A Real Madrid a BL-újonchoz annyit utazik, mint még soha, a spanyolok már keresik a kifogásokat

A Real Madridra óriási utazás vár a héten egy Bajnokok Ligája-meccs miatt. A spanyol sztárcsapat kedd este a kazah Kajrat Almati otthonában lép pályára, és ezért 6400 kilométert kell utaznia, ami repülővel nagyjából egy nyolcórás út. Nem meglepő, de a Real Madridnak korábban egy meccsért sem kellett ennyit utaznia a BL-ben.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 10:47
A Real Madrid játékosaira eddig nem látott utazás vár a BL-ben
A Real Madrid játékosaira eddig nem látott utazás vár a BL-ben Fotó: JOSE HERNANDEZ Forrás: ANADOLU
Kedden a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz második köre kezdődik meg. Elsőre talán nem kapnánk fel a fejünket a kazah Kajrat Almati és a rekordgyőztes Real Madrid összecsapására, de a kedden magyar idő szerint 18.45-kor kezdődő összecsapás a spanyolok egyik legnehezebb idegenbeli mérkőzése lesz a körülmények miatt. 

A Real Madrid a hétvégén hatalmas pofont kapott a városi riválistól
A Real Madrid a hétvégén hatalmas pofont kapott a városi riválistól  Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

Pokoli út vár a Real Madridra, de van, akinek még keményebb lesz

Hétvégén először kapott ki Xabi Alonso együttese a mostani idényben, ráadásul a városi rivális Atlético Madrid hazai pályán nagyon simán, 5-2-re nyert. A Barcelona vasárnapi győzelme után pedig már a katalán együttes vezeti a La Ligát. Bánkódhatna ezen a Real, de nincs rá ideje, mert kedd este már Kazahsztánban lép pályára. 

A játékosoknak repülővel nyolc órát kell utazniuk, Almati és Madrid között légvonalban 6400 kilométer a távolság. Őrült számok, főleg, ha hozzávesszük, hogy egy hete a kazahok Lisszabonban léptek pályára történetük első BL-meccsén.

A Marca külön cikkben foglakozott a Real helyzetével, amelyben leírják, nem csupán az extrém hosszú utazási idő lesz a baj, hanem a háromórás időeltolódás miatt a csapatnak az edzéstervét is módosítania kellett.

Almati Kazahsztán legnépesebb városa – 1997-ig a fővárosa is – a több mint két millió lakosával. Ősszel esténként mínuszok is lehetnek, de a spanyolokhoz a sors kegyes lesz kedden, akkor akár még tíz fok is lesz a helyi idő szerint 21.45-kor kezdődő meccsen. A telek viszont sokkal durvábbak, a mínusz kilenc vagy tíz fok sem elképzelhetetlen. Ezért nem véletlen, hogy a januári Almati–Club Brugge meccset magyar idő szerint 16.30-kor rendezik a 23 ezer fős stadionban.

A kazah csapat játékosai így reagáltak, amikor megtudták, hogy a Real Madridot is kapták a BL-ben:

És mi lesz a szurkolókkal?

Noha a Real Madrid játékosai közvetlen járattal – magángéppel – érkeznek Almatiba, a legelkötelezettebb szurkolóknak átszállással együtt akár egy napot is utazhatnak a meccs helyszínére.

Xabi Alonsónak a kezdőt illetően is gondjai vannak

Úgy néz ki, a Real Madrid védelme a spanyol edző irányítása alatt is rendkívül sérülékeny. Trent Alexander-Arnold még a Marseille elleni BL-meccsen sérült meg, és november végéig kidőlt, az őt váltó Dani Carvajal a franciák ellen piros lapot szedett össze – míg hétvégén hetekre megsérült. A belső hátvéd poszton sem jobb a helyez, Antonio Rüdiger még a szeptemberi válogatott szünetben dőlt ki három hónapra, míg a brazil Éder Militao két keresztszalag-szakadás után az Atlético ellen idő előtt hagyta el a pályát. 

Mindent összevetve, a Real Madridnak a kerete annyival értékesebb – a Transfermarkt adatai szerint 12 millió euró kontra 1,4 milliárd –, hogy a győzelem így is kötelező, ami némiképp gyógyír lenne a hétvégi vereség után. A találkozót a Sport 1 élőben közvetíti kedden 18.45-kor. 

