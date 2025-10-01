A Cristiano Ronaldót megelőző Mbappé még a mesterhármast is leszólta

A Kajrat Almati elleni triplával már 60 gólnál jár a Bajnokok Ligájában Kylian Mbappé, aki minden idők második legfiatalabb futballistájaként érte el ezt a számot, ami pedig a meccsek számát illeti, csak ketten voltak gyorsabbak nála.

Kylian Mbappé két listán is az élmezőnybe került (Fotó: uefa.com)

A 26 esztendős francia klasszis már a negyedik mesterhármasát jegyezte a legrangosabb európai kupasorozatban, ebből hármat idegenben – ez utóbbira csak Filippo Inzaghi volt képes korábban.

– Az a dolgom, hogy segítsem a csapatot, kizárólag erre gondoltam, és igyekeztem a legjobbamat nyújtani. Az csak bónusz, ha gólokat szerzek, de ha nem, és úgy is tudok segíteni, az is megfelelő nekem. A legfontosabb a győzelem.

Kylian Mbappé még több gólt akar

Mbappé az eredményes mérkőzéssel együtt hozzátette, szeretne javítani a hatékonyságán.

Ha ötször kerülök helyzetbe, öt gólt akarok szerezni. Ezért szerződtetett a Real Madrid, és én is hiszek abban, hogy még többször tudok betalálni.

– Dolgoznom kell azon, hogy jobb legyek és hatékonyabb a kapu előtt, így még eredményesebb lehetek.

A Real Madrid a keddit megelőző 15 BL-meccsén csupán egyet úszott meg kapott gól nélkül, a magabiztos győzelem mellett a „clean sheet”-nek is örülhetett Xabi Alonso.

– Egyértelmű céllal jöttünk ide, hogy nyerjünk. Teljesen más sorozat ez a bajnoksághoz képest, jól akartunk küzdeni. A következő lépés nagyon fontos lesz, a Juventusszal játszunk – mondta a baszk szakember, aki természetesen kitért Mbappé teljesítményére is.

– Minden meccsen képes a döntő tényező lenni. A kapu előtt halálos, dolgoznunk kell azon, hogy minél több lehetőséget kialakítsunk neki. Elégedett vagyok vele, fantasztikus idénye lehet.