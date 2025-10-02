Mekkora a baj a Barcánál? Flick az intelligenciát hiányolta

A Hansi Flick vezette Barcelona kezdte jobban a PSG elleni rangadót a BL szerdai játéknapján, de a katalánok vezető góljára még az első félidőben válaszoltak a hajrára felélénkülő franciák, akik a térfélcsere után már egyértelműen az ellenfelük fölé nőttek, ám a gól csak nem akart összejönni – egészen a 90. percig, amikor is Goncalo Ramos bevitte a győztes találatot, amellyel Luis Enrique csapata 2-1-re nyert.

Flicknek nem, de Luis Enriquének (középen) volt oka az örömre Fotó: AFP/JOSEP LAGO

Luis Enrique nem kér a közhelyekből

A spanyol vezetőedző minden szempontból megkapta, amit akart, a jó játék mellé neki tetsző eredmény társult.

– Nagyszerű mérkőzést játszottunk. Nehéz volt az elején, az első húsz percben egy olyan nagyszerű csapat ellen, mint a Barca. Folyamatosan az ellenfélnél volt a labda. A gólunknak köszönhetően megnőtt az önbizalmunk, és ez sikerre vezetett. A második félidőben javultunk, akkor már mi voltunk a jobbak. Nagyon boldog vagyok – fogalmazott Luis Enrique, akinek a csapatot sújtó sérüléshullám miatt tinédzserekre is kellett hagyatkoznia. Szerinte éppenséggel ez nem probléma, hiszen, mint mondta, nem számít az összetétel, minden játékosnak a legjobbját kell nyújtania, ha magára húzza a PSG mezét.

A Barcelona védője, Jules Koundé szerint megérdemelt volt a párizsiak győzelme, amely szerinte annak volt köszönhető, hogy fizikailag fölényben voltak a vendégek. Luis Enrique ezzel nem ért egyet.

– Mi vagyunk az a csapat Európában, amelyik a legkevesebbet edzett – utalt a PSG vezetőedzője arra, hogy a csapat a nyáron a klub-vb-n szerepelt, ahol meg sem állt a döntőig, így az ő szemszögükből július közepén ért csak véget az idény.

Közhely, hogy a vereségeket a mindig a fizikumra fogják.

A címvédő két forduló után két győzelemmel áll a Bajnokokok Ligája alapszakaszában, ezzel harmadik a tabellán. Nem lesz könnyű a folytatás, hiszen a Bayer Leverkusen, a Bayern München és a Tottenham Hotspur elleni csaták következnek.

– Fontos ez az eredmény az önbizalmunk növelése szempontjából. Tavaly sokat szenvedtünk, de ez a győzelem önbizalmat ad a játékosoknak – magyarázta Luis Enrique, hozzátéve, hogy a legjobb nyolc elérése nem lehetetlen küldetés. – A sorsolástól függ, és a miénk nagyon nehéz. Nyerhetünk, de veszíthetünk is. Minden ellenfelünk nagyszerű. Nehéz a menetrend, de ez most nem aggaszt. Tetszett a csapat hozzáállása.