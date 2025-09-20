Premier LeagueLiverpoolEverton FCKerkez MilosSzoboszlai Dominik

Először fordult ez elő Slottal; a városi derbit is behúzta a Liverpool

Ötödik bajnokiját is megnyerte a Liverpool, amely ezúttal a városi rivális Everton ellen diadalmaskodott 2-1-re. A Liverpool két magyar játékosa, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos végigjátszotta a mérkőzést.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 15:23
A gólig és gólpasszig jutó Ryan Gravenberch volt a Liverpool nyerőembere Fotó: Darren Staples Forrás: AFP
A 247. Mersey-parti derbit rendezték meg szombaton az Anfielden, és bár Arne Slot szavai után sokan attól tartottak, hogy Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos akár kikerülhet a kezdőcsapatból, a Liverpool trénere végül Florian Wirtz jegelése mellett döntött.

A sárga lapot kapó Szoboszlai Dominik végig a pályán volt a Liverpoolban
A sárga lapot kapó Szoboszlai Dominik végig a pályán volt a Liverpoolban (Fotó: Darren Staples / AFP)

Az előző 28 hazai mérkőzéséből mindössze egyet veszített el a Pool a városi rivális ellen, a Vörösök ráadásul öt győzelemmel kezdték az idényt – négy a bajnokságban, egy a BL-ben –, így igencsak volt ok a bizodalomra.

Remek Liverpool-kezdés

A gyászszünet után – két Liverpool-legenda, Joey Jones és Bobby Graham emléke előtt tisztelegtek – a hazaiak ennek megfelelő szellemben kezdték az összecsapást, és már a 10. percben megszerezték a vezetést:

Mohamed Szalah remek mozdulattal játszotta be a labdát a védelem mögé, a Newcastle Unitednek is betaláló Ryan Gravenberch pedig 10 méterről nem hibázta el a kínálkozó lehetőséget (1-0).

A gól még inkább meghozta Slot csapatának kedvét, Szoboszlai is megpróbálta bevenni Jordan Pickford kapuját, ám a kísérlete elhalt a blokkban, Szalah pedig eltévesztette a jobb felső sarkot.

A második találat így is megérkezett, Gravenberch ezúttal a kiszolgáló szerepét öltötte magára, Hugo Ekitiké pedig kilenc méterről kilőtte a jobb alsó sarkot, megszakítva a két bajnoki óta tartó gólcsendjét (2-0).

A gólpasszt adó holland középpályással kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy 23 évesen és 127 naposan ő lett a legfiatalabb futballista, aki ugyanazon a Mersey-parti derbin gólig és gólpasszig is eljutott a Liverpool mezében.

Az Anfielden még győzelem nélkül álló David Moyes érezte, hogy ennél többre lesz szükség a folytatásban, a szünet után behozta Thierno Barryt, és ha nem is lett sokkal veszélyesebb az Everton, a Pool-helyzetek is kezdtek elmaradozni.

Némileg váratlan módon ismét élessé vált az összecsapás, közel egy óra játékot követően Idrissa Gueye kiváló lövéssel szépített, s vált 35 esztendősen és 359 naposan az Everton történetének második legidősebb gólszerzőjévé a liverpooli derbiket tekintve – nála csak a 37 éves Sam Chedgzoy volt idősebb, amikor bevette a városi rivális kapuját még 1926-ban (2-1).

A kapott gól után Slot is hozzányúlt a csapathoz, Wirtz mellett Curtis Jones is beállt, Szoboszlai viszont maradt a pályán. A holland szakember később Alexander Isakot is beküldte, aki így a Bajnokok Ligája után a Premier League-ben is bemutatkozhatott új csapatában.

A Liverpoollal már többször is előfordult az idényben, hogy leadta a kétgólos előnyét, és bár az Everton mindent megtett, ez most nem jött össze a vendégeknek. A Szoboszlait és Kerkezt végig a pályán tartó Liverpool így sorozatban az ötödik meccsét is megnyerte a bajnokságban – először Slot regnálása alatt –, és a forduló többi eredményétől függetlenül biztosan az élen marad a forduló után is.

PREMIER LEAGUE, 5. FORDULÓ

Liverpool–Everton 2-1

Később 
Brighton–Tottenham Hotspur 16.00 (Tv: Spíler1) 
Burnley–Nottingham Forest 16.00 
West Ham United–Crystal Palace 16.00 
Wolverhampton–Leeds United 16.00 
Manchester United–Chelsea 18.30 (Tv: Match4) 
Fulham–Brentford 21.00 (Tv: Spíler1)

Vasárnap 
Bournemouth–Newcastle United 15.00 
Sunderland–Aston Villa 15.00 (Tv: Spíler1) 
Arsenal–Manchester City 17.30 (Tv: Spíler1)

 

