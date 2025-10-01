  • Magyar Nemzet
A Cristiano Ronaldót megelőző Mbappé még a mesterhármast is leszólta

Második mérkőzését is megnyerte a Bajnokok Ligája 2025–2026-os kiírásában a Real Madrid, amely a Kajrat Almati otthonából távozott 5-0-s sikerrel. Kylian Mbappé mesterhármassal vette ki a részét a sikerből, ennek ellenére azt emelte ki, hogy még ennél is képes hatékonyabban teljesíteni.

Magyar Nemzet
2025. 10. 01. 4:53
A Real Madrid a második meccsét is megnyerte a Bajnokok Ligájában Fotó: Vyacheslav Oseledko Forrás: AFP
A Kajrat Almati elleni triplával már 60 gólnál jár a Bajnokok Ligájában Kylian Mbappé, aki minden idők második legfiatalabb futballistájaként érte el ezt a számot, ami pedig a meccsek számát illeti, csak ketten voltak gyorsabbak nála.

Kylian Mbappé két listán is az élmezőnybe került
Kylian Mbappé két listán is az élmezőnybe került (Fotó: uefa.com)

A 26 esztendős francia klasszis már a negyedik mesterhármasát jegyezte a legrangosabb európai kupasorozatban, ebből hármat idegenben – ez utóbbira csak Filippo Inzaghi volt képes korábban.

– Az a dolgom, hogy segítsem a csapatot, kizárólag erre gondoltam, és igyekeztem a legjobbamat nyújtani. Az csak bónusz, ha gólokat szerzek, de ha nem, és úgy is tudok segíteni, az is megfelelő nekem. A legfontosabb a győzelem.

Kylian Mbappé még több gólt akar

Mbappé az eredményes mérkőzéssel együtt hozzátette, szeretne javítani a hatékonyságán.

Ha ötször kerülök helyzetbe, öt gólt akarok szerezni. Ezért szerződtetett a Real Madrid, és én is hiszek abban, hogy még többször tudok betalálni.

– Dolgoznom kell azon, hogy jobb legyek és hatékonyabb a kapu előtt, így még eredményesebb lehetek.

A Real Madrid a keddit megelőző 15 BL-meccsén csupán egyet úszott meg kapott gól nélkül, a magabiztos győzelem mellett a „clean sheet”-nek is örülhetett Xabi Alonso.

– Egyértelmű céllal jöttünk ide, hogy nyerjünk. Teljesen más sorozat ez a bajnoksághoz képest, jól akartunk küzdeni. A következő lépés nagyon fontos lesz, a Juventusszal játszunk – mondta a baszk szakember, aki természetesen kitért Mbappé teljesítményére is.

– Minden meccsen képes a döntő tényező lenni. A kapu előtt halálos, dolgoznunk kell azon, hogy minél több lehetőséget kialakítsunk neki. Elégedett vagyok vele, fantasztikus idénye lehet.

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

Keddi esti eredmények:
Atalanta (olasz)–FC Bruges (belga) 2-1
Kajrat Almati (kazah)–Real Madrid (spanyol) 0-5
Chelsea (angol)–Benfica (portugál) 1-0
Internazionale (olasz)–Slavia Praha (cseh) 3-0
Atlético Madrid (spanyol)–Eintracht Frankfurt (német) 5-1
Bodö/Glimt (norvég)–Tottenham Hotspur (angol) 2-2
Olympique Marseille (francia)–Ajax (holland) 4-0
Pafosz (ciprusi)–Bayern München (német) 1-5
Galatasaray (török)–Liverpool (angol) 1-0

A mérkőzések jegyzőkönyveit ide, majd az adott meccsre kattintva tekintheti meg!

Szerdai program: 
Union Saint-Gilloise (belga)–Newcastle United (angol) 18.45 (Tv: Sport1) 
Qarabag (azeri)–FC Köbenhavn (dán) 18.45 (Tv: Sport2) 
Arsenal (angol)–Olympiakosz (görög) 21.00 (Tv: Sport2) 
Bayer Leverkusen (német)–PSV (holland) 21.00 
Villarreal (spanyol)–Juventus (olasz) 21.00 
Napoli (olasz)–Sporting CP (portugál) 21.00 
Monaco (francia)–Manchester City (angol) 21.00 (Tv: Sport1) 
Borussia Dortmund (német)–Athletic Bilbao (spanyol) 21.00 
Barcelona (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 21.00 

 

 

