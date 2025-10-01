Áll a bál a Real Madridnál, a csapat sztárja esküdözik, hogy nem igaz a hír róla

A Real Madrid a három gólt szerző Kylian Mbappé vezérletével nyert 5-0-ra a Kajrat Almati otthonában, de meccs után Xabi Alonso magyarázkodni kényszerült, Federico Valverde miért nem lépett pályára.

Federico Valverde kedden nem volt ott a Real Madrid csapatában Fotó: NurPhoto

– A döntést én hoztam meg. Fede mindig készen áll, remek lelkiállapotban van. Ha a meccs úgy hozza, akkor pályára lépett volna, akárcsak Carreras. De meg kell találnod a ritmust, és tudni kell, hogyan kezeld a helyzetet – jegyezte meg Xabi Alonso, elmismásolva a lényeget.

Valverde cáfolja a híreket

Ám egyes hírek arról szólnak, hogy Valverde és Xabi Alonso között megromlott a viszony, az uruguayi játékos megtagadta a játékot, mert nem akart a védősorban játszani. Valverde ma közleményt adott ki, és tagadja, hogy erről van szó. „Valverde: Semmi körülmények között sem mondhatják azt, hogy megtagadtam a játékot” – harsog a Marca cikkének címe.

Valverde közleménye:

„ Több olyan cikket is olvastam, amelyek sokat ártanak nekem. Tudom, hogy voltak rossz meccseim, tisztában vagyok vele. De nem bujkálok, szembenézek a kritikákkal. És most szomorú vagyok. Az emberek sok mindent mondhatnak rólam, de semmilyen körülmények között sem mondhatják azt, hogy MEGTAGADTAM a játékot. Mindent beleadtam ezért a klubért, sőt még többet is, játszottam töréssel, sérüléssel, és soha nem panaszkodtam, soha nem kértem szünetet. Jó a kapcsolatom az edzővel, ami miatt elég magabiztosnak érzem magam ahhoz, hogy megmondjam neki, melyik posztot érzem a magaménak. De mindig világossá tettem, hogy bárhol, bármilyen poszton és minden meccsen a rendelkezésére állok. A szívemet és a lelkemet kiteszem a klubért, és továbbra is ezt fogom tenni, még akkor is, ha néha ez sem elég, és nem úgy játszom, ahogy szeretnék. Esküszöm, hogy soha nem adom fel, mindig harcolok, és bármelyik poszton játszom, ahol szükség van rám” – szögezte le a 27 éves középpályás.

A Marca mindenesetre idézi Valverde korábbi nyilatkozatát, amelyben határozottan kijelenti: „Nem arra születtem, hogy jobbhátvéd legyek.”

Almatiban pedig Valverde nem vitte túlzásba melegítést: