A Real Madrid a BL-újonchoz annyit utazik, mint még soha, a spanyolok már keresik a kifogásokat

Kedden a labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz második köre kezdődik meg. Elsőre talán nem kapnánk fel a fejünket a kazah Kajrat Almati és a rekordgyőztes Real Madrid összecsapására, de a kedden magyar idő szerint 18.45-kor kezdődő összecsapás a spanyolok egyik legnehezebb idegenbeli mérkőzése lesz a körülmények miatt.

A Real Madrid a hétvégén hatalmas pofont kapott a városi riválistól Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

Pokoli út vár a Real Madridra, de van, akinek még keményebb lesz

Hétvégén először kapott ki Xabi Alonso együttese a mostani idényben, ráadásul a városi rivális Atlético Madrid hazai pályán nagyon simán, 5-2-re nyert. A Barcelona vasárnapi győzelme után pedig már a katalán együttes vezeti a La Ligát. Bánkódhatna ezen a Real, de nincs rá ideje, mert kedd este már Kazahsztánban lép pályára.

A játékosoknak repülővel nyolc órát kell utazniuk, Almati és Madrid között légvonalban 6400 kilométer a távolság. Őrült számok, főleg, ha hozzávesszük, hogy egy hete a kazahok Lisszabonban léptek pályára történetük első BL-meccsén.

A Marca külön cikkben foglakozott a Real helyzetével, amelyben leírják, nem csupán az extrém hosszú utazási idő lesz a baj, hanem a háromórás időeltolódás miatt a csapatnak az edzéstervét is módosítania kellett.

Almati Kazahsztán legnépesebb városa – 1997-ig a fővárosa is – a több mint két millió lakosával. Ősszel esténként mínuszok is lehetnek, de a spanyolokhoz a sors kegyes lesz kedden, akkor akár még tíz fok is lesz a helyi idő szerint 21.45-kor kezdődő meccsen. A telek viszont sokkal durvábbak, a mínusz kilenc vagy tíz fok sem elképzelhetetlen. Ezért nem véletlen, hogy a januári Almati–Club Brugge meccset magyar idő szerint 16.30-kor rendezik a 23 ezer fős stadionban.