A pápa sem szólhatott közbe: sosem látott meccs és két kiállítás az MU és a Chelsea rangadóján

A Premier League történetének legtöbb döntetlenjét (27) hozta eddig a Manchester United és a Chelsea párharca, amelynek legújabb fejezetére szombaton került sor. Az elvárásokhoz képest rendkívül alulteljesítő Manchester United csupán egyetlen győzelmet tudott felmutatni az első négy fordulóban, így a nyomás nőtt Rúben Amorimon, aki azonban kijelentette, hogy még a pápa sem tudná rávenni a játékfelfogása és taktikája megváltoztatására.

Casemiro pozitív és negatív szempontból is főszereplő lett a Manchester United győzelme során (Fotó: Oli Scarff/AFP)

A Manchester United remek kezdése

A hazaiak így ismét a 3–4–2–1-es játékrendszerben léptek pályára, és már az első percekben egyértelművé vált, hogy egy rendkívül motivált MU-val kell megküzdenie a Chelsea-nek. Az ötös fokozaton kezdő manchesteriek már az 5. percben emberelőnybe kerültek, miután Robert Sánchez elkaszálta a nyilvánvaló gólhelyzetben kilépő Bryan Mbeumót, így a Chelsea borzasztóan nehéz helyzetből várhatta a folytatást.

Enzo Maresca gyorsan belenyúlt a csapatba, a cserekapus mellett beküldte a hátsó sorba Tosin Adarabioyót – Estevao, illetve Pedro Neto helyett –, így gyorsan egyértelművé vált, mi lesz a londoniak célja a hátralévő időben.

A fellelkesült Vörös Ördögöket azonban nem lehetett feltartóztatni, Bruno Fernandes közeli gólja után Casemiro fejjel megduplázta az előnyt, gálahangulatot teremtve az Old Traffordon (2-0.)

Bruno Fernandes a 100. gólját ünnepelhette az MU mezében, ráadásul a 200. Premier League-mérkőzésén talált be, ez utóbbira korábban csak négy futballista – Denis Irwin, Phil Neville, Wayne Rooney, Antonio Valencia – volt képes.

Az örömünnep még a félidő vége előtt alábbhagyott, a második gólt szerző brazil középpályás egy butaság miatt összeszedte a második sárga lapját, így a hazaiak is tíz emberrel folytatták.

Ezzel a mérkőzés történelmet írt, korábban sosem volt arra példa, hogy ugyanazon PL-meccs első félidejében legalább két gól, két kiállítás és két csere szülessen – a Chelsea ráadásul hármat változtatott az első 21 percben, ilyenre sem volt még példa az angol bajnokság történelmében.

A vége szoros lett

A fordulás után nem rohamozott jobban a vendégcsapat, de Wesley Fofana lesgóljával így is jelezte, nem adta még fel az összecsapást. Végül Trevoh Chalobah szépített fejjel, de az egyenlítésre már nem maradt erő, így a Chelsea elszenvedte az első vereségét a bajnokságban, míg a Manchester United kulcsfontosságú három pontot gyűjtött be (2-1).