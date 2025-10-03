Elhunyt Kopeczky Lajos

Kopeczky Lajos 1935. július 26-án született Budapesten, Ferencvárosban. 1959-ben építészdiplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, és elvégezte a zenei konzervatóriumot is. A Magyar Televíziónál 1969-től főállásban dolgozott – idézte fel a hirado.hu –, többek között a Telesport riportere, majd húsz évig a Híradó sportkommentátora volt. Hatvanadik születésnapján ment nyugdíjba az MTV-től.

Az újságíró 35 évig volt tagja a magyar újságíró labdarúgó-válogatottnak. 2011-ben megkapta a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét, 2017-ben pedig Prima Primissima díjjal tüntették ki a magyar sajtóért végzett munkájáért. Az MSÚSZ szolidaritási bizottságának vezetője volt.

Sajtóinformációk szerint Kopeczky Lajos tavaly ősszel gyomorpanaszokkal és hasnyálmirigy-gyulladással került kórházba, ahol háromszor is visszatért a klinikai halálból. Kilencvenesztendős korában hunyt el.