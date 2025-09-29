Rendkívüli

Orbán Viktor: Most lesz, illetve van haddelhadd, itt súlyos dolgok és súlyos következmények várhatók + videó

  • Gyökerest mindenáron megállították Angliában, a képeknél csak a játékvezető döntése durvább
Gyökeres ViktorGabrielArsenalPremier League

Gyökerest mindenáron megállították Angliában, a képeknél csak a játékvezető döntése durvább

Gyökeres Viktortól vasárnap nemcsak egy büntetőt vett el a játékvezető, hanem a második félidőben egy csúnya szabálytalanságot sem fújt le a Newcastle-meccsen. A képen jól látszik, a hazaiak védő mozdulatának sok köze nincs a futballhoz, Gyökeres is csak nézett a játékvezető döntésén. Az Arsenal végül a hajrában fordított, és 2-1-re nyert.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 7:56
Gyökeres Viktor (jobbra) kemény meccsen van túl a Premier League-ben
Gyökeres Viktor (jobbra) kemény meccsen van túl a Premier League-ben Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
Az Arsenal a hétvégén három pontot hozott a címvédő Liverpoolon a Premier League-ben, miután szombaton Arne Slot együttese a Crystal Palace otthonában kapott ki a hosszabbításban, míg egy nappal később az Ágyúsok szintén egy ráadásban szerzett góllal nyertek a Newcastle United stadionjában. Gyökeres Viktor végig a pályán volt.

Gyökeres ezúttal gólt nem szerzett, de csapata, az Arsenal fontos meccset nyert meg a bajnokságban
Gyökeres ezúttal gólt nem szerzett, de csapata, az Arsenal fontos meccset nyert meg  a bajnokságban  Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A játékvezető nem ítélt semmit, Gyökeres Viktor nem érti

Arról már mi is beszámoltunk, hogy az első félidőben az Arsenaltól elvettek egy tizenegyest, Gyökeres Viktor esett el a tizenhatoson belül, Jarred Gillett büntetőt fújt, de a videobíró kihívta az új-zélandit, aki megváltoztatotta a döntését. A svéd támadó noha gólt nem szerzett a vasárnapi rangadón, de kifejezetten hasznos volt a mezőnyben, ugyanakkor nem volt könnyű dolga a Newcastle-védők ellen. 

Történt a második félidőben, hogy Gyökeresnek a csereként beálló Jamaal Lascelles ellen volt egy párharca, amelyből az angol jött ki győztesen. Ugyanakkor a sztorihoz hozzátartozik, hogy a 31 éves angol nem éppen szabályos módon állította meg a svédet. 

Az Arsenal szurkolói háborognak, miközben Gyökeres teljesítményét elismerik, aki az idény kezdetén komoly kritikákat kapott. A svéd támadó 65 millió euróért érkezett a nyáron a Sportingtól a londoni csapathoz.

Gyökeres Viktor statisztikái az első hat Premier League-mérkőzésen:

  • 6-szor kezdett (488 játékperc)
  • 3 gól
  • 1 sárga lap
  • 2.2 lövés átlagban 90 percenként
  • 2 kihagyott ziccer
  • 23.5 labdaérintés átlagban 90 percenként

Az Arsenal sem maradt ki a bunyóból

De ha aljas megmozdulásokról van szó, akkor vasárnap az Ágyúsokat sem kellett félteni. A mindent eldöntő gól szerzője, Gabriel a Szarkák támadójával, Nick Woltemadéval akadt össze a második félidőben. Ahogy Gyökeres esetéből, ebből sem lett semmi. Pedig az Arsenal kispadjáról is többen megindultak, hogy részt vegyenek az incidensben… A Newcastle-nál piros lapot emlegettek, ha ez így történt volna, akkor Gabriel később aligha nyeri meg a meccset az Arsenalnak. A lefújás után a hazaiak gólját szerző Woltemadét kérdezte a Sky Sports az esetről.

– A gól után történt ez. Éreztem, hogy a könyöke az arcomban van. Szóltam is a bírónak, hogy ez szerintem aligha volt szabályos. Én nem vagyok az a fajta játékos, aki emiatt elesik. Nehéz, mert néha talán muszáj ezt csinálni, de ez nem az én stílusom.

Egy rövid beszélgetés után Gabriel bocsánatot kért a csatártól, és kinyújtotta a kezét, hogy kezet fogjon vele. Woltemade azonban ezt visszautasította, és nem fogta meg a védő kezét, hanem elsétált. – Utána bocsánatot kért, szóval szerintem tudta, hogy arcon ütött. Nem tetszik ez nekem, ha csinálsz valamit, majd pár másodperc múlva bocsánatot kérsz, az nem része a játéknak. 

Szeretem az olyan helyzeteket, amikor lehet egy jó csatát vívni, de mindig igazságosnak kell lennie. A könyöke az arcomba aligha tartozik ebbe a kategóriába.

Mindenki az Arsenal ellen van?

Noha Mikel Arteta együttese az utolsó percekben fordított, a vezetőedzőnél így is téma volt Gyökeres elvett büntetője. A spanyol edzőt pedig csak megerősítette a csapat legjobbja , Bukayo Saka, aki olajat öntött a tűzre.

– Szóhoz sem jutok, de most már nem is számít. Számomra a VAR csak egyértelmű és nyilvánvaló hibák esetén alkalmazható. Az a tény, hogy a bírónak ennyi ideig tartott a döntés meghozatala, azt mutatja, hogy nem volt egyértelmű hiba.

Ezek a kis dolgok mindig ellenünk szólnak, de ma megkaptuk, amit megérdemeltünk

– zárta Saka, akit Arteta a második félidőben lecserélt, miután továbbra sem teljesen egészséges. Az Arsenalra két hazai meccs vár még a válogatott szünet előtt.

  • Október elsején a görög Olimpiakoszt fogadja a Bajnokok Ligájában.
  • Majd a hétvégén a már új edzővel rohamozó West Ham Unitedet látja vendégül az Emirates Stadionban.

