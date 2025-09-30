Rendkívüli

Így üvöltözött Magyar Péter, miután pert vesztett + videó

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Az NB I-ben jól álló Kisvárda miért vált meg az edzőjétől? Itt van Révész Attila magyarázata!
KisvárdaNB IGerliczki Mátérévész attila

Az NB I-ben jól álló Kisvárda miért vált meg az edzőjétől? Itt van Révész Attila magyarázata!

A labdarúgó NB I-ben a nyolcadik forduló után a Kisvárda hét meccset játszva a hetedik helyen áll tíz pontjával (3 győzelem, 1 döntetlen, 3 vereség) a 12 csapat között, de a klubvezetés meglepő módon ma szerződést bontott Gerliczki Máté vezetőedzővel. A Kisvárda csapatának irányítását egyelőre Révész Attila sportigazgató veszi át.

2025. 09. 30. 17:06
Az MTK játékosai négyszer is ünnepelhettek a Kisvárda elleni mérkőzésen, érthető, hogy a vendégek futballistái olykor magukba roskadtak Fotó: Földi Imre Forrás: Nemzeti Sport
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Kisvárda a legutóbbi fordulóban 4-0-ra kikapott az MTK otthonában, és ez megpecsételte Gerliczki Máté vezetőedző sorsát.

– Elemezve a történteket, az elmúlt időszak tapasztalatait, úgy ítéltük meg, hogy elindult egy negatív folyamat, és ezt – tanulva a legutóbbi kiesésünk alkalmával történtekből – még időben szeretnénk megállítani. Gerliczki Máténak az érdemeit elismerjük, hiszen az elmúlt időszakban is működött az edzéselméleti rész, az elemzések még az elmúlt két, vesztes mérkőzésen is jelentős különbséget mutattak a javunkra a futóteljesítmény és a sprintek számát tekintve is, viszont a futball nem csak erről szól. Klubunkban mindig a legfontosabb szempont volt a rend, a fegyelem és a fegyelmezettség. Ezt picit most valami megbontotta, amire idejében kell reagálnunk. Máté talán túlságosan is rendes volt a játékosokhoz, de ez nem mindig kifizetődő. Ami pedig az utódlást illeti, az eddigi szakmai stáb, vagyis Igor Bogdanovics, Dajka László, Sandro Tomic, Bodnár László és Szabó Mihály készíti fel a csapatot az útmutatásommal a Diósgyőr elleni vasárnapi hazai mérkőzésre. A végleges megoldásról azt követően döntünk – közölte Révész Attila sportigazgató a klub honlapján.

Gerliczki Máté a Kisvárda akadémiáján dolgozik tovább

– Azt továbbra is úgy gondolom, hogy ez nagy lehetőség volt a számomra, amiért hálás is vagyok – mondta a búcsú kapcsán Gerliczki Máté. – Rengeteget tanultam az eltöltött négy év alatt, mindamellett azt is vallom, hogy ezzel a lehetőséggel éltem, és nem visszaéltem. A csapat megszerzett tíz pontja most sem mutat rosszul, és jó alapot teremt ahhoz, hogy feljutó csapatként elérhesse a céljait. Továbbra is profi csapat vezetőedzőjeként képzelem el magam, az pedig, hogy mennyire vagyok alkalmas erre, úgyis a következő állomáshelyemen derül majd ki igazán. Ha a személyes érzéseimről kell beszélni, akkor nem jött el a világvége, nem is halt meg senki, nem a karrierem végét érzem, hanem azt, hogy ez a pályafutás most fog igazán beindulni. Köszönöm a játékosok hozzáállását és belevetett munkáját, és köszönöm a stábom kitartó segítségét.

A Kisvárda Gerliczki Máténak köszöni a felnőttcsapat mellett végzett munkáját, és a klub közölte, hogy a szakember a jövőben visszatér a klub akadémiájára és ott dolgozik tovább.

A Kisvárda az eddigi hét meccsén három győzelmet aratott, egyszer döntetlent játszott és háromszor kikapott, így tíz ponttal áll a tabella hetedik helyén. A 46 éves Gerliczki Máté korábban segédedző volt, május végén, az élvonalbeli feljutást követően nevezték ki a vezetőedzői posztra.

Ez az első edzőváltás a labdarúgó NB I 2025/26-os idényében.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRómai Magyar Akadémia

Nézd má'! Még egy lebukott seggnyaló!

Bayer Zsolt avatarja

Eddig leveleket írogattál a fideszes kormánytagoknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu