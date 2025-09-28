Ezúttal is bőséges volt a góltermés az MTK stadionjában

A poklot és a mennyet is megjárta már hazai pályán az MTK ebben a most zajló bajnokságban. Amikor a 3. fordulóban 5-0-ra kiütötte a Diósgyőrt, minden nagyszerűnek tűnt, a következő körben viszont az ETO FC hétszer is a hálóba talált az Új Hidegkuti Stadionban, az MTK viszont csak kétszer, és ez kijózanítóan hatott, de egy furdulóval később a Paks is elvitte tőle a három pontot. Egy hete viszont a kékek nyerni tudtak a ZTE ellen, most pedig a Kisvárdát fogadva kozmetikázhatták a hazai mérleget.

Molnár Ádin az MTK gólját lövi a képen. Fotó: Nemzeti Sport/Földi Imre

És ezt a vendégek nem is nagyon nehezítették meg. Az MTK az első perctől fogva kézben tartotta az irányítást, és a 15. percben Kerezsi beadását a várdai Matic a saját kapujába pörgette, azaz korán megszületett a vezető gól. A házigazda fölénye a 31. percben érett újabb góllá, akkor Nagy Krisztián adta el a labdát 30 méterre a saját kapujától, Bognár szerezte meg, majd indította Molnár Ádint, aki állítgatás nélkül lőtt a bal alsóba 13 méterről. A vendégek nem tudták összekapni magukat, Kerezsi az 55. percben még csak a kapufát találta, három perccel később viszont már ünnepelhetett, miután négy méterről a hálóba lőtte az egyik védőről elé pattanó labdát.

AZ MTK nem állt le a szünet után sem

És még nem volt vége, a 71. percben Kovács Patrik indította Polievkát, Popovics rosszul jött ki a kapujából, így a csatár eltolta mellette a labdát, majd 14 méterről az üres kapuba gurított. Újra hullottak tehát a gólok az MTK stadionjában, a hazai szurkolók nagy örömére ezúttal nem a kedvenceik kényszerültek sokszor középkezdésre. Akadt még helyzete az MTK-nak, de az eredmény nem változott, a házigazda 4-0-ra győzött.

NB I, 8. forduló Péntek Újpest–Nyíregyháza 2-2 (2-2), Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4430 néző, jv: Rúsz. Gólszerzők: Matko (17., 24.), illetve Babunski (12.), Májer (42.) Szombat Zalaegerszeg–Kazincbarcika 5-0 (1-0), Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2141 néző, jv.: Derdák, gólszerzők: Joao Victor (11.), Maxsuell Alegria (48.), Daniel Lima (66.), Kiss B. (77., 78.), kiállítva: Borges (71., Zalaegerszeg) Diósgyőr–Debrecen 0-0, Miskolc, DVTK Stadion, 6269 néző, jv.: Dr. Csonka Paks–Puskás Akadémia 3-2 (1-1), Paks, 2400 néző, jv: Bogár, gólszerzők: Gyurkits (39., 87., a másodikat büntetőből), Windecker (89.) illetve Lukács (8.), Németh (49.) Vasárnap MTK Budapest–Kisvárda 4-0 (2-0), Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1365 néző, jv.: Zierkelbach, gólszerzők: Matic (öngól, 15.), Molnár Á. (31.), Kerezsi (58.), Polievka (71.) ETO FC–Ferencváros 18.00 (tv: M4 Sport)

