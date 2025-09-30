Rendkívüli

Szoboszlai negatív hős lett, a Liverpoolnak borzalmas estéje volt Isztambulban

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Hamis jegyek okoztak problémát a Real Madrid BL-meccsén, de Mbappét ez sem zavarta
Real MadridKajrat AlmatiFranco MastantuonoKylian Mbappé

Hamis jegyek okoztak problémát a Real Madrid BL-meccsén, de Mbappét ez sem zavarta

A Real Madrid 5-0-s győzelmet aratott a Kajrat Almati ellen a Bajnokok Ligája alapszakaszának 2. fordulójában kedd este. A Kazahsztánban rendezett mérkőzés hőse Kylian Mbappé volt. A kezdési időpontot a hatalmas érdeklődés miatt majdnem el kellett tolni, azonban végül minden megoldódott, így időben el tudták kezdeni az összecsapást.

C. Kovács Attila
2025. 09. 30. 21:01
Kylian Mbappé a Kajrat Almati kapujába is betalált.
Kylian Mbappé a Kajrat Almati kapujába is betalált. Forrás: VYACHESLAV OSELEDKO/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A mérkőzés előtt a szervezők óriási érdeklődésre számítottak, de még ők sem készültek fel arra a hatalmas tömegre, ami a stadion előtt összegyűlt: a 23 ezer fő befogadására alkalmas Központi Stadionba több mint 30 ezer szurkoló próbált bejutni, ami miatt a beléptetés lassabban zajlott, mint tervezték. Sajtóhírek szerint többen hamis jegyekkel akartak bejutni a történelmi összecsapásra. Ennek ellenére a mérkőzés nem csúszott el, és az eredeti időpontban, 18.45-kor kezdetét vette a találkozó.

Több mint 30 ezer szurkoló próbált bejutni a Kajrat Almati–Real Madrid Bajnokok Ligája-mérkőzésre.
Több mint 30 ezer szurkoló próbált bejutni a Kajrat Almati–Real Madrid Bajnokok Ligája-mérkőzésre Fotó: TURAR KAZANGAPOV/ANADOLU

Rengeteget kellett utaznia a Real Madidnak

A Real Madridra pokolian hosszú utazás várt ezen a héten. A játékosoknak repülővel nyolc órát kellett utazniuk, ugyanis Almati és Madrid között légvonalban 6400 kilométer a távolság. A Real Madrid az 1. fordulóban 2-1-re nyert a Olympique Marseille ellen hazai pályán, így Xabi Alonso tanítványai ma este sorozatban második győzelmükre készültek. 

A sorsolás szeszélye a Kajratot sem kímélte, a kazah együttesnek két héttel ezelőtt Lisszabonba kellett utaznia. A kazah csapat végül 4-1-s vereséget szenvedett a Sporting ellen története első Bajnokok Ligája-mérkőzésén. 

A Real Madrid így állt fel:

A Kajrat Almati kezdője ez volt:

A találkozó 23. percében a Real Madrid szélsője, Franco Mastantuono lépett ki a védők mögül, és tolta el a kazah kapus, Serkhan Kalmyrza mellett a labdát, aki buktatta a madridiak játékosát. A megítélt büntetőt Kylian Mbappé magabiztosan értékesítette (0-1). A fordulást követően nem állt le a Real Madrid, aminek gyorsan meg is lett az eredménye, az 52. percben Thibaut Courtois hatalmas indítása után Mbappé lépett ki ziccerben, a francia világbajnok pedig hanyagul átpöccintette a kijövő kapus felett a labdát. (0-2). A 74. percben Rodrygo szólója után Arda Güler simította Mbappé elé a labdát, a francia támadó pedig gondolt egyet távolról, és egy hatalmas gólt szerzett, Kalmyrzanak esélye sem volt. A 83. percben Rodrygo tűpontos beadása után a csereként beállt Eduardo Camavinga fejelt gólt (0-4). A találkozó legvégén, a 93. percben még Brahim Díaz is betalált, ezzel beállítva az 5-0-s végeredményt.

A keddi játéknap másik kora esti mérkőzésén az Atalanta 2-1-re nyert a Club Brugge ellen Bergarmóban.

 

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 2. forduló, kedd:

Kajrat Almati (kazah)–Real Madrid (spanyol) 0-5 (0-1), Almati, 23 800 néző, jv.: Guida M., gólszerzők: Kylian Mbappé (25., 52., 74.– a másodikat büntetőből), Camavinga (83.), Díaz (93.)

Atalanta (olasz)–Club Brugge (belga) 2-1 (0-1), Bergarmo, 24 950 néző, jv.: Eskas E., gólszerzők: Samardzic (74.), Pasalic (87.), illetve Tzolis (38.)

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRómai Magyar Akadémia

Nézd má'! Még egy lebukott seggnyaló!

Bayer Zsolt avatarja

Eddig leveleket írogattál a fideszes kormánytagoknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu