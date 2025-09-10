Dibusz Dénes sérülése új helyzetet teremtett. A Ferencváros rutinos kapuvédőjét helyettesíteni kellett a portugálok elleni, kedd esti selejtezőn, a magyar válogatott szövetségi kapitánya pedig úgy döntött, hogy Tóth Balázsnak szavaz bizalmat. Az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers 28 esztendős játékosa mindössze második alkalommal volt válogatott, és mivel júniusban, Azerbajdzsánban debütált, először tapasztalhatta meg, milyen a telt házas Puskás Arénában pályára lépni.
Példaképével találkozott a magyar válogatott kapusa: „Olyan volt, mintha egy festményt láttam volna”
Fordulatos meccs volt. A magyar válogatott vendéglátóként vezetett, majd egyenlített is, végül 3-2-re kikapott Portugáliától a vb-selejtezők F csoportjának 2. fordulójában. Ezen a találkozón beugró kapusként másodszorra szerepelhetett a nemzeti tizenegyben Tóth Balázs, aki izgatottan várta debütálását a Puskás Arénában.
Továbbra is Dibusz Dénes a magyar válogatott kapusa
A 2025/2026-os szezonban angol klubja első számú kapusaként számításba vett Tóth a lefújás után az interjúzónában elárulta: a meccsnap előtt, hétfőn őt, és a nemzeti tizenegy harmadik kapusát, Szappanos Pétert behívta magához a szövetségi kapitány, Marco Rossi, aki közölte, hogy neki szavaz bizalmaz Dibusz sérülése után. Ezek után Tóth Balázs alig tudott aludni, annyira várta, hogy megérkezzenek a stadionba.
Nem izgultam, inkább izgatott voltam, nagyon vártam, hogy itt legyünk. Nekem is gyerekkori példaképem Ronaldo, meglátni olyan volt, mintha egy festmény láttam volna. Hihetetlen érzés volt!
– felelte kérdésünkre Tóth Balázs, aki azt még nem jelentené ki, hogy ő a nemzeti tizenegy első számú kapusa. – Erről majd a mester kell megkérdezni. Egyelőre Dini (Dibusz Dénes – a szerk.) az első számú, nagyon jó teljesítményt nyújt válogatott szinten és a Fradiban is. Én minden nap úgy készülök, hogy úgy jöjjek a válogatottba, hogy a legjobb teljesítményemet tudjam nyújtani. Nekem ez az egy feladatom van, a többi a mesteren múlik.
Videós összefoglaló és bővebb nyilatkozat a meccsről:
