Tönkreverte a sereghajtó Kazincbarcika az MTK-t, Katát nagyon megtáncoltatták + videó

Bombameglepetés a labdarúgó NB I 9. fordulójának pénteki nyitómérkőzésén: Kazincbarcika–MTK 3-1! A forduló előtt még sereghajtó Kazincbarcika az első félidő után már három góllal vezetett, a vendégek a 91. percben szépítettek.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 21:52
Nagy győzelmet aratott a Kazincbarcika Forrás: Facebook/Kolorcity Kazincbarcika Sport Club
A hazai élvonalban a 9. forduló előtt a Kazincbarcika egy meccsel kevesebbet játszva az utolsó, 12. helyen állt négy pontjával, és az előző körben 5-0-ra kikapott a ZTE otthonában. Úgy, hogy két gólt is emberelőnyben kapott. Az MTK a nyolc meccsén 13 pontot gyűjtött, ezzel a tabella negyedik helyét foglalta el, és a 8. fordulóban otthon 4-0-ra nyert a Kisvárda ellen, ami a vendégeknél edzőváltást eredményezett.

Meshack remekül játszott a Kazincbarcika csapatában
Meshack remekül játszott a Kazincbarcika csapatában (Forrás: Facebook/Kolorcity Kazincbarcika Sport Club)

Nagy győzelmet aratott a Kazincbarcika az MTK ellen

Az újonc Kazincbarcika a hazai meccseit Mezőkövesden játssza, és a 12. percben meg is szerezte a vezetést. Az MTK-ból Varju a 16-oson belül buktatta Meshackot, a 11-est pedig Kártik magabiztosan értékesítette (1-0). A 18. percben pedig már két góllal vezetett Kuttor Attila együttese: a bal oldalon az alapvonal közelében Eleke megtáncoltatta Katát, a középre ívelt labdáját pedig Meshack hét méterről befejelte (2-0). Ezt a gólt a borsodiak két nigériai légiósa hozta össze, a vendégeknél pedig az ötszörös válogatott Kata Mihályt pedig nem dicsérik meg...

Az első félidő végén, a 46. percben pedig 3-0 lett az állás! Az MTK védői passzolgattak egymás között, és Széles hatalmasat hibázott, hogy könnyelműen sarkazni akart, mert Slogar lecsapott le a labdára, és kilenc méterről fellőtte Demjén kapujának bal felső sarkába. 

A második félidőre az MTK vezetőedzője, Horváth Dávid négy játékosát is lecserélte, a védelemből Kádárt és Szélest is. De a játék képen nem nagyon változott, a Kazincbarcika szurkolói pedig azt skandálták, hogy „Kazincbarcelona”! Az 57. percben közelről a földről feltápászkodó Slogar újra bevette az MTK kapuját, de ezt a gólt a VAR-vizsgálat után visszavonták les miatt. A Kazincbarcika ezt követően inkább már a védekezésre összpontosított, de az ellentámadásaiban ott volt a gólveszély, és a hajrában több lehetősége is volt, hogy megszerezze a negyedik találatát. Ehelyett a 91. percben Németh Krisztián szépített, így a vége 3-1 lett, de Kuttor Attila együttese így is nagy győzelmet aratott, a tabellán pedig megelőzte a Nyíregyházát és a ZTE-t is.

 

NB I, 9. forduló:

péntek:
Kazincbarcika–MTK 3-1 (3-0), Mezőkövesd, 600 néző, jv.: Kovács. Gólszerzők: Kártik (12., 11-esből), Meshack (18.), Slogar (45+1.), illetve Németh K. (91.)

szombat:
Nyíregyháza–ZTE 14.15
Puskás Akadémia–Újpest 17.00
Debrecen–ETO 19.30

vasárnap:
Ferencváros–Paks 16.30
Kisvárda–Diósgyőr 19.00

 

