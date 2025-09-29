A Lipcse megalázza saját legendáját, Willi Orbán megszólalt a kínos ügyben

Miután az RB Leipzig az előző idényben a csalódást keltő hetedik helyen végzett a Bundesligában, így nem indulhatott a nemzetközi kupákban, a klub jelentős bevételi forrástól esett el, ami miatt spórolni kell. A vezetőség ezzel egyidejűleg a keret fiatalítását is célként tűzte ki, így több játékos is szorult helyzetbe került . Timo Werner ügye különösen megalázónak tűnik, amit már a Lipcse magyar válogatott vezére, Willi Orbán sem hagyott szó nélkül.

Timo Werner hosszú idő után játszott újra a Lipcsében, Willi Orbán a védelmébe vette őt. Fotó: RONNY HARTMANN / AFP

Timo Werner 2016-ban lett a Lipcse játékosa, és hamarosan a német futball egyik legnagyobb tehetségének számított, az első lipcsei idényében 21 gólt hozott össze a Bundesligában, bekerült a német válogatottba is. Werner 2020-ban már 28 gólos Bundesliga-idényre is képes volt, abban az évadban csak a Bayern Münchenben 34-ig jutó Robert Lewandowski előzte meg őt.

A német csatár ezután igazolt a Premier League-be a Chelsea-hez, amelyben felemás teljesítményt nyújtott. Angliában elvesztette a gólérzékenységét, temérdek helyzetet kihagyott, az első PL-idényében 35 bajnokin mindössze hat találatot jegyzett, de fontos szerepet játszott a klub történelmi Bajnokok Ligája-győzelmében.

Wernernek azonban ez a hatalmas siker sem adott új lendületet, tovább szenvedett, 2022-ben visszatért Lipcsébe, de ott sem volt már a régi, így kölcsönben visszatért Angliába, ahol a Tottenham adott neki újabb esélyt, ám meghatározó szerepe ott sem volt.

A nyár óta a még mindig csak 29 éves csatár újra Lipcsében készül, a szerződése 2026 nyaráig érvényes, de a klub látványosan meg akar szabadulni tőle, mert német sajtóhírek szerint az évi 10 millió eurós fizetése túl sok.

Werner az elmúlt hétvégén, a Wolfsburg ellen 1-0-ra megnyert Bundesliga-meccsen 693 nap után lépett pályára újra a Lipcse mezében. Ezt megelőzően az 57-szeres német válogatott támadó 2023. november 4-én, a Mainz ellen futballozott utoljára a klub mezében. Most sem kapott nagy szerepet, a hosszabbítás harmadik percében állt be csereként, a Bild szerint ennyi idő alatt kétszer ért labdához…

A német lap azonban hangsúlyozta, hogy a lipcsei szurkolók kiálltak a mellőzött Werner mellett, akinek skandálták a nevét Wolfsburgban. Werner emiatt először zavarban volt, de aztán megtapsolta a szurkolókat, és többször megkocogtatta a klub címerét a mezén.

Nem csoda, hogy a szurkolók nem felejtették el őt, hiszen Timo Werner igazi klublegenda, ő az RB Leipzig történetének gólrekordere, az egyetlen játékos, aki 100 gól fölé jutott a csapat színeiben.