Szoboszlai is vele posztolt, felrobbant a Liverpool ifjú sztárjának Instagram-fiókja

Kevesen számítottak arra, hogy egy alig 17, a mérkőzés időpontjában még csak 16 éves srác menti meg a Liverpoolt a Newcastle elleni Premier League-meccsen. Rio Ngumoha, ahogy szokták mondani, berúgta az ajtót, csodás gólt szerzett Szoboszlai Dominik közreműködésével. A mérkőzés hőse büszkén posztolt, Arne Slot és több csapattárs pedig dicsérte őt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 26. 8:28
Nem csak szélvészgyors, jól is lő Rio Ngumoha Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
Vannak olyan gólok, amelyeket soha nem feledünk el. Rio Ngumoha találata a Newcastle–Liverpool Premier League-meccsen ezek közé tartozik. Pazar gól volt egy alig 17 éves, egészen pontosan 16 éves és 361 napos játékostól.

Rio Ngumoha gólja sokkolta a Newcastle United szurkolóit. Arne Slot is dicsérte a Liverpool 16 éves csillagát
Rio Ngumoha gólja sokkolta a Newcastle United szurkolóit. Arne Slot is dicsérte a Liverpool 16 éves csillagát (Fotó: AFP/Andy Buchanan)

Mi sem természetesebb, hogy Rio Ngumoha büszkén posztolta a gólt az Instagram-oldalán, amelyen egy napja még kevesebb mint félmillió követője volt, de ez a szám most percről percre ezresével emelkedik, érdemes tesztelni.

Szoboszlai Dominiknek köszönheti a gólját

Legyünk elfogultak, Rio Ngumoha Szoboszlai Domininek köszönheti a gólját, aki pazarul lépte át a labdát . Az euforikus pillanatot Szoboszlai Dominik is megörökítette, közös képüket posztolta az Instán.

Slot és Van Dijk is dicséri

A találkozó után Arne Slot és Virgil van Dijk is méltatta az ifjú csillagot.

Arne Slot: Már párszor megmutatta, mire képes, a korához képest nagyon jól értékesíti a helyzeteket. Ahogyan eltalálta a labdát – ilyen erőt ritkán látni egy 16 évesnél. Hihetetlenül magabiztos. Ez az, amit szeretek benne, mert az első labdaérintésénél sem félt, azonnal megpróbált megverni valakit.

Virgil van Dijk: Álomszerű debütálás. Az egész támadás nagyon jól nézett ki. Nagyon örülök Riónak (Ngumoha), már el is mondtam neki: most kezdődik minden, keményen kell dolgoznia továbbra is, alázatosnak kell maradnia, de mindenképp élveznie kell ezt, mert az ilyen estéket nem szabad természetesnek venni az ő korában. Biztos vagyok benne, hogy a játékosainkkal együtt holnap újra ott lesz az edzésen, és kemény munkát fog végezni.

Mennyi Rio Ngumoha értéke?

Korábban megírtuk, a Liverpool hogyan happolta el Rio Ngumohát a Chelsea-től. Mivel fiatal a szélső, hivatalosan még nincs megállapított piaci értéke, de előrebocsáthatjuk, az első minősítéskor valahol az 50 millió eurós tartományba taksálják majd.

 

