Yamal miatt titkolózott a Barcelona, de ma kiderült, hogy nagy a baj

Kiújult Lamine Yamal ágyéksérülése, és elég nagy a baj. A Barcelona sokáig titkolózott, hogy a játékos elutazik-e a vasárnapi, Sevilla elleni bajnokira, de délután kiderült, hogy nem, és Lamine Yamal a spanyol válogatottban sem lép pályára a következő két vb-selejtezőn.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 17:08
Lamine Yamal számára nem süt el jól a PSG elleni BL-meccse Fotó: URBANANDSPORT Forrás: NurPhoto
Az Aranylabda-szavazáson a második helyen végző, 18 éves Yamal a Barcelona négy egymást követő mérkőzésén nem léphetett pályára, miután a spanyol válogatott szeptemberi vb-selejtezőiről makacs ágyéksérüléssel érkezett vissza. Vasárnap aztán a La Liga hetedik fordulójában a Barcelona 2-1-re legyőzte a vendég Real Sociedadot, és ezen a meccsen Yamal parádésan tért vissza. Hansi Flick az 58. percben cserélte be, és egy perc múlva Yamal adta a gólpasszt Robert Lewandowski győzelmet jelentő góljához.

Nuno Mendes és Lamine Yamal párharcát megint a portugál játékos nyerte
Nuno Mendes és Lamine Yamal párharcát megint a portugál játékos nyerte   Forrás: X/ESPN

Lamine Yamal szerdán a Bajnokok Ligája csúcsrangadóján végig a pályán volt, de ebben nem lehetett sok öröme, mert a Barcelona otthon 2-1-re kikapott a címvédő Paris Saint-Germain gárdájától. Yamal ráadásul a Nuno Mendes elleni külön meccsét is elveszítette. Még júniusban a portugál–spanyol Nemzetek Ligája-döntő legjobb játékosa Nuno Mendes lett. A szélső védő rúgta a végül megkoronázott portugálok első egyenlítő gólját, de a találata mellett is szenzációsan futballozott a pálya mindkét oldalán, bemutatott egy gyönyörű cselt is, amivel Lamine Yamalt csapta be. A két játékos a Barcelona–Paris Saint-Germain meccsen is sokszor találkozott, és ebből megint a portugál jött ki jól. A mezőny legjobbját megillető díjat pedig most is Nuno Mendes kapta.

Yamal sokat veszített a PSG elleni találkozón

S a PSG szurkolói, no meg Yamal ellendrukkerei ezt tudatták is a fiatal klasszis Instagram-oldalán. Ellepték a kárörvendő bejegyzések, amelyek szerénységre intik, és elárasztották a Nuno Mendes-gifek, tudatosítva Yamallal, hogy Nuno Mendes megint levette a pályáról.

Ma délután pedig a Mundo Deportivo arról írt, hogy információi szerint Yamalnak kiújult az ágyéksérülése, kérdéses, hogy játszhat-e vasárnap a Sevilla elleni bajnoki meccsén. A katalán lap megjegyezte, hogy a Barcelona titkolózik, és még azt sem lehet tudni, Yamal elutazik-e Sevillába. De ha igen, akkor sem biztos, hogy pályára lép-e. Amennyiben nem, akkor a vb-selejtezők előtt álló spanyol válogatott keretéből is kimaradhat – írta a Deportivo. 

Mi lesz a Barcelona–Real Madrid meccsen?

Nem sokkal később aztán frissíteni kellett a cikket, mert a Barcelona bejelentette, hogy Yamal sérült, két-három hétig nem lesz hadra fogható. Így a spanyol válogatott rendelkezésére sem tud állni, Luis de la Fuente szövetségi kapitány az október 11-i Grúzia, majd a 14-i Bulgária elleni mérkőzéseken sem számíthat rá. A Barcánál abban reménykednek, hogy 26-án Real Madrid elleni már bevethető lesz.

 

A Barcelona–Real Sociedad találkozó összefoglalója a YouTube-linkre kattintva megtekinthető:

