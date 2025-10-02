Mekkora a baj a Barcánál? Flick az intelligenciát hiányolta

Rendkívüli

Sokáig úgy tűnt, hogy 1-1-es döntetlennel zárul a Barcelona és a Paris Saint-Germain szerdai összecsapása a BL alapszakaszának második fordulójában, ám a hosszabbításban a franciák bevitték a győztes találatot. Abban a párizsiakat irányító Luis Enrique és a Barca vezetőedzője, Hansi Flick is egyetértett, hogy megérdemelt volt a PSG sikere.

2025. 10. 02.
A Hansi Flick vezette Barcelona elveszítette a PSG elleni csatát Fotó: AFP/LLUIS GENE
A Hansi Flick vezette Barcelona kezdte jobban a PSG elleni rangadót a BL szerdai játéknapján, de a katalánok vezető góljára még az első félidőben válaszoltak a hajrára felélénkülő franciák, akik a térfélcsere után már egyértelműen az ellenfelük fölé nőttek, ám a gól csak nem akart összejönni – egészen a 90. percig, amikor is Goncalo Ramos bevitte a győztes találatot, amellyel Luis Enrique csapata 2-1-re nyert.

Flicknek nem, de Luis Enriquének (középen) volt oka az örömre
Flicknek nem, de Luis Enriquének (középen) volt oka az örömre Fotó: AFP/JOSEP LAGO

Luis Enrique nem kér a közhelyekből

A spanyol vezetőedző minden szempontból megkapta, amit akart, a jó játék mellé neki tetsző eredmény társult.

– Nagyszerű mérkőzést játszottunk. Nehéz volt az elején, az első húsz percben egy olyan nagyszerű csapat ellen, mint a Barca. Folyamatosan az ellenfélnél volt a labda. A gólunknak köszönhetően megnőtt az önbizalmunk, és ez sikerre vezetett. A második félidőben javultunk, akkor már mi voltunk a jobbak. Nagyon boldog vagyok – fogalmazott Luis Enrique, akinek a csapatot sújtó sérüléshullám miatt tinédzserekre is kellett hagyatkoznia. Szerinte éppenséggel ez nem probléma, hiszen, mint mondta, nem számít az összetétel, minden játékosnak a legjobbját kell nyújtania, ha magára húzza a PSG mezét.

A Barcelona védője, Jules Koundé szerint megérdemelt volt a párizsiak győzelme, amely szerinte annak volt köszönhető, hogy fizikailag fölényben voltak a vendégek. Luis Enrique ezzel nem ért egyet.

– Mi vagyunk az a csapat Európában, amelyik a legkevesebbet edzett – utalt a PSG vezetőedzője arra, hogy a csapat a nyáron a klub-vb-n szerepelt, ahol meg sem állt a döntőig, így az ő szemszögükből július közepén ért csak véget az idény.

Közhely, hogy a vereségeket a mindig a fizikumra fogják.

A címvédő két forduló után két győzelemmel áll a Bajnokokok Ligája alapszakaszában, ezzel harmadik a tabellán. Nem lesz könnyű a folytatás, hiszen a Bayer Leverkusen, a Bayern München és a Tottenham Hotspur elleni csaták következnek.

– Fontos ez az eredmény az önbizalmunk növelése szempontjából. Tavaly sokat szenvedtünk, de ez a győzelem önbizalmat ad a játékosoknak – magyarázta Luis Enrique, hozzátéve, hogy a legjobb nyolc elérése nem lehetetlen küldetés. – A sorsolástól függ, és a miénk nagyon nehéz. Nyerhetünk, de veszíthetünk is. Minden ellenfelünk nagyszerű. Nehéz a menetrend, de ez most nem aggaszt. Tetszett a csapat hozzáállása.

Flick a fáradtságra hivatkozott

Hansi Flicknek eközben a bosszankodás jutott, majd felrobbant a pálya szélén, amikor a PSG megszerezte a második gólt.

– Az első félidőben sokkal jobban játszottunk, mint a másodikban. Túl sok helyzetet engedtünk az ellenfélnek, mert elfáradtunk. Az az igazság, hogy a PSG egy nagyszerű csapat – piszkosul fiatal és rendkívül gyors játékosai vannak, akik fantasztikus meccset játszottak. Mi nem nyújtottuk a legjobbunkat, pedig ilyen ellenfél ellen másképp nem megy. Megérdemelte a győzelmet a PSG – mondta sportszerűen a német vezetőedző. – Természetesen csalódottak vagyunk. 

Amikor 1-1-es állásnál, a mérkőzés végén védekezel, okosabban kell játszani, de ez most nem így történt. 

Flick hozzátette, csapatának sokat kell tanulnia a PSG-től. Azt is elárulta, nem sérülés áll Pedri szokatlanul korai lecserélése mögött.

– Szerintem a második félidőben látszott, hogy néhány játékos nagyon elfáradt, például Pedri és Frenkie (de Jong – a szerk.). Mindannyian a maximumot nyújtották a pályán, de Pedri és Frenkie rengeteg percet játszottak. Fontos, hogy frissek legyenek, de persze a csapat a legfontosabb.

És természetesen az, hogy feljebb lépjen a tabellán a három ponttal álló Barca, amely a 16. helyre csúszott a Bajnokok Ligája alapszakaszában, ugyanakkor a két talán legnehezebb mérkőzése az alapszakaszban (Newcastle idegenben, PSG otthon) már mögötte van.

