Hiába Dzsudzsák Balázs bombagólja, olyan tizenegyest kapott a Győr, ami a mesében nincs

Vidéki rangadónak ígérkezett a Debrecen és a Győr összecsapása a labdarúgó NB I szombat esti mérkőzésén. A két csapat eddig nem szerepelt rosszul ebben a bajnokságban. A hazai Debrecen a harmadik, a Győr az ötödik helyen állt a tabellán. Érdekesség, hogy mindkét együttes eddig idegenben jobban szerepelt, mint hazai pályán. A Loki legutóbb augusztus 31-én játszott a Nagyerdei stadionban, akkor a bajnok Ferencváros 3-0-ra nyert Debrecenben.

Egy félidő semmi, majd jött Dzsudzsák Balázs

Az első félidőben nem sok minden történt, annak ellenére sem, hogy az iramra nem lehetett panasz. A két csapat azonban az összes helyzetét kihagyta. A második félidő 4. percében szabadrúgáshoz jutott a Debrecen, amely mögé Dzsudzsák Balázs állt oda. Mesteri tekerés, óriási gól, ki is tört az örömünnep a debreceni stadionban.

A 66. percben egészen hihetetlen tizenegyest kapott a Győr. A vendégcsapat támadott, amikor az egyik győri támadó elesett a tizenhatoson belül. A mellette futó debreceni Lang rutinból magasba emelte a kezét, ezzel jelezve, hogy nem csinált semmit. Tényleg nem, csak arra nem számított, hogy a labda a felemelt kezére pattan.

Ez így viszont kezezés és tizenegyes, a videóbíró elintézte, a Győr meg Anton révén belőtte.

Ez a tizenegyes jelentette a Győr számára a pontszerzést, a hátralévő időben ugyanis nem esett már több gól.

A Loki óriási lehetőséget szalasztott el, szegény Lang meg kétszer is meggondolja, hogy legközelebb hova teszi a kezét.