Szoboszlai mint James Bond, Liverpoolban is berobbant a budapesti kisfilm + videó

Azt nem tudjuk, hogy mikor készült a Four Seasons Hotel Gresham Palace reklámfilmje, Szoboszlai Dominik a közösségi oldalán ma osztotta meg a videót, és egy fotót is. A Liverpool középpályása Budapest látványosságait útba ejtve érkezik meg a hotelhez egy luxusautóban, elegáns öltözetben. Mindezt az X-en 370 ezer követővel rendelkező Anything Liverpool is kiszúrta.

Szoboszlai filmes „munkáját” már Liverpool is megismerte

Elegencia, sárm, luxus – a kommentelők már párhuzamot vonnak Szoboszlai Dominik és James Bond között. Florian Wirtz esetében sokkal kétesebb okból került szóba a 007-es ügynök.