  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Szoboszlai miatt milliókat fizetnek ki, mégis Wirtz és Isak hátát nézik
Szoboszlai DominikAlexander Isakflorian wirtzLiverpool FC

Szoboszlai miatt milliókat fizetnek ki, mégis Wirtz és Isak hátát nézik

A Liverpool hivatalos aukciós oldalán meg lehet venni a futballisták mérkőzéseken viselt, aláírt mezeit, ami kézzelfogható visszajelzés arról, kik a legértékesebbek a rajongók szemében. Ebben az idényben Szoboszlai Dominik egyik mezéért már több mint hárommillió forintot is fizettek, de ezzel csak a dobogó alsó fokára tud felállni. A Liverpool két méregdrága nyári igazolása, Alexander Isak és Florian Wirtz előzik meg Szoboszlait, aki viszont kétszer is megnyerte már a licitháborút.

Magyar Nemzet
2025. 09. 28. 6:25
Szoboszlai Dominik meze sokat ér a Liverpool-rajongóknak Fotó: Richard Sellers Forrás: PA Wire
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Aukciós oldalán jótékony célra árverezi el a Liverpool a játékosok mérkőzéseken viselt, eredeti mezeit, amelyet természetesen alá is írnak az érintettek, így a klub által garantált hitelesítéssel juthatnak hozzá a rajongók az egyedi ereklyékhez. Ez persze nem olcsó, a licitek forintba átszámolva milliós összegekig is felfuthatnak. Szoboszlai Dominik esetében 8644 euró, átszámítva több mint hárommillió forint a rekord azért a mezért, amelyben győztes szabadrúgásgólt lőtt az Arsenal elleni rangadón.

Szoboszlai Dominik sok pénzt megér a Liverpool-rajongóknak, de Wirtz és Isak még többet
Szoboszlai Dominik sok pénzt megér a Liverpool-rajongóknak, de Wirtz és Isak még többet. Fotó: Peter Byrne/PA Wire

Szoboszlai gólja augusztus legszebb találata volt a Premier League szavazásán, és még a Liverpool legendája, Steven Gerrard álla is leesett tőle , gyémánthoz hasonlította a magyar középpályás lövését. Azon az Arsenal elleni meccsen abszolút Szoboszlai volt a hős, ez a mezeladásokból is látszik: az ő 8644 euróért elkelt meze után a csapatkapitány Virgil van Dijk dresszéért adták a legtöbbet, de jóval kevesebbet, 3634 eurót.

Azt is lehet tudni, hogy Szoboszlai mezére az Egyesült Államokból érkezett a győztes licit, akárcsak a Newcastle United elleni meccs után. Az is a magyar középpályás emlékezetes meccse volt az idényben, amikor Rio Ngumoha az ő zseniális meglátása után lőtte a Liverpool győztes gólját, majd Szoboszlait választották meg a meccs emberének. Akkor is az ő mezét vitték el a legmagasabb áron, 4822 euróért.

Mennyiért keltek el Szoboszlai mezei?

  • Liverpool–Atlético Madrid (Bajnokok Ligája) 2053 euró (5.)
  • Burnley–Liverpool (Premier League) 1642 euró (6.)
  • Liverpool–Arsenal (Premier League) 8644 euró (1.)
  • Newcastle United–Liverpool (Premier League) 4822 euró (1.)
  • Liverpool–Bournemouth (Premier League) 2465 euró (4.)

Ezzel ebben az idényben Szoboszlai és Van Dijk az a két játékos, akiknek egynél többször fizettek a legtöbb pénzt a mezéért a Liverpool meccsei után. A holland védő a Crystal Palace ellen elvesztett Angol szuperkupa és a Burnley ellen megnyert bajnoki után nyerte meg a licitháborút.

Eddig két olyan meccs volt a szezonban, amely után Szoboszlai mezét nem lehetett megvenni, a Crystal Palace elleni szuperkupa után az ő meze nem szerepelt a kínálatban, a Southampton elleni Ligakupa-meccsen pedig nem lépett pályára.

Kerkez egyszer előzte meg, Wirtz és Isak még többet ért

Érdekesség, hogy a Liverpool másik magyar futballistája, Kerkez Milos egyszer előzte meg Szoboszlait a licitversenyben. A Burnley elleni bajnokin az ő meze 1826 euróért kelt el, míg a Liverpool nyolcasáé 1642-ért.

A legtöbb pénzt azonban két olyan játékos mezéért adtak a Liverpool szurkolói, akik még csak nemrég igazoltak a csapathoz. Alexander Isak 145 millióért érkezett a Newcastle-től, Florian Wirtz pedig 125 millióért a Bayer Leverkusentől a nyáron, ezzel ők a klubtörténet legdrágább igazolásai. Ez a mezeladásokon is érződik, Szoboszlai az Arsenal elleni parádéval sem tudott versenyezni velük: az idénybeli rekordot jelenleg Isak tartja 11 010 euróval, míg Wirtz a második 9033 euróval.

Jelenleg a Liverpool Everton elleni városi derbijének mezeire még lehet licitálni, Szoboszlai ott is versenyben van.

A Liverpool legtöbb pénzért elárverezett mezei az idényben

  1. Alexander Isak 11 010 euró (Liverpool–Atlético Madrid)
  2. Florian Wirtz 9033 euró (Liverpool–Bournemouth)
  3. Szoboszlai Dominik 8644 euró (Liverpool–Arsenal)
  4. Virgil van Dijk 6790 euró (Burnley–Liverpool)
  5. Szoboszlai Dominik 4822 euró (Newcastle United–Liverpool)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy Félix

Puzsér váratlan húzása, nagyon durván belerongyolt Magyar Péterbe

Felhévizy Félix avatarja

Fogy a levegő a Tisza Párt elnöke körül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.