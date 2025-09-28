Szoboszlai miatt milliókat fizetnek ki, mégis Wirtz és Isak hátát nézik

Aukciós oldalán jótékony célra árverezi el a Liverpool a játékosok mérkőzéseken viselt, eredeti mezeit, amelyet természetesen alá is írnak az érintettek, így a klub által garantált hitelesítéssel juthatnak hozzá a rajongók az egyedi ereklyékhez. Ez persze nem olcsó, a licitek forintba átszámolva milliós összegekig is felfuthatnak. Szoboszlai Dominik esetében 8644 euró, átszámítva több mint hárommillió forint a rekord azért a mezért, amelyben győztes szabadrúgásgólt lőtt az Arsenal elleni rangadón.
Szoboszlai gólja augusztus legszebb találata volt a Premier League szavazásán, és még a Liverpool legendája, Steven Gerrard álla is leesett tőle , gyémánthoz hasonlította a magyar középpályás lövését. Azon az Arsenal elleni meccsen abszolút Szoboszlai volt a hős, ez a mezeladásokból is látszik: az ő 8644 euróért elkelt meze után a csapatkapitány Virgil van Dijk dresszéért adták a legtöbbet, de jóval kevesebbet, 3634 eurót.
Azt is lehet tudni, hogy Szoboszlai mezére az Egyesült Államokból érkezett a győztes licit, akárcsak a Newcastle United elleni meccs után. Az is a magyar középpályás emlékezetes meccse volt az idényben, amikor Rio Ngumoha az ő zseniális meglátása után lőtte a Liverpool győztes gólját, majd Szoboszlait választották meg a meccs emberének. Akkor is az ő mezét vitték el a legmagasabb áron, 4822 euróért.
Mennyiért keltek el Szoboszlai mezei?
Ezzel ebben az idényben Szoboszlai és Van Dijk az a két játékos, akiknek egynél többször fizettek a legtöbb pénzt a mezéért a Liverpool meccsei után. A holland védő a Crystal Palace ellen elvesztett Angol szuperkupa és a Burnley ellen megnyert bajnoki után nyerte meg a licitháborút.
Eddig két olyan meccs volt a szezonban, amely után Szoboszlai mezét nem lehetett megvenni, a Crystal Palace elleni szuperkupa után az ő meze nem szerepelt a kínálatban, a Southampton elleni Ligakupa-meccsen pedig nem lépett pályára.
Kerkez egyszer előzte meg, Wirtz és Isak még többet ért
Érdekesség, hogy a Liverpool másik magyar futballistája, Kerkez Milos egyszer előzte meg Szoboszlait a licitversenyben. A Burnley elleni bajnokin az ő meze 1826 euróért kelt el, míg a Liverpool nyolcasáé 1642-ért.