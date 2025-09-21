Erling Haaland szívességet tett a Liverpoolnak

Az Arsenal az elmúlt három idényben a második helyre szorult a Premier League-ben. Minden évben fogadkoznak a londoniak, hogy ez lesz az ő évük, és a mostani évadot esélyesként méltón is kezdték, két győzelemmel, és a Liverpool otthonában is csak egy gól, Szoboszlai Dominik parádés szabadrúgásgólja jelentette a különbséget a címvédő javára. Aztán az előző idény meglepetéscsapata, a Nottingham elleni sima, 3-0-s siker következett, emiatt magabiztosan várhatta az Arsenal a Manchester City elleni rangadót. Ahogyan amiatt is, hogy már évek óta nem tört bele az égszínkékekbe az Ágyúsok bicskája: Mikel Arteta csapata az elmúlt két és fél évben, azaz öt mérkőzésen maradt veretlen egykori mestere, Pep Guardiola gárdájával szemben, amely ráadásul idén rapszodikusan teljesít. A Tottenhamtől és a Brightontól is kikapott, majd a manchesteri városi derbit 3-0-ra nyerte meg.

Haaland góljára későn válaszolt az Arsenal, így döntetlen lett a vége Fotó: AFP/Glyn Kirk

Haaland megállíthatatlan

Igen ám, csakhogy a City csillagai bármikor képesek megvillanni. Így történt ezen a mérkőzésen is. Azok után, hogy Erling Haaland az előző idényben „csak” 22 gólt vágott a Premier League-ben, idén bekezdett, és négy forduló alatt öt gólnál járt. Az ötödikben meglőtte a hatodikat is, egy remek kontratámadás végén szerezte meg a vezetést a manchesterieknek.

A gól előtt és a félidő végéhez közeledve is hatalmas mezőnyfölényben volt, de ez helyzetekben nem igazán mutatkozott meg. A 41. percben jegyezhettük fel az Arsenal első veszélyesebb támadását. Egyébként a szögleteket halmozták az Ágyúsok, amely nagy fegyverük, de most nem mentek velük semmire.

A hosszabbításban egyenlített az Arsenal

A fordulás után a Manchester City csak a védekezésre koncentrált, nyomasztó lett az londoniak fölénye, ám a befejezésekbe rendre hiba csúszott, csak egyszer tornáztatták meg Gianluigi Donnarummát. A második kaput eltalált lövésre egészen a hosszabbításig kellett várnia az Emirates közönségének, de megérte:

a 80. percben becserélt Gabriel Martinelli átemelte a kapujából kimozduló olasz játékost a meccs 93. percében.

A nézősereg űzte előre az övéit, de a győztes gólt már nem tudta bevinni az Arsenal, amely az 1-1-s döntetlennel maradt a második a Premier League tabelláján, és öt pont a hátránya a nagy riválissal, a Liverpoollal szemben. A Manchester Citynek hét pontja van, és a kilencedik pozíció illeti meg.