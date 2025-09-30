Hamis jegyek okoztak problémát a Real Madrid BL-meccsén, de Mbappét ez sem zavarta

A mérkőzés előtt a szervezők óriási érdeklődésre számítottak, de még ők sem készültek fel arra a hatalmas tömegre, ami a stadion előtt összegyűlt: a 23 ezer fő befogadására alkalmas Központi Stadionba több mint 30 ezer szurkoló próbált bejutni, ami miatt a beléptetés lassabban zajlott, mint tervezték. Sajtóhírek szerint többen hamis jegyekkel akartak bejutni a történelmi összecsapásra. Ennek ellenére a mérkőzés nem csúszott el, és az eredeti időpontban, 18.45-kor kezdetét vette a találkozó.

Több mint 30 ezer szurkoló próbált bejutni a Kajrat Almati–Real Madrid Bajnokok Ligája-mérkőzésre Fotó: TURAR KAZANGAPOV/ANADOLU

‼️🏟️ CAOS en los accesos del Almaty Ortalyk



➡️Miles y miles de personas en los alrededores del estadio que hacen casi imposible pasar a la zona acotada y acreditada antes del Kairat - Real Madrid de #UCL



📽️ @javiherraez pic.twitter.com/DF2kzWeMUs — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 30, 2025

Rengeteget kellett utaznia a Real Madidnak

A Real Madridra pokolian hosszú utazás várt ezen a héten. A játékosoknak repülővel nyolc órát kellett utazniuk, ugyanis Almati és Madrid között légvonalban 6400 kilométer a távolság. A Real Madrid az 1. fordulóban 2-1-re nyert a Olympique Marseille ellen hazai pályán, így Xabi Alonso tanítványai ma este sorozatban második győzelmükre készültek.

A sorsolás szeszélye a Kajratot sem kímélte, a kazah együttesnek két héttel ezelőtt Lisszabonba kellett utaznia. A kazah csapat végül 4-1-s vereséget szenvedett a Sporting ellen története első Bajnokok Ligája-mérkőzésén.

A Real Madrid így állt fel:

📋✅ Our starting XI!

🆚 Kairat Almaty pic.twitter.com/nXyRKt9THh — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) September 30, 2025

A Kajrat Almati kezdője ez volt:

A találkozó 23. percében a Real Madrid szélsője, Franco Mastantuono lépett ki a védők mögül, és tolta el a kazah kapus, Serkhan Kalmyrza mellett a labdát, aki buktatta a madridiak játékosát. A megítélt büntetőt Kylian Mbappé magabiztosan értékesítette (0-1). A fordulást követően nem állt le a Real Madrid, aminek gyorsan meg is lett az eredménye, az 52. percben Thibaut Courtois hatalmas indítása után Mbappé lépett ki ziccerben, a francia világbajnok pedig hanyagul átpöccintette a kijövő kapus felett a labdát. (0-2). A 74. percben Rodrygo szólója után Arda Güler simította Mbappé elé a labdát, a francia támadó pedig gondolt egyet távolról, és egy hatalmas gólt szerzett, Kalmyrzanak esélye sem volt. A 83. percben Rodrygo tűpontos beadása után a csereként beállt Eduardo Camavinga fejelt gólt (0-4). A találkozó legvégén, a 93. percben még Brahim Díaz is betalált, ezzel beállítva az 5-0-s végeredményt.