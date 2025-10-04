Rendkívüli

  • Magyar Nemzet
  • Sport
Puskás AkadémiaNB IÚjpest

Ezzel a meccsel vallatni lehetett - szörnyű rossz játékot mutatott be a Puskás Akadémia és az Újpest

Hihetetlenül alacsony színvonalú mérkőzést játszott egymással a Puskás Akadémia és az Újpest a labdarúgó NB I szombat délutáni találkozóján. Ez dupla nulla volt, s mindezt nem csak azért mondjuk, mert a két csapat gólképtelen maradt, hanem azért is, mert a közönség többször tüntetett azért, amit látott.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 18:51
NB I
Ezen a meccsen csak a labda zavarta a játékosokat Fotó: Vajda János Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Két, elég gyenge formában lévő csapat találkozott egymással a labdarúgó NB I szombat délutáni összecsapásán. Ha azt mondjuk, hogy a Puskás Akadémia és az Újpest az elmúlt négy fordulóban, nyolc lejátszott meccsből összesen egyet tudott megnyerni, mindent elmondtunk. Mindkét együttes számára létfontosságú lett volna a győzelem, különösen azért, mert a közelgő vb-selejtezők miatt hosszabb szünet következik az NB I-ben.

NB I: óriási elánnal kezdett a Puskás Akadémia

A meccs elején a felcsúti csapat hamar meg akarta mutatni, ki az úr a háznál. A hazaiak sorra dolgozták és hagyták ki a helyzeteket. Ebben különösen Nagy Zsolt járt az élen (mármint a helyzetek kihagyásában.) Aztán, ahogy telt az idő, egyre süllyedt a színvonal. Az Újpest a kezdeti nehézségek után összekapta magát, stabilizálta a védelmét. A Puskás csapatának fölénye gyorsan meddővé vált. Sőt, az első félidő végén a vendégcsapat annyira felbátorodott, hogy átvette a kezdeményezést. Igaz, ez nem azt jelentette, hogy a felcsúti csapatnak reszketnie kellett volna. 

A második félidő sem volt jobb

A második 45 percben az Újpest azt érezte, hogy lehet keresnivalója ezen a mérkőzésen. Az 57. percben egymás után két nagy vendéghelyzet maradt ki, a hazai közönség legnagyobb döbbenetére. A 68. percben meg is unta a közönség mindezt, s hangos káromkodásözönnel próbálta a játékosokat hatékonyabb munkavégzésre biztatni. Mindhiába. 

A játékosok vagy nem akartak vagy nem tudtak jobban focizni. A vallatásra tökéletesen alkalmas összecsapás utolsó perceiben előbb a Puskás Akadémia szerzett egy lesgólt, majd továbbra sem történt semmi érdekes, így a közönség nagyot sóhajtott, amikor a bíró lefújta a meccset.

NB I, 9. forduló:

péntek:
Kazincbarcika–MTK 3-1 (3-0), Mezőkövesd, 600 néző, jv.: Kovács. Gólszerzők: Kártik (12., 11-esből), Meshack (18.), Slogar (45+1.), illetve Németh K. (91.)

szombat:
Nyíregyháza–ZTE 3-1 (0-1), Nyíregyháza, 4250 néző, jv.: Zimmermann. Gól: Katona B. (47.), Benczenleitner (79.), Kovács M. (86.p.), illetve Daniel Lima (36.)
Puskás Akadémia–Újpest 0-0, Felcsút, 1900 néző, jv: Bognár.
Debrecen–ETO 19.30

vasárnap:
Ferencváros–Paks 16.30
Kisvárda–Diósgyőr 19.00

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

