Rendkívüli

Brutális ütést mérne a magyar vállalkozásokra a Tisza – itt van Magyar Péterék újabb kiszivárgott terve

Premier LeagueArsenal FCMikel ArtetaGabriel MartinelliManchester CityPep Guardiola

Guardiola elárulta, hogy miért tolta be a buszt az Arsenal ellen, a büszke Arteta rekordot döntött

Az előző idényben ezüstérmes Arsenal hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a tavalyi harmadik Manchester City ellen az angol labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójának vasárnapi rangadóján. A manchesteriek edzője, Pep Guardiola elégedett az eredménnyel és elismerte, hogy az Ágyúsok jobban játszottak a meccs nagy részében. Az Ágyúsok baszk trénere, Mikel Arteta csalódott, hogy nem tudtak nyerni hazai pályán, de így is büszke a játékosaira. A döntetetlennel Arteta lett az első edző, aki öt egymást követő bajnoki mérkőzésen nem kapott ki Pep Guardiola ellen.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 7:54
Fotó: GLYN KIRK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A vendégek már a 9. percben vezetést szereztek Erling Haaland révén, a norvég sztár idénybeli hatodik meccsén (öt bajnoki, egy BL-mérkőzés) már hét találatnál jár. Az Ágyúsoknak a hajrában jött össze az egyenlítés , amikor a 93. percben a brazil Gabriel Martinelli egy kiugratást követően parádésan emelt át a kapus felett. A lefújás után Pep Guardiola több bírálatot kapott csapata túlzottan védekező taktikája miatt, de a spanyol szakember szerint muszáj volt így alkalmazkodniuk az Arsenalhoz, mivel a hétközi Napoli elleni BL-mérkőzés sokat kivett a játékosaiból.

Gabriel Martinelli az utolsó pillanatban egyenlített az Arsenal színeiben a Pep Guardiola vezette Manchester City elleni rangadón.
Gabriel Martinelli az utolsó pillanatban egyenlített az Arsenal színeiben a Pep Guardiola vezette Manchester City elleni rangadón (Fotó: AFP/GLYN KIRK)

Pep Guardiola nem kertelt

Az Arsenal elleni rangadó előtt Guardiola úgy döntött, hogy sorozatban harmadszor ugyanazzal a kezdővel állt ki, a spanyol tréner mindössze harmadszor tett ilyet, mióta kinevezték a City edzőjének. A Napoli elleni BL-ben arattot győzelem sokat kivett Guardiola játékosaiból, akik a 76. perctől szinte kizárólag a védekezéssel foglalkoztak, Haaland lecserélése után a védekező középpályás Nico González behozatalával gyakorlatilag csatár nélkül próbálták kihúzni a hátralévő időt az Ágyúsok otthonában.

Nem próbálunk mindig így játszani, de amikor az ellenfél jobb, akkor mélyebben kell védekezünk, muszáj volt kontráznunk. Vannak meccsek, amikor alkalmazkodnunk kell 

– nyilatkozta Guardiola, majd hozzátette, hogy a Manchester United és a Napoli elleni győzelmek után kevés idejük maradt a pihenésre.

– Hihetetlenül fáradtak voltunk. A Napoli elleni meccs nagyon sokat kivett belőlünk, több sérültünk is volt, és az egy nap pihenő után csak négy-öt óránk volt, hogy Londonba utazzunk. Az Arsenal az elmúlt két bajnoki szezonban is kemény ellenfelünk volt, tavaly bejutottak a Bajnokok Ligája elődöntőjébe, szóval nagyon nehéz volt ellenük játszani – mondta el a City edzője. 

Jól mutatta a londoniak fölényét, hogy a Manchester City mindössze 32,8 százalékban birtokolta a labdát a találkozón, ami a legalacsonyabb értéknek számított, amit a spanyol tréner által irányított bármelyik együttes elért a legutóbbi 601 bajnoki mérkőzésen. Guardiola a BBC Radio 5 Live-nak azt is elmondta, hogy büszke a játékosaira, amiért javítottak a tavalyi szezonbeli teljesítményükön, amikor 5-1-re kikaptak Mikel Arteta legénységétől bajnoki mérkőzésen. 

A City az első öt bajnoki mérkőzésén mindössze hét pontot szerzett, ami 19 év alatt a legrosszabb szezonkezdete az égszínkékeknek. 

Akkor a Stuart Pearce irányítása alatt álló együttes mindössze négy pontot szerzett az első öt fordulóban.

Arteta rekordot döntött Pep Guardiola ellen

Az Arsenal menedzsere, Mikel Arteta szerint csapata remekül játszott a City elleni rangadón, és az egy pontra mindenképpen rászolgáltak a londoniak.

Az Arsenal menedzsere Mikel Arteta büszke volt a játékosaira.
Az Arsenal menedzsere, Mikel Arteta büszke volt a játékosaira (Fotó: AFP/GLYN KIRK)

– Büszke vagyok a játékosaimra, arra, ahogyan játszottunk, ahogyan a játék szinte minden elemében felül tudtunk kerekedni rajtuk. Azt hiszem, jobban játszottunk, mint tavaly, amikor 5-1-re legyőztük őket. Sokkal jobban – nyilatkozta az Ágyúsok baszk trénere, aki hozzátette, hogy bár nem tudtak közelebb kerülni a Liverpoolhoz, ha minden meccsen ilyen elánnal játszanak, akkor előbb-utóbb sikerül befogniuk a bajnoki címvédőt.

A City elleni döntetlennel Mikel Arteta lett az első edző, aki öt egymást követő bajnoki mérkőzésen elkerülte a vereséget Pep Guardiola csapata ellen.

A baszk edző által vezetett Arsenal kétszer nyert, háromszor pedig döntetlent játszott az elmúlt öt Manchester City elleni PL-mérkőzésen. A 2020 és 2024 között sorozatban négy PL-trófeát gyűjtött City legutóbb több mint két és fél éve tudott nyerni az Arsenal stadionjában.

Premier League, 5. forduló

Arsenal–Manchester City 1-1 (0-1)


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekterrorcselekmény

A patriótákat lelövik, ugye?

Megyeri Dávid avatarja

A baloldalon nem tudják, hogy megfélemlítéssel még soha senkinek nem sikerült szabad választást nyernie Magyarországon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.