magyar válogatottvb-selejtezőTóth Balázs

Példaképével találkozott a magyar válogatott kapusa: „Olyan volt, mintha egy festményt láttam volna”

Fordulatos meccs volt. A magyar válogatott vendéglátóként vezetett, majd egyenlített is, végül 3-2-re kikapott Portugáliától a vb-selejtezők F csoportjának 2. fordulójában. Ezen a találkozón beugró kapusként másodszorra szerepelhetett a nemzeti tizenegyben Tóth Balázs, aki izgatottan várta debütálását a Puskás Arénában.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 4:52
Tóth Balázs először védhette a magyar válogatott kapuját a Puskás Arénában. Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dibusz Dénes sérülése új helyzetet teremtett. A Ferencváros rutinos kapuvédőjét helyettesíteni kellett a portugálok elleni, kedd esti selejtezőn, a magyar válogatott szövetségi kapitánya pedig úgy döntött, hogy Tóth Balázsnak szavaz bizalmat. Az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers 28 esztendős játékosa mindössze második alkalommal volt válogatott, és mivel júniusban, Azerbajdzsánban debütált, először tapasztalhatta meg, milyen a telt házas Puskás Arénában pályára lépni.

Cristiano Ronaldo megint betalált, büntetőből vette be a magyar válogatott kapuját
Cristiano Ronaldo megint betalált, büntetőből vette be a magyar válogatott kapuját (Fotó: Csudai Sándor)

 

Továbbra is Dibusz Dénes a magyar válogatott kapusa

A 2025/2026-os szezonban angol klubja első számú kapusaként számításba vett Tóth a lefújás után az interjúzónában elárulta: a meccsnap előtt, hétfőn őt, és a nemzeti tizenegy harmadik kapusát, Szappanos Pétert behívta magához a szövetségi kapitány, Marco Rossi, aki közölte, hogy neki szavaz bizalmaz Dibusz sérülése után. Ezek után Tóth Balázs alig tudott aludni, annyira várta, hogy megérkezzenek a stadionba.

Nem izgultam, inkább izgatott voltam, nagyon vártam, hogy itt legyünk. Nekem is gyerekkori példaképem Ronaldo, meglátni olyan volt, mintha egy festmény láttam volna. Hihetetlen érzés volt!

 – felelte kérdésünkre Tóth Balázs, aki azt még nem jelentené ki, hogy ő a nemzeti tizenegy első számú kapusa. – Erről majd a mester kell megkérdezni. Egyelőre Dini (Dibusz Dénes – a szerk.) az első számú, nagyon jó teljesítményt nyújt válogatott szinten és a Fradiban is. Én minden nap úgy készülök, hogy úgy jöjjek a válogatottba, hogy a legjobb teljesítményemet tudjam nyújtani. Nekem ez az egy feladatom van, a többi a mesteren múlik.

Videós összefoglaló és bővebb nyilatkozat a meccsről:
 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekbíróság

A jurisztokrácia a demokrácia sírásója

Ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Ha a bíróság politikai funkciót kezd betölteni, az veszélyezteti az ítélkezés pártatlanságát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu