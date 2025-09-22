Guardiola elárulta, hogy miért tolta be a buszt az Arsenal ellen, a büszke Arteta rekordot döntött

A vendégek már a 9. percben vezetést szereztek Erling Haaland révén, a norvég sztár idénybeli hatodik meccsén (öt bajnoki, egy BL-mérkőzés) már hét találatnál jár. Az Ágyúsoknak a hajrában jött össze az egyenlítés , amikor a 93. percben a brazil Gabriel Martinelli egy kiugratást követően parádésan emelt át a kapus felett. A lefújás után Pep Guardiola több bírálatot kapott csapata túlzottan védekező taktikája miatt, de a spanyol szakember szerint muszáj volt így alkalmazkodniuk az Arsenalhoz, mivel a hétközi Napoli elleni BL-mérkőzés sokat kivett a játékosaiból.

Gabriel Martinelli az utolsó pillanatban egyenlített az Arsenal színeiben a Pep Guardiola vezette Manchester City elleni rangadón (Fotó: AFP/GLYN KIRK)

Pep Guardiola nem kertelt

Az Arsenal elleni rangadó előtt Guardiola úgy döntött, hogy sorozatban harmadszor ugyanazzal a kezdővel állt ki, a spanyol tréner mindössze harmadszor tett ilyet, mióta kinevezték a City edzőjének. A Napoli elleni BL-ben arattot győzelem sokat kivett Guardiola játékosaiból, akik a 76. perctől szinte kizárólag a védekezéssel foglalkoztak, Haaland lecserélése után a védekező középpályás Nico González behozatalával gyakorlatilag csatár nélkül próbálták kihúzni a hátralévő időt az Ágyúsok otthonában.

Nem próbálunk mindig így játszani, de amikor az ellenfél jobb, akkor mélyebben kell védekezünk, muszáj volt kontráznunk. Vannak meccsek, amikor alkalmazkodnunk kell

– nyilatkozta Guardiola, majd hozzátette, hogy a Manchester United és a Napoli elleni győzelmek után kevés idejük maradt a pihenésre.

– Hihetetlenül fáradtak voltunk. A Napoli elleni meccs nagyon sokat kivett belőlünk, több sérültünk is volt, és az egy nap pihenő után csak négy-öt óránk volt, hogy Londonba utazzunk. Az Arsenal az elmúlt két bajnoki szezonban is kemény ellenfelünk volt, tavaly bejutottak a Bajnokok Ligája elődöntőjébe, szóval nagyon nehéz volt ellenük játszani – mondta el a City edzője.

Jól mutatta a londoniak fölényét, hogy a Manchester City mindössze 32,8 százalékban birtokolta a labdát a találkozón, ami a legalacsonyabb értéknek számított, amit a spanyol tréner által irányított bármelyik együttes elért a legutóbbi 601 bajnoki mérkőzésen. Guardiola a BBC Radio 5 Live-nak azt is elmondta, hogy büszke a játékosaira, amiért javítottak a tavalyi szezonbeli teljesítményükön, amikor 5-1-re kikaptak Mikel Arteta legénységétől bajnoki mérkőzésen.

A City az első öt bajnoki mérkőzésén mindössze hét pontot szerzett, ami 19 év alatt a legrosszabb szezonkezdete az égszínkékeknek.

Akkor a Stuart Pearce irányítása alatt álló együttes mindössze négy pontot szerzett az első öt fordulóban.