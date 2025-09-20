Premier LeagueManchester UnitedChelsea

A pápa sem szólhatott közbe: sosem látott meccs és két kiállítás az MU és a Chelsea rangadóján

Kiállításokat, gólokat és emlékezetes pillanatokat hozott a Manchester United és a Chelsea összecsapása a Premier League 5. fordulójában. A korán emberelőnybe kerülő Manchester United a szünetig kétgólos vezetésre tett szert, ám aztán Casemiro kiállítása miatt a hazai csapat is megfogyatkozott, s a szépítés után izgulni kellett a hajrában, hogy meglegyen a győzelem.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 21:09
Az indulatoktól sem volt mentes a találkozó Fotó: Oli Scarff Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Premier League történetének legtöbb döntetlenjét (27) hozta eddig a Manchester United és a Chelsea párharca, amelynek legújabb fejezetére szombaton került sor. Az elvárásokhoz képest rendkívül alulteljesítő Manchester United csupán egyetlen győzelmet tudott felmutatni az első négy fordulóban, így a nyomás nőtt Rúben Amorimon, aki azonban kijelentette, hogy még a pápa sem tudná rávenni a játékfelfogása és taktikája megváltoztatására.

Casemiro pozitív és negatív szempontból is főszereplő lett a Manchester United győzelme során
Casemiro pozitív és negatív szempontból is főszereplő lett a Manchester United győzelme során (Fotó: Oli Scarff/AFP)

A Manchester United remek kezdése

A hazaiak így ismét a 3–4–2–1-es játékrendszerben léptek pályára, és már az első percekben egyértelművé vált, hogy egy rendkívül motivált MU-val kell megküzdenie a Chelsea-nek. Az ötös fokozaton kezdő manchesteriek már az 5. percben emberelőnybe kerültek, miután Robert Sánchez elkaszálta a nyilvánvaló gólhelyzetben kilépő Bryan Mbeumót, így a Chelsea borzasztóan nehéz helyzetből várhatta a folytatást.

Enzo Maresca gyorsan belenyúlt a csapatba, a cserekapus mellett beküldte a hátsó sorba Tosin Adarabioyót – Estevao, illetve Pedro Neto helyett –, így gyorsan egyértelművé vált, mi lesz a londoniak célja a hátralévő időben.

A fellelkesült Vörös Ördögöket azonban nem lehetett feltartóztatni, Bruno Fernandes közeli gólja után Casemiro fejjel megduplázta az előnyt, gálahangulatot teremtve az Old Traffordon (2-0.)

Bruno Fernandes a 100. gólját ünnepelhette az MU mezében, ráadásul a 200. Premier League-mérkőzésén talált be, ez utóbbira korábban csak négy futballista – Denis Irwin, Phil Neville, Wayne Rooney, Antonio Valencia – volt képes.

Az örömünnep még a félidő vége előtt alábbhagyott, a második gólt szerző brazil középpályás egy butaság miatt összeszedte a második sárga lapját, így a hazaiak is tíz emberrel folytatták.

Ezzel a mérkőzés történelmet írt, korábban sosem volt arra példa, hogy ugyanazon PL-meccs első félidejében legalább két gól, két kiállítás és két csere szülessen – a Chelsea ráadásul hármat változtatott az első 21 percben, ilyenre sem volt még példa az angol bajnokság történelmében.

A vége szoros lett

A fordulás után nem rohamozott jobban a vendégcsapat, de Wesley Fofana lesgóljával így is jelezte, nem adta még fel az összecsapást. Végül Trevoh Chalobah szépített fejjel, de az egyenlítésre már nem maradt erő, így a Chelsea elszenvedte az első vereségét a bajnokságban, míg a Manchester United kulcsfontosságú három pontot gyűjtött be (2-1).

PREMIER LEAGUE, 5. FORDULÓ

Liverpool–Everton 2-1
Brighton–Tottenham Hotspur 2-2
Burnley–Nottingham Forest 1-1
West Ham United–Crystal Palace 1-2
Wolverhampton–Leeds United 1-3 
Manchester United–Chelsea 2-1
Később 
Fulham–Brentford 21.00 (Tv: Spíler1)

Vasárnap 
Bournemouth–Newcastle United 15.00 
Sunderland–Aston Villa 15.00 (Tv: Spíler1) 
Arsenal–Manchester City 17.30 (Tv: Spíler1)

A bajnokság állását itt tekintheti meg!

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPottyondy Edina

Bizony ám! Hogy úgy van!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése Pottyondy Edináról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu