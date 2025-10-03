Kopeczky Lajos a múlt hétvégén még a DAC-nak szurkolt – gyászolják a legendás riportert

A reneszánsz ember nem korlátozódik egyetlen tudományra, hanem otthonosan mozog a filozófia, a művészetek, a természettudományok és a költészet terén is – és ez tökéletesen igaz Kopeczky Lajosra. Műszaki egyetemet végzett, de mérnökként is nagyon közel álltak hozzá a humán tudományok és értékek, apai örökségét büszkén továbbvíve gyönyörűen orgonált, klasszikus műveltséggel rendelkezett. Nem csak a szellemet, a testet is pallérozta: rajongóként és művelőként is elkötelezettje volt a sportnak – írja az MSÚSZ az életének 91. évében elhunyt legendás riporterről.

Kopeczky Lajos életének 91. évében hunyt el (Fotó: MSÚSZ/Róth Tamás)

Kilenc évig úgy riporterkedtem, hogy közben építészmérnökként dolgoztam. S ekkor szóltak, hogy vagy főállásban dolgozom a továbbiakban, vagy nem kell többet jönni. Így kerültem a televízió státuszába 1969-ben. Életem egyik legjobb húzása volt, nagyon szerettem ott dolgozni

– mesélte a Blikknek adott nyári, születésnapi interjújában, azt pedig a sok-sok baráti beszélgetésből tudhatjuk, hogy az Isten, a család és a haza, no, meg a Ferencvárosi Torna Club egyaránt élete középpontjában állt.

1935. július 26-án, Budapesten született, 1960 és 1969 között a Fővárosi Tanács Műemlékvédelmi Osztályán dolgozott, majd vezette az Építészeti Osztályt. Olyan fontos és nagy tudást igénylő feladatai voltak, mint a Várnegyed vagy a Belváros rekonstrukciós munkáinak segítése. Több mint két évtizeden keresztül volt a Magyar Televízió munkatársa, 1985 és 1993 között a Sportosztályon dolgozott.

Az 1960-as évek második felétől rendszeresen játszott a SZÚR-okon, egy idő után az újságíró-válogatottat kapitányként vezette, mint például az 1984-ben, Franciaországban megnyert Európa-bajnokságon is. A kétezres évek elejéig játszott a csapatban. Másik sportszenvedélye a tenisz volt, amelyben szintén indult újságíróknak kiírt versenyeken.

Kopeczky Lajos és a Ferencváros

Kopeczky Lajos nagyon szoros kapcsolatot ápolt a Ferencvárossal, annak kiválóságaival, haláláig tagja, sőt az utóbbi időben korelnöke volt a legendás jobbhátvédről elnevezett Rudas-rendnek. Ahogyan gyakran mondta, Toldi Gézától, Sárosi doktortól kezdve az utóbbi nyolc évtized minden ferencvárosi csillagát látta futballozni. Szenvedélye volt a futball: élete utolsó labdarúgó-mérkőzésén, a múlt hét végén, a DAC-nak szurkolt családjával, énekelve a Nélküledet – írja a MSÚSZ a Facebook-oldalán.