Szoboszlai miatt milliókat fizetnek ki, mégis Wirtz és Isak hátát nézik

Aukciós oldalán jótékony célra árverezi el a Liverpool a játékosok mérkőzéseken viselt, eredeti mezeit, amelyet természetesen alá is írnak az érintettek, így a klub által garantált hitelesítéssel juthatnak hozzá a rajongók az egyedi ereklyékhez. Ez persze nem olcsó, a licitek forintba átszámolva milliós összegekig is felfuthatnak. Szoboszlai Dominik esetében 8644 euró, átszámítva több mint hárommillió forint a rekord azért a mezért, amelyben győztes szabadrúgásgólt lőtt az Arsenal elleni rangadón.

Szoboszlai Dominik sok pénzt megér a Liverpool-rajongóknak, de Wirtz és Isak még többet. Fotó: Peter Byrne/PA Wire

Szoboszlai gólja augusztus legszebb találata volt a Premier League szavazásán, és még a Liverpool legendája, Steven Gerrard álla is leesett tőle , gyémánthoz hasonlította a magyar középpályás lövését. Azon az Arsenal elleni meccsen abszolút Szoboszlai volt a hős, ez a mezeladásokból is látszik: az ő 8644 euróért elkelt meze után a csapatkapitány Virgil van Dijk dresszéért adták a legtöbbet, de jóval kevesebbet, 3634 eurót.

Azt is lehet tudni, hogy Szoboszlai mezére az Egyesült Államokból érkezett a győztes licit, akárcsak a Newcastle United elleni meccs után. Az is a magyar középpályás emlékezetes meccse volt az idényben, amikor Rio Ngumoha az ő zseniális meglátása után lőtte a Liverpool győztes gólját, majd Szoboszlait választották meg a meccs emberének. Akkor is az ő mezét vitték el a legmagasabb áron, 4822 euróért.

Mennyiért keltek el Szoboszlai mezei? Liverpool–Atlético Madrid (Bajnokok Ligája) 2053 euró (5.)

Burnley–Liverpool (Premier League) 1642 euró (6.)

Liverpool–Arsenal (Premier League) 8644 euró (1.)

Newcastle United–Liverpool (Premier League) 4822 euró (1.)

Liverpool–Bournemouth (Premier League) 2465 euró (4.)

Ezzel ebben az idényben Szoboszlai és Van Dijk az a két játékos, akiknek egynél többször fizettek a legtöbb pénzt a mezéért a Liverpool meccsei után. A holland védő a Crystal Palace ellen elvesztett Angol szuperkupa és a Burnley ellen megnyert bajnoki után nyerte meg a licitháborút.

Eddig két olyan meccs volt a szezonban, amely után Szoboszlai mezét nem lehetett megvenni, a Crystal Palace elleni szuperkupa után az ő meze nem szerepelt a kínálatban, a Southampton elleni Ligakupa-meccsen pedig nem lépett pályára.

Kerkez egyszer előzte meg, Wirtz és Isak még többet ért

Érdekesség, hogy a Liverpool másik magyar futballistája, Kerkez Milos egyszer előzte meg Szoboszlait a licitversenyben. A Burnley elleni bajnokin az ő meze 1826 euróért kelt el, míg a Liverpool nyolcasáé 1642-ért.