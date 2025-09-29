Rendkívüli

Orbán Viktor: Most lesz, illetve van haddelhadd, itt súlyos dolgok és súlyos következmények várhatók + videó

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • A Lipcse megalázza saját legendáját, Willi Orbán megszólalt a kínos ügyben
Timo WernerWilli OrbánRB Leipzig

A Lipcse megalázza saját legendáját, Willi Orbán megszólalt a kínos ügyben

Tudják, hogy ki az RB Leipzig történetének gólrekordere? Timo Werner, a klub fennállásának egyetlen futballistája, aki 100 gól fölé jutott. Mondhatni, igazi klublegenda, aki még mindig csak 29 éves, papíron a legjobb korban van, a Lipcse mégis megalázó helyzetben tartja, részben a magas fizetése miatt. Werner az elmúlt hétvégén 693 nap után játszott újra a Lipcsében – egy-két percet… A szurkolók így is a nevét skandálták, és Willi Orbán is a védelmébe vette őt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 10:38
Timo Werner és Willi Orbán a Lipcse színeiben, de kérdés, hogy még meddig Fotó: RONNY HARTMANN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miután az RB Leipzig az előző idényben a csalódást keltő hetedik helyen végzett a Bundesligában, így nem indulhatott a nemzetközi kupákban, a klub jelentős bevételi forrástól esett el, ami miatt spórolni kell. A vezetőség ezzel egyidejűleg a keret fiatalítását is célként tűzte ki, így több játékos is szorult helyzetbe került . Timo Werner ügye különösen megalázónak tűnik, amit már a Lipcse magyar válogatott vezére, Willi Orbán sem hagyott szó nélkül.

Timo Werner hosszú idő után játszott újra a Lipcsében, Willi Orbán a védelmébe vette őt
Timo Werner hosszú idő után játszott újra a Lipcsében, Willi Orbán a védelmébe vette őt. Fotó: RONNY HARTMANN / AFP

Timo Werner 2016-ban lett a Lipcse játékosa, és hamarosan a német futball egyik legnagyobb tehetségének számított, az első lipcsei idényében 21 gólt hozott össze a Bundesligában, bekerült a német válogatottba is. Werner 2020-ban már 28 gólos Bundesliga-idényre is képes volt, abban az évadban csak a Bayern Münchenben 34-ig jutó Robert Lewandowski előzte meg őt.

A német csatár ezután igazolt a Premier League-be a Chelsea-hez, amelyben felemás teljesítményt nyújtott. Angliában elvesztette a gólérzékenységét, temérdek helyzetet kihagyott, az első PL-idényében 35 bajnokin mindössze hat találatot jegyzett, de fontos szerepet játszott a klub történelmi Bajnokok Ligája-győzelmében.

Wernernek azonban ez a hatalmas siker sem adott új lendületet, tovább szenvedett, 2022-ben visszatért Lipcsébe, de ott sem volt már a régi, így kölcsönben visszatért Angliába, ahol a Tottenham adott neki újabb esélyt, ám meghatározó szerepe ott sem volt.

A nyár óta a még mindig csak 29 éves csatár újra Lipcsében készül, a szerződése 2026 nyaráig érvényes, de a klub látványosan meg akar szabadulni tőle, mert német sajtóhírek szerint az évi 10 millió eurós fizetése túl sok.

Werner az elmúlt hétvégén, a Wolfsburg ellen 1-0-ra megnyert Bundesliga-meccsen 693 nap után lépett pályára újra a Lipcse mezében. Ezt megelőzően az 57-szeres német válogatott támadó 2023. november 4-én, a Mainz ellen futballozott utoljára a klub mezében. Most sem kapott nagy szerepet, a hosszabbítás harmadik percében állt be csereként, a Bild szerint ennyi idő alatt kétszer ért labdához…

A német lap azonban hangsúlyozta, hogy a lipcsei szurkolók kiálltak a mellőzött Werner mellett, akinek skandálták a nevét Wolfsburgban. Werner emiatt először zavarban volt, de aztán megtapsolta a szurkolókat, és többször megkocogtatta a klub címerét a mezén.

Nem csoda, hogy a szurkolók nem felejtették el őt, hiszen Timo Werner igazi klublegenda, ő az RB Leipzig történetének gólrekordere, az egyetlen játékos, aki 100 gól fölé jutott a csapat színeiben.

A Lipcse történetének legjobb gólszerzői:

  • Timo Werner 113 gól (214 meccs)
  • Yussuf Poulsen 95 (425)
  • Daniel Frahn 87 (154)
  • Emil Forsberg 71 (325)
  • Christopher Nkunku 70 (172)

 

Willi Orbán részleteket árult el Timo Werner megalázó helyzetéről Lipcsében

Az, hogy a Wolfsburg ellen Werner újra pályára lépett, annak köszönhető, hogy a klub nem tudta eladni őt a nyáron, és ha egyáltalán nem játszik, télen is nehéz lesz vevőt találni rá, különösen, hogy jövő nyáron már szabadon igazolhatóvá válik. Így évi tízmillió euróért valamit kezdeni kellene vele…

A meccs után megszólalt Werner ügyében a Lipcse magyar válogatott alapembere, Willi Orbán is, aki nagyon pozitívan beszélt csapattársa hozzáállásáról.

– Különösen az olyan szoros meccseken, mint a wolfsburgi, szerintem az ellenfél gondolkodásmódjára is hatással van, amikor Timo a kispadon ül, és becserélhetik – jelezte Willi Orbán. – Minden nyilvános edzésen látjuk, hogy az emberek mennyire szeretik őt, és mi is ugyanannyira kedveljük.

Orbán szerint az, hogy Werner újra ott van a meccskeretben, jutalom a jó teljesítményéért. Eközben talán akaratlanul is részleteket árult el arról, hogy a Lipcse milyen megalázó helyzetbe hozta Timo Wernert a nyáron.

– Az előszezonban mindent beleadott, pedig nem volt könnyű helyzetben – mondta Orbán. – Gyakran tizenegy a tizenegy ellen játszottunk, de néhány játékos, mint ő, nem vehetett részt ezeken a meccseken, hanem helyette futásokat kellett teljesíteniük. Profi módon kezelte a helyzetet.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vida Ákos
idezojelekdiktatúra

Itt a Német Demokratúrás Köztársaság

Vida Ákos avatarja

Németországban a politikusok folyamatosan és szemrebbenés nélkül hazudnak a választóiknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.