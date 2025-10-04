Ezzel a meccsel vallatni lehetett - szörnyű rossz játékot mutatott be a Puskás Akadémia és az Újpest

Két, elég gyenge formában lévő csapat találkozott egymással a labdarúgó NB I szombat délutáni összecsapásán. Ha azt mondjuk, hogy a Puskás Akadémia és az Újpest az elmúlt négy fordulóban, nyolc lejátszott meccsből összesen egyet tudott megnyerni, mindent elmondtunk. Mindkét együttes számára létfontosságú lett volna a győzelem, különösen azért, mert a közelgő vb-selejtezők miatt hosszabb szünet következik az NB I-ben.

NB I: óriási elánnal kezdett a Puskás Akadémia

A meccs elején a felcsúti csapat hamar meg akarta mutatni, ki az úr a háznál. A hazaiak sorra dolgozták és hagyták ki a helyzeteket. Ebben különösen Nagy Zsolt járt az élen (mármint a helyzetek kihagyásában.) Aztán, ahogy telt az idő, egyre süllyedt a színvonal. Az Újpest a kezdeti nehézségek után összekapta magát, stabilizálta a védelmét. A Puskás csapatának fölénye gyorsan meddővé vált. Sőt, az első félidő végén a vendégcsapat annyira felbátorodott, hogy átvette a kezdeményezést. Igaz, ez nem azt jelentette, hogy a felcsúti csapatnak reszketnie kellett volna.

A második félidő sem volt jobb

A második 45 percben az Újpest azt érezte, hogy lehet keresnivalója ezen a mérkőzésen. Az 57. percben egymás után két nagy vendéghelyzet maradt ki, a hazai közönség legnagyobb döbbenetére. A 68. percben meg is unta a közönség mindezt, s hangos káromkodásözönnel próbálta a játékosokat hatékonyabb munkavégzésre biztatni. Mindhiába.

A játékosok vagy nem akartak vagy nem tudtak jobban focizni. A vallatásra tökéletesen alkalmas összecsapás utolsó perceiben előbb a Puskás Akadémia szerzett egy lesgólt, majd továbbra sem történt semmi érdekes, így a közönség nagyot sóhajtott, amikor a bíró lefújta a meccset.