Rendkívüli

Rakétát lőttek ki egy ufóra az amerikaiak, de az lepattant róla + videó

Szoboszlai DominikCristiano RonaldoLiverpool FC

Őrült háború tört ki Szoboszlai miatt, Ronaldo nem is sejti, mekkora ajándékot kapott

A Liverpool futballcsapata a napokban licitre bocsájtotta játékosai Arsenal elleni rangadón viselt mezeit. A rajongók őrült licitháborúba kezdtek, hogy megszerezzék a meccs hőse, Szoboszlai Dominik mezét, aki bődületes szabadrúgásgólt lőtt. Röpködnek a milliók, és hol van még a vége. Cristiano Ronaldo nem is sejti, mekkora ajándékot kapott a magyar–portugál után, amikor Szoboszlai neki adta a mezét.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 8:57
Szoboszlai Dominik mezéért őrült összegeket fizetnek, Ronaldo megkapta ajándékba
Szoboszlai Dominik mezéért őrült összegeket fizetnek, Ronaldo megkapta ajándékba Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miközben Szoboszlai Dominik az elmúlt héten a magyar válogatott tagjaként Írország (2-2) és Portugália (2-3) ellen futballozott, Angliában még mindig az Arsenal elleni győztes, álomszép szabadrúgásgólja a téma. Időközben ugyanis a Liverpool a jótékonysági aukciós oldalán licitre bocsájtotta az Arsenal ellen a magyar játékos góljával 1-0-ra megnyert Premier League-rangadón viselt mezeket, és Szoboszlai tarol az ajánlatokban.

Röpködnek a milliók: így áll a licit Szoboszlai Dominik mezére Liverpoolban
Röpködnek a milliók: így áll a licit Szoboszlai Dominik mezére Liverpoolban

Cikkünk megjelenésekor 18145 eurónál tartott a licit Szoboszlai mezére, ami átszámítva több mint 7 millió forint. És ez még biztosan nem a vége, a licit ugyanis még egy teljes hétig tart.

Szoboszlai új rekordot dönthet Liverpoolban

Szoboszlai Arsenal ellen viselt meze messze a legnépszerűbb, a második helyen Virgil van Dijk meze áll mindössze 2832 euróval. Egyébként Kerkez Milosét is meg lehet venni, az övére jelenleg 1539 euró a legmagasabb ajánlat.

A Liverpool rendszeresen licitre bocsájtja játékosai meccseken viselt mezeit, és Szoboszlai ebben az idényben biztosan rekordot állít fel. 

Eddig Florian Wirtz Bournemouth elleni bajnokin viselt mezéért adták a legtöbb pénzt a szezonban, a német játékos dressze 9033 euróért kelt el, aminek már most a duplájánál tart Szoboszlai Arsenal elleni mezének az ára.

Cristiano Ronaldo óriási ajándékot kapott

Kedd este Szoboszlai a magyar–portugál vb-selejtező után odaajándékozta a mezét Cristiano Ronaldónak, aki a gyerekkori példaképe.

Az ötszörös aranylabdás portugál sztár talán nem is sejti, mekkora ajándékot kapott, hiszen Liverpoolban bizonyítást nyer, milyen értékes egy eredeti, meccsen viselt Szoboszlai-mez.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbörtön

Minden igaz

Bayer Zsolt avatarja

Ha már annyira rajonganak a börtönért, ismerjék meg közelebbről.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu