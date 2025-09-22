Carragher kimondta, mi a legnagyobb baj Gyökeressel

A szakértők többsége arra számított, hogy az Arsenal kerül ki győztesként a Manchester City elleni csatából, ám Mikel Arteta gárdája végül a pontszerzésnek is örülhetett, mert Gabriel Martinelli csak a 93. percben szerezte az egyenlítő gólt, ezzel lett 1-1-es döntetlen a végeredmény. Természetesen Gyökeres Viktor is pályán volt a Premier League egyik legnagyobb rangadóján, de sok vizet nem zavart a pályán.

Mikel Arteta nem Gyökeres Viktorban látja a hibák forrását (Fotó: CSM via ZUMA Press Wire/Andrew Yates)

Gyökeres a City ellen sem villogott

A magyar gyökerekkel rendelkező svéd csatár

végigjátszotta a meccset, de csak 24 labdaérintése volt – a kapusokat nem számítva a legkevesebb –, nulla lövés és sikeres csel szerepelt a neve mellett, de közben a labdát tizenháromszor is elveszítette, a passzpontossága pedig csak 62 százalék volt.

A 27 éves játékosnak nem ez volt az első halovány produkciója, a Liverpool ellen is eltűnt a mezőnyben, és a Manchester United elleni nyitányon sem alkotott kimagaslót. Egyébként ha csak a góljai számát nézzük, nem rosszak a statisztikái, hiszen öt forduló alatt háromszor talált be, de ezek közül kétszer az újonc Leeds, egyszer a Nottingham Forest kapuját vette be, tehát éppen a rangadókon észrevehetetlen. Ezért is érte több kritika, de Mikel Arteta, akinek a véleménye leginkább számít, kiállt mellette:

– Voltak remek beadásaink a tizenhatoson belülre, különösen három rémlik, amikor Viktor közel járt a gólszerzéshez a City ellen. Rendkívül nehéz ziccereket kialakítani, de nem kérdés, hogy ő megtesz minden tőle telhetőt, és a többieknek is segíteniük kell őt. Rengeteg olyan helyzet volt, amikor az utolsó passzt rontottuk el – világított rá a spanyol tréner.