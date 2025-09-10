Példaképével találkozott a magyar válogatott kapusa: „Olyan volt, mintha egy festményt láttam volna”

Továbbra is Dibusz Dénes a magyar válogatott kapusa

A 2025/2026-os szezonban angol klubja első számú kapusaként számításba vett Tóth a lefújás után az interjúzónában elárulta: a meccsnap előtt, hétfőn őt, és a nemzeti tizenegy harmadik kapusát, Szappanos Pétert behívta magához a szövetségi kapitány, Marco Rossi, aki közölte, hogy neki szavaz bizalmaz Dibusz sérülése után. Ezek után Tóth Balázs alig tudott aludni, annyira várta, hogy megérkezzenek a stadionba.

Nem izgultam, inkább izgatott voltam, nagyon vártam, hogy itt legyünk. Nekem is gyerekkori példaképem Ronaldo, meglátni olyan volt, mintha egy festmény láttam volna. Hihetetlen érzés volt!

– felelte kérdésünkre Tóth Balázs, aki azt még nem jelentené ki, hogy ő a nemzeti tizenegy első számú kapusa. – Erről majd a mester kell megkérdezni. Egyelőre Dini (Dibusz Dénes – a szerk.) az első számú, nagyon jó teljesítményt nyújt válogatott szinten és a Fradiban is. Én minden nap úgy készülök, hogy úgy jöjjek a válogatottba, hogy a legjobb teljesítményemet tudjam nyújtani. Nekem ez az egy feladatom van, a többi a mesteren múlik.

