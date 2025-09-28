A Real Madridnál kegyetlenül őszinték a nagy pofon után

Az új idényben először nem tudott nyerni a Real Madrid, amely közel 75 év után kapott ismét öt gólt az Atlético Madridtól. Xabi Alonso csapata – különösen a második félidőben – mélyen a tudása alatt teljesített –, s emiatt a baszk szakember sem volt elégedett.

Dani Carvajal szerint a Real Madridnak tanulnia kell a nagy pofonból (Fotó: José Breton/NurPhoto/AFP)

– Rossz mérkőzésünk volt. Nem kezdtünk jól, nem játszottunk jól csapatszinten, és nem teljesítettünk a megfelelő szinten labdával, valamint anélkül. Még építkezünk, ez az első vereségünk. Nincs még vége semminek. Tanulnunk kell ebből a jövőre nézve. Fáj a mai, megérdemelt volt a vereségünk. Ugyanakkor ez egy pozitív pofon a jövőre nézve. Ilyen a labdarúgás, néha becsúsznak a vereségek. Ez volt az első, és biztosan tanulni fogunk belőle.

Sokan párhuzamot vontak egy 2010-es el Clásicóval, melyen Xabi Alonso még madridi játékosként vett részt a Barcelona ellen 2010-ben – és amelyet a katalánok 5-0-ra nyertek –, ám a tréner nem akarta erről az oldalról megközelíteni a kudarcot.

– Nem szeretném összehasonlítani a kettőt. Ez az első vereségünk az idényben, kétségtelenül fájdalmas. Mindannyinknak fáj, különösen a szurkolóknak. Meg kell néznünk, miben kell javulnunk. Felelősnek érezzük magunkat, most pedig előre kell tekintenünk. Az idény még csak most kezdődött, nem ezen a szinten akarunk teljesíteni.

A Real Madrid csapatkapitánya nem fogta vissza magát

Dani Carvajal ennél keményebben reagált a vereségre.

– Elintéztek bennünket, nem nagyon használnak a vigasztaló szavak. A futball nem csupa matek, vagy rózsaszín köd. Tanulnunk kell ebből, néha a kudarcot pozitívummá kell átalakítani a megfelelő tanulságokat levonva.

Szembejött a valóság, a csapat az újjáépülés szakaszában van, és még sokat kell fejlődnie.

Az Atlético sokkal jobb volt, most hallgatnunk kell, és keményebben dolgoznunk. Nem gondolhatod, hogy megnyersz minden meccset. Nagyon jó ellenfelek vannak a La Ligában, és ha nem nyújtasz száz százalékot és teljesítesz minden fronton, akkor veszíthetsz.

A Real Madrid a vereség ellenére maradt az első helyen, ám a vasárnap pályára lépő Barcelona egy Real Sociedad elleni győzelemmel megelőzheti. Xabi Alonso együttese legközelebb kedden, a Kajrat Almati elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-mérkőzésen lép pályára.