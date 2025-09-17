Nem mindennapi forgatókönyv: példa nélküli meccsen bukott el a Budapest Honvéd

A találkozót 0-0-ról folytatták, méghozzá a Kecskemét szabadrúgásával a Honvéd kapujától mintegy 40 méterre. A kecskeméti pontrúgásból pedig rögtön egy helyzet is kialakult, Pálinkás Gergő fordulásból tüzelt, azonban lövése, ha nem is sokkal, de mellé ment. Sajnos a csapatok ezzel kis híján az összes puskaporukat ellőtték az első félidőre.

A 35. percben még Zuigéber Ákos veszélyeztetett szabadrúgásból, azonban a Honvéd támadója nem találta el a kaput, lövése fölé szállt. A csapatok 0-0-s döntetlennel vonultak az öltözőbe.