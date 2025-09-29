Gyökerest mindenáron megállították Angliában, a képeknél csak a játékvezető döntése durvább

Az Arsenal a hétvégén három pontot hozott a címvédő Liverpoolon a Premier League-ben, miután szombaton Arne Slot együttese a Crystal Palace otthonában kapott ki a hosszabbításban, míg egy nappal később az Ágyúsok szintén egy ráadásban szerzett góllal nyertek a Newcastle United stadionjában. Gyökeres Viktor végig a pályán volt.

Gyökeres ezúttal gólt nem szerzett, de csapata, az Arsenal fontos meccset nyert meg a bajnokságban Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A játékvezető nem ítélt semmit, Gyökeres Viktor nem érti

Arról már mi is beszámoltunk, hogy az első félidőben az Arsenaltól elvettek egy tizenegyest, Gyökeres Viktor esett el a tizenhatoson belül, Jarred Gillett büntetőt fújt, de a videobíró kihívta az új-zélandit, aki megváltoztatotta a döntését. A svéd támadó noha gólt nem szerzett a vasárnapi rangadón, de kifejezetten hasznos volt a mezőnyben, ugyanakkor nem volt könnyű dolga a Newcastle-védők ellen.

Történt a második félidőben, hogy Gyökeresnek a csereként beálló Jamaal Lascelles ellen volt egy párharca, amelyből az angol jött ki győztesen. Ugyanakkor a sztorihoz hozzátartozik, hogy a 31 éves angol nem éppen szabályos módon állította meg a svédet.

Lascelles :- “I just wanted to help Gyokeres with his celebration.”



PGMOL :- OK pic.twitter.com/aVyvgGHUT6 — P™ (@SemperFiArsenal) September 28, 2025

Az Arsenal szurkolói háborognak, miközben Gyökeres teljesítményét elismerik, aki az idény kezdetén komoly kritikákat kapott. A svéd támadó 65 millió euróért érkezett a nyáron a Sportingtól a londoni csapathoz.

Gyökeres Viktor statisztikái az első hat Premier League-mérkőzésen: 6-szor kezdett (488 játékperc)

3 gól

1 sárga lap

2.2 lövés átlagban 90 percenként

2 kihagyott ziccer

23.5 labdaérintés átlagban 90 percenként

Az Arsenal sem maradt ki a bunyóból

De ha aljas megmozdulásokról van szó, akkor vasárnap az Ágyúsokat sem kellett félteni. A mindent eldöntő gól szerzője, Gabriel a Szarkák támadójával, Nick Woltemadéval akadt össze a második félidőben. Ahogy Gyökeres esetéből, ebből sem lett semmi. Pedig az Arsenal kispadjáról is többen megindultak, hogy részt vegyenek az incidensben… A Newcastle-nál piros lapot emlegettek, ha ez így történt volna, akkor Gabriel később aligha nyeri meg a meccset az Arsenalnak. A lefújás után a hazaiak gólját szerző Woltemadét kérdezte a Sky Sports az esetről.

– A gól után történt ez. Éreztem, hogy a könyöke az arcomban van. Szóltam is a bírónak, hogy ez szerintem aligha volt szabályos. Én nem vagyok az a fajta játékos, aki emiatt elesik. Nehéz, mert néha talán muszáj ezt csinálni, de ez nem az én stílusom.