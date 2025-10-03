Yamal miatt titkolózott a Barcelona, de ma kiderült, hogy nagy a baj

Az Aranylabda-szavazáson a második helyen végző, 18 éves Yamal a Barcelona négy egymást követő mérkőzésén nem léphetett pályára, miután a spanyol válogatott szeptemberi vb-selejtezőiről makacs ágyéksérüléssel érkezett vissza. Vasárnap aztán a La Liga hetedik fordulójában a Barcelona 2-1-re legyőzte a vendég Real Sociedadot, és ezen a meccsen Yamal parádésan tért vissza. Hansi Flick az 58. percben cserélte be, és egy perc múlva Yamal adta a gólpasszt Robert Lewandowski győzelmet jelentő góljához.

Nuno Mendes és Lamine Yamal párharcát megint a portugál játékos nyerte Forrás: X/ESPN

Lamine Yamal szerdán a Bajnokok Ligája csúcsrangadóján végig a pályán volt, de ebben nem lehetett sok öröme, mert a Barcelona otthon 2-1-re kikapott a címvédő Paris Saint-Germain gárdájától. Yamal ráadásul a Nuno Mendes elleni külön meccsét is elveszítette. Még júniusban a portugál–spanyol Nemzetek Ligája-döntő legjobb játékosa Nuno Mendes lett. A szélső védő rúgta a végül megkoronázott portugálok első egyenlítő gólját, de a találata mellett is szenzációsan futballozott a pálya mindkét oldalán, bemutatott egy gyönyörű cselt is, amivel Lamine Yamalt csapta be. A két játékos a Barcelona–Paris Saint-Germain meccsen is sokszor találkozott, és ebből megint a portugál jött ki jól. A mezőny legjobbját megillető díjat pedig most is Nuno Mendes kapta.

Yamal sokat veszített a PSG elleni találkozón

S a PSG szurkolói, no meg Yamal ellendrukkerei ezt tudatták is a fiatal klasszis Instagram-oldalán. Ellepték a kárörvendő bejegyzések, amelyek szerénységre intik, és elárasztották a Nuno Mendes-gifek, tudatosítva Yamallal, hogy Nuno Mendes megint levette a pályáról.