NB IKisvárdaMTK Budapest

Ezúttal is bőséges volt a góltermés az MTK stadionjában

A labdarúgó NB I 8. fordulójának az első vasárnapi mérkőzésén nem lehetett panasz a gólok számára. Az MTK nyert és kikapott már nagy különbséggel a saját stadionjában, most a Kisvárda ellen ismét örülhettek a szurkolói, hiszen a kedvenceik magabiztos és olykor jó futballal simán nyertek 4-0-ra, a vendégeknek nemigen volt közük a mérkőzéshez.

Magyar Nemzet
2025. 09. 28. 16:06
Az MTK játékosai négyszer is ünnepelhettek a Kisvárda elleni mérkőzésen, érthető, hogy a vendégek futballistái olykor magukba roskadtak. Fotó: Nemzeti Sport/Földi Imre
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A poklot és a mennyet is megjárta már hazai pályán az MTK ebben a most zajló bajnokságban. Amikor a 3. fordulóban 5-0-ra kiütötte a Diósgyőrt, minden nagyszerűnek tűnt, a következő körben viszont az ETO FC hétszer is a hálóba talált az Új Hidegkuti Stadionban, az MTK viszont csak kétszer, és ez kijózanítóan hatott, de egy furdulóval később a Paks is elvitte tőle a három pontot. Egy hete viszont a kékek nyerni tudtak a ZTE ellen, most pedig a Kisvárdát fogadva kozmetikázhatták a hazai mérleget.

Az MTK második gólját Molnár Ádin lőtte
Molnár Ádin az MTK gólját lövi a képen. Fotó: Nemzeti Sport/Földi Imre

És ezt a vendégek nem is nagyon nehezítették meg. Az MTK az első perctől fogva kézben tartotta az irányítást, és a 15. percben Kerezsi beadását a várdai Matic a saját kapujába pörgette, azaz korán megszületett a vezető gól. A házigazda fölénye a 31. percben érett újabb góllá, akkor Nagy Krisztián adta el a labdát 30 méterre a saját kapujától, Bognár szerezte meg, majd indította Molnár Ádint, aki állítgatás nélkül lőtt a bal alsóba 13 méterről. A vendégek nem tudták összekapni magukat, Kerezsi az 55. percben még csak a kapufát találta, három perccel később viszont már ünnepelhetett, miután négy méterről a hálóba lőtte az egyik védőről elé pattanó labdát. 

AZ MTK nem állt le a szünet után sem

És még nem volt vége, a 71. percben Kovács Patrik indította Polievkát, Popovics rosszul jött ki a kapujából, így a csatár eltolta mellette a labdát, majd 14 méterről az üres kapuba gurított. Újra hullottak tehát a gólok az MTK stadionjában, a hazai szurkolók nagy örömére ezúttal nem a kedvenceik kényszerültek sokszor középkezdésre. Akadt még helyzete az MTK-nak, de az eredmény nem változott, a házigazda 4-0-ra győzött.

NB I, 8. forduló

Péntek

Újpest–Nyíregyháza 2-2 (2-2), Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4430 néző, jv: Rúsz. Gólszerzők: Matko (17., 24.), illetve Babunski (12.), Májer (42.)

Szombat

Zalaegerszeg–Kazincbarcika 5-0 (1-0), Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2141 néző, jv.: Derdák, gólszerzők: Joao Victor (11.), Maxsuell Alegria (48.), Daniel Lima (66.), Kiss B. (77., 78.), kiállítva: Borges (71., Zalaegerszeg)

Diósgyőr–Debrecen 0-0, Miskolc, DVTK Stadion, 6269 néző, jv.: Dr. Csonka

Paks–Puskás Akadémia 3-2 (1-1), Paks, 2400 néző, jv: Bogár, gólszerzők: Gyurkits (39., 87., a másodikat büntetőből), Windecker (89.) illetve Lukács (8.), Németh (49.)

Vasárnap

MTK Budapest–Kisvárda 4-0 (2-0), Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1365 néző, jv.: Zierkelbach, gólszerzők: Matic (öngól, 15.), Molnár Á. (31.), Kerezsi (58.), Polievka (71.)

ETO FC–Ferencváros 18.00 (tv: M4 Sport) 

adaddadda

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekFrancesca

Csak azok fogják olvasni, akiknek szól

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.