 4. percében szabadrúgáshoz jutott a Debrecen, amely mögé Dzsudzsák Balázs állt oda. Mesteri tekerés, óriási gól, ki is tört az örömünnep a debreceni stadionban.
A 66. percben egészen hihetetlen tizenegyest kapott a Győr. A vendégcsapat támadott, amikor az egyik győri támadó elesett a tizenhatoson belül. A mellette futó debreceni Lang rutinból magasba emelte a kezét, ezzel jelezve, hogy nem csinált semmit. Tényleg nem, csak arra nem számított, hogy a labda a felemelt kezére pattan.
Ez így viszont kezezés és tizenegyes, a videóbíró elintézte, a Győr meg Anton révén belőtte.
Ez a tizenegyes jelentette a Győr számára a pontszerzést, a hátralévő időben ugyanis nem esett már több gól.
A Loki óriási lehetőséget szalasztott el, szegény Lang meg kétszer is meggondolja, hogy legközelebb hova teszi a kezét.
NB I, 9. forduló:
péntek:
Kazincbarcika–MTK 3-1 (3-0), Mezőkövesd, 600 néző, jv.: Kovács. Gólszerzők: Kártik (12., 11-esből), Meshack (18.), Slogar (45+1.), illetve Németh K. (91.)
szombat:
Nyíregyháza–ZTE 3-1 (0-1), Nyíregyháza, 4250 néző, jv.: Zimmermann. Gól: Katona B. (47.), Benczenleitner (79.), Kovács M. (86.p.), illetve Daniel Lima (36.)
Puskás Akadémia–Újpest 0-0, Felcsút, 1900 néző, jv: Bognár.
Debrecen–ETO 1-1 (0-0), Debrecen, 5000 néző, jv: Karakó. Gól: Dzsudzsák (49.), illetve Anton (66.)
vasárnap:
Ferencváros–Paks 16.30
Kisvárda–Diósgyőr 19.00