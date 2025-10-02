  • Magyar Nemzet
  Szoboszlai mint James Bond, Liverpoolban is berobbant a budapesti kisfilm + videó
Szoboszlai mint James Bond, Liverpoolban is berobbant a budapesti kisfilm + videó

Ma értesülhettünk arról, hogy egy fekete-fehér kisfilmet forgattak Budapesten, amely fővárosunk egyik luxusszállodáját reklámozza. A kisfilm áttételesen a sporthírek közé is bekerült, s már Liverpoolban is tudnak róla. A főszereplő ugyanis Szoboszlai Dominik.

2025. 10. 02. 18:05
Szoboszlai Dominik itt a Liverpool szerelésében Fotó: BURAK BASTURK Forrás: Middle East Images
Azt nem tudjuk, hogy mikor készült a Four Seasons Hotel Gresham Palace reklámfilmje, Szoboszlai Dominik a közösségi oldalán ma osztotta meg a videót, és egy fotót is. A Liverpool középpályása Budapest látványosságait útba ejtve érkezik meg a hotelhez egy luxusautóban, elegáns öltözetben. Mindezt az X-en 370 ezer követővel rendelkező Anything Liverpool is kiszúrta.

Szoboszlai filmes „munkáját” már Liverpool is megismerte
Szoboszlai Dominik, a „filmsztár”

Elegencia, sárm, luxus – a kommentelők már párhuzamot vonnak Szoboszlai Dominik és James Bond között. Florian Wirtz esetében sokkal kétesebb okból került szóba a 007-es ügynök.

 

 

