Carragher kimondta, mi a legnagyobb baj Gyökeressel

Hosszú várakozás és lezárulni nem akaró szappanopera előzte meg Gyökeres Viktor Londonba való igazolását, a svéd válogatott csatár eddig azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket – a rangadókon legalábbis. Az Arsenal menedzsere, Mikel Arteta a Manchester City ellen 1-1-es döntetlennel véget ért slágermeccs után megvédte Gyökerest, akiről aztán a mindig kritikus Jamie Carragher is elmondta a véleményét. Utóbbi arról is beszélt, az Ágyúsok mivel érdemelnék ki, hogy végre övék legyen a bajnoki cím a Premier League-ben.

2025. 09. 22. 10:24
Gyökeres Viktor a rangadókon nem úgy teljesít, ahogy sokan elvárnák tőle Fotó: PA Wire/John Walton
A szakértők többsége arra számított, hogy az Arsenal kerül ki győztesként a Manchester City elleni csatából, ám Mikel Arteta gárdája végül a pontszerzésnek is örülhetett, mert Gabriel Martinelli csak a 93. percben szerezte az egyenlítő gólt, ezzel lett 1-1-es döntetlen a végeredmény. Természetesen Gyökeres Viktor is pályán volt a Premier League egyik legnagyobb rangadóján, de sok vizet nem zavart a pályán.

Mikel Arteta nem Gyökeres Viktorban látja a hibák forrását
Mikel Arteta nem Gyökeres Viktorban látja a hibák forrását (Fotó: CSM via ZUMA Press Wire/Andrew Yates)

Gyökeres a City ellen sem villogott

A magyar gyökerekkel rendelkező svéd csatár 

végigjátszotta a meccset, de csak 24 labdaérintése volt – a kapusokat nem számítva a legkevesebb –, nulla lövés és sikeres csel szerepelt a neve mellett, de közben a labdát tizenháromszor is elveszítette, a passzpontossága pedig csak 62 százalék volt.

A 27 éves játékosnak nem ez volt az első halovány produkciója, a Liverpool ellen is eltűnt a mezőnyben, és a Manchester United elleni nyitányon sem alkotott kimagaslót. Egyébként ha csak a góljai számát nézzük, nem rosszak a statisztikái, hiszen öt forduló alatt háromszor talált be, de ezek közül kétszer az újonc Leeds, egyszer a Nottingham Forest kapuját vette be, tehát éppen a rangadókon észrevehetetlen. Ezért is érte több kritika, de Mikel Arteta, akinek a véleménye leginkább számít, kiállt mellette:

– Voltak remek beadásaink a tizenhatoson belülre, különösen három rémlik, amikor Viktor közel járt a gólszerzéshez a City ellen. Rendkívül nehéz ziccereket kialakítani, de nem kérdés, hogy ő megtesz minden tőle telhetőt, és a többieknek is segíteniük kell őt. Rengeteg olyan helyzet volt, amikor az utolsó passzt rontottuk el – világított rá a spanyol tréner.

Nos, az Arsenal szerdán a harmadosztály tabellájának alsó felébe tartozó Port Vale-hez látogat a Ligakupában, Gyökerest vélhetően ekkor nem vetik be, vasárnap viszont nagy meccs vár a csapatra a Premier League-ben, amikor is a Newcastle vendégeként bizonyíthat a támadó.

Carragher megvédte Gyökerest

Bár Jamie Carragher szerint az ő hozzájárulására is szükség van, de nem Gyökeres a legfontosabb láncszem az Ágyúsoknál. A Liverpool legendáját még a Manchester City elleni rangadó előtt kérdezték az Arsenal erősségeiről.

Még ha az Arsenal meg is nyeri a Premier League-et, az nem Gyökeres miatt lesz. Az én szememben ez a csapat védekezik a legjobban a bajnokságban, sőt, Európában is. Ha bajnok lesz, az a két belső védőjének, a középpályásainak és a kapusának lesz köszönhető

– vélekedett Szoboszlai nagy kritikusa.

Gyökeres helyzetét Artetához hasonlóan látja Carragher: – Megkérdeztek az adás előtt, hogy Gyökeres nyeri-e meg a bajnokságot az Arsenalnak. Kritizálták őt, hogy a rangadókon gyengén teljesít. Ma szinte labdába sem rúgott, és talán megint megkapja a magáét a mai meccs után, de szerintem ezen a három meccsen egyszer sem adódott előtte lehetőség, a társai nem alakítottak ki helyzeteket neki. Szóval visszatérnék ahhoz a vélekedéshez, miszerint az Arsenal problémája a befejezés. Ez nem igaz, a helyzetek kialakítása a fő problémájuk, egyszerűen nem teremtenek elég lehetőséget, most például egyet sem Gyökeresnek – állapította meg a Sky Sports szakértője.

 


 

