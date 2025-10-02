Rendkívüli

Lamine Yamal céltábla lett, a saját Instagram-oldalán alázzák

A Barcelona házigazdaként 2-1-re kikapott a címvédő Paris Saint-Germaintől a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának második fordulójában, szerdán. A találkozón volt egy külön meccs is Nuno Mendes és Lamine Yamal között, a PSG portugálja sokkal jobban teljesített a Barcelona spanyoljánál, és ezt a franciák, no meg Yamal ellendrukkerei kárörvendően tudatják is a fiatal klasszissal az Instagram-oldalán.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 7:38
Lamine Yamalra itt is figyelt Nuno Mendes Fotó: LLUIS GENE Forrás: AFP
Még júniusban a portugál–spanyol Nemzetek Ligája-döntő legjobb játékosa Nuno Mendes lett. A szélső védő rúgta a végül megkoronázott portugálok első egyenlítő gólját, de a találata mellett is szenzációsan futballozott a pálya mindkét oldalán. Például bemutatott egy gyönyörű cselt, amivel Lamine Yamalt csapta be. A két játékos tegnap a Barcelona–Paris Saint-Germain meccsen is sokszor találkozott, és ebből megint a portugál jött ki jól. A PSG 2-1-re győzött, a mezőny legjobbját megillető díjat pedig most is Nuno Mendes kapta.

Nuno Mendes és Lamine Yamal meccséből megint a portugál jött ki jól
Nuno Mendes és Lamine Yamal meccséből megint a portugál jött ki jól Forrás: X/ESPN SC

Lamine Yamal oldalát ellepték a kárörvendők

S mindennek az is a következménye, hogy a PSG szurkolói, no meg Yamal ellendrukkerei ez tudatják is a fiatal klasszis Instagram-oldalán, Yamalnak éppen annak a bejegyzésénél, amelyen a 18 éves klasszis az Aranylabda-gálán a legjobb 21 éven aluli játékost megillető trófeával pózol. Yamal persze az Aranylabdát szerette volna elnyerni, de „csak” második lett Ousmane Dembelé, a PSG francia kiválósága mögött, aki a szerdai meccset sérülése miatt kihagyta. Lamine Yamal oldalán sorjáznak a kárörvendő bejegyzések, amelyek szerénységre intik, és elárasztják a  Nuno Mendes-gifek, tudatosítva Yamallal, hogy Nuno Mendes megint levette a pályáról.

 

 


 

