Őrült háború tört ki Szoboszlai miatt, Ronaldo nem is sejti, mekkora ajándékot kapott

Miközben Szoboszlai Dominik az elmúlt héten a magyar válogatott tagjaként Írország (2-2) és Portugália (2-3) ellen futballozott, Angliában még mindig az Arsenal elleni győztes, álomszép szabadrúgásgólja a téma. Időközben ugyanis a Liverpool a jótékonysági aukciós oldalán licitre bocsájtotta az Arsenal ellen a magyar játékos góljával 1-0-ra megnyert Premier League-rangadón viselt mezeket, és Szoboszlai tarol az ajánlatokban.

Röpködnek a milliók: így áll a licit Szoboszlai Dominik mezére Liverpoolban

Cikkünk megjelenésekor 18145 eurónál tartott a licit Szoboszlai mezére, ami átszámítva több mint 7 millió forint. És ez még biztosan nem a vége, a licit ugyanis még egy teljes hétig tart.

Szoboszlai új rekordot dönthet Liverpoolban

Szoboszlai Arsenal ellen viselt meze messze a legnépszerűbb, a második helyen Virgil van Dijk meze áll mindössze 2832 euróval. Egyébként Kerkez Milosét is meg lehet venni, az övére jelenleg 1539 euró a legmagasabb ajánlat.

A Liverpool rendszeresen licitre bocsájtja játékosai meccseken viselt mezeit, és Szoboszlai ebben az idényben biztosan rekordot állít fel.

Eddig Florian Wirtz Bournemouth elleni bajnokin viselt mezéért adták a legtöbb pénzt a szezonban, a német játékos dressze 9033 euróért kelt el, aminek már most a duplájánál tart Szoboszlai Arsenal elleni mezének az ára.

Cristiano Ronaldo óriási ajándékot kapott

Kedd este Szoboszlai a magyar–portugál vb-selejtező után odaajándékozta a mezét Cristiano Ronaldónak, aki a gyerekkori példaképe.

Cristiano Ronaldo will give his jersey to Szoboszlai in Portugal. pic.twitter.com/xNQmfWHmA4 — Ricsi🔫 (@RicsiTheBoss) September 9, 2025

Az ötszörös aranylabdás portugál sztár talán nem is sejti, mekkora ajándékot kapott, hiszen Liverpoolban bizonyítást nyer, milyen értékes egy eredeti, meccsen viselt Szoboszlai-mez.