Ilyen sem történt még a Ronaldót elkápráztató magyar válogatott kapussal + videó

A Blackburn Rovers az első tíz közé is felkapaszkodhat, ha jóváírják a 3 pontot a javára. Tóth Balázs csapata nyerésre állt az Ipswich ellen hazai pályán a Championship 6. fordulójában, de az égiek közbeszóltak.

A víz volt az úr Tóth Balázsék meccsén. Fotó: Blackburn Rovers

Megállt a labda és a játék

Angliában nem ritkák a nagy esőzések, az már kevésbé gyakori, hogy hirtelen annyi hulljon, hogy egy futballpálya nem tudja elvezetni. A Blackburn Rovers stadionjában fokozatosan romlott a helyzet szombaton, végül a 80. percben szakította félbe a játékot a bíró. Akkor a bravúrokat is bemutató Tóth Balázs kapust bevető hazaiak 1-0-ra vezettek és emberelőnyben voltak. A játszottak szót azért nem használjuk, mert egyre többször megállt, lelassult a vizes gyepen a labda.

Mivel az angol szövetség (FA) szabályzata értelmében végeredményt lehet hirdetni, ha legalább 75 percet lejátszottak a csapatok, a helyzet egyértelműnek tűnik: a Blackburné lesz a három pont.

Ugyanakkor az Ipswich Town vezetőedzője szerint korábban félbe kellett volna szakítani a meccset, ami így nem hoz reális eredményt.

– Lehetetlen volt befejezni a meccset. Különösen a második félidő elejétől kezdve kezdett a pálya játszhatatlanná válni. A meccs kezdete előtt nagyon latyakos volt, de az első félidőben a labda akadálytalanul gurult. De a második félidőtől túl csúszós lett ahhoz, hogy biztonságos legyen, aztán a labda is megállt.

Azt hiszem, ez egy elkerülhetetlen döntés volt. Talán korábban is megszülethetett volna, de végül nem volt más lehetőség

– magyarázta az újrajátszásban bízó Kieran McKenna, az Ipswich menedzsere.

Tóth Balázs lendületben

Egyelőre tehát várni kell a szövetség határozatára. Az viszont tény, hogy a magyar válogatottban Portugália ellen (2-3) végig játszó, Ronaldót magasztaló és elkápráztató 28 éves kapus jól kezdte a szezont. Immár a hatodik bajnoki mérkőzésen lépett pályára, első angliai idényében összesen jutott neki ennyi. Ha hivatalosan nem is ért véget az Ipswich elleni meccs, azzal együtt három találkozón nem kapott gólt. Érdekesség, hogy hazai pályán ez volt az első. Kérdés, hogy így is marad-e vagy folytatják a mérkőzést...