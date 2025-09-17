Nem mindennapi forgatókönyv: példa nélküli meccsen bukott el a Budapest Honvéd

Ritkán fordul elő a magyar futballban, hogy egy bajnoki mérkőzés félbeszakad, majd napokkal később pontosan onnan kell folytatni, ahol abbamaradt. A Kecskemét és a Honvéd NB II-es rangadója augusztus végén az időjárás áldozata lett, a heves esőzések miatt Takács Tamás játékvezető a 28. percben lefújta a találkozót 0-0-s állásnál. Most azonban eljött a folytatás ideje: a felek szerdán este ismét pályára léptek a kecskeméti Széktói Stadionban.
A Honvéd kezdőcsapata a ma esti csonka meccsen:
A kecskemétiek kezdője: