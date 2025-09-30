Az NB I-ben jól álló Kisvárda miért vált meg az edzőjétől? Itt van Révész Attila magyarázata!

A Kisvárda a legutóbbi fordulóban 4-0-ra kikapott az MTK otthonában, és ez megpecsételte Gerliczki Máté vezetőedző sorsát.

– Elemezve a történteket, az elmúlt időszak tapasztalatait, úgy ítéltük meg, hogy elindult egy negatív folyamat, és ezt – tanulva a legutóbbi kiesésünk alkalmával történtekből – még időben szeretnénk megállítani. Gerliczki Máténak az érdemeit elismerjük, hiszen az elmúlt időszakban is működött az edzéselméleti rész, az elemzések még az elmúlt két, vesztes mérkőzésen is jelentős különbséget mutattak a javunkra a futóteljesítmény és a sprintek számát tekintve is, viszont a futball nem csak erről szól. Klubunkban mindig a legfontosabb szempont volt a rend, a fegyelem és a fegyelmezettség. Ezt picit most valami megbontotta, amire idejében kell reagálnunk. Máté talán túlságosan is rendes volt a játékosokhoz, de ez nem mindig kifizetődő. Ami pedig az utódlást illeti, az eddigi szakmai stáb, vagyis Igor Bogdanovics, Dajka László, Sandro Tomic, Bodnár László és Szabó Mihály készíti fel a csapatot az útmutatásommal a Diósgyőr elleni vasárnapi hazai mérkőzésre. A végleges megoldásról azt követően döntünk – közölte Révész Attila sportigazgató a klub honlapján.

Gerliczki Máté a Kisvárda akadémiáján dolgozik tovább

– Azt továbbra is úgy gondolom, hogy ez nagy lehetőség volt a számomra, amiért hálás is vagyok – mondta a búcsú kapcsán Gerliczki Máté. – Rengeteget tanultam az eltöltött négy év alatt, mindamellett azt is vallom, hogy ezzel a lehetőséggel éltem, és nem visszaéltem. A csapat megszerzett tíz pontja most sem mutat rosszul, és jó alapot teremt ahhoz, hogy feljutó csapatként elérhesse a céljait. Továbbra is profi csapat vezetőedzőjeként képzelem el magam, az pedig, hogy mennyire vagyok alkalmas erre, úgyis a következő állomáshelyemen derül majd ki igazán. Ha a személyes érzéseimről kell beszélni, akkor nem jött el a világvége, nem is halt meg senki, nem a karrierem végét érzem, hanem azt, hogy ez a pályafutás most fog igazán beindulni. Köszönöm a játékosok hozzáállását és belevetett munkáját, és köszönöm a stábom kitartó segítségét.