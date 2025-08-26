Szoboszlai is vele posztolt, felrobbant a Liverpool ifjú sztárjának Instagram-fiókja

Vannak olyan gólok, amelyeket soha nem feledünk el. Rio Ngumoha találata a Newcastle–Liverpool Premier League-meccsen ezek közé tartozik. Pazar gól volt egy alig 17 éves, egészen pontosan 16 éves és 361 napos játékostól.

Rio Ngumoha gólja sokkolta a Newcastle United szurkolóit. Arne Slot is dicsérte a Liverpool 16 éves csillagát (Fotó: AFP/Andy Buchanan)

Mi sem természetesebb, hogy Rio Ngumoha büszkén posztolta a gólt az Instagram-oldalán, amelyen egy napja még kevesebb mint félmillió követője volt, de ez a szám most percről percre ezresével emelkedik, érdemes tesztelni.

Szoboszlai Dominiknek köszönheti a gólját

Legyünk elfogultak, Rio Ngumoha Szoboszlai Domininek köszönheti a gólját, aki pazarul lépte át a labdát . Az euforikus pillanatot Szoboszlai Dominik is megörökítette, közös képüket posztolta az Instán.

Slot és Van Dijk is dicséri

A találkozó után Arne Slot és Virgil van Dijk is méltatta az ifjú csillagot.

Arne Slot: Már párszor megmutatta, mire képes, a korához képest nagyon jól értékesíti a helyzeteket. Ahogyan eltalálta a labdát – ilyen erőt ritkán látni egy 16 évesnél. Hihetetlenül magabiztos. Ez az, amit szeretek benne, mert az első labdaérintésénél sem félt, azonnal megpróbált megverni valakit.