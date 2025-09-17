Rendkívüli

Orbán Viktor a kihelyezett frakcióülésen: A Tisza-adó bevezetése egy brüsszeli terv része

KecskemétBudapest HonvédNB IIelhalasztott mérkőzés

Nem mindennapi forgatókönyv: példa nélküli meccsen bukott el a Budapest Honvéd

A Kecskemét szerdán este 1-0-ra győzött a Budapest Honvéd ellen a labdarúgó NB II hatodik fordulójában. A találkozót eredetileg augusztus 31-én játszották volna le, ám az időjárás közbeszólt, a mérkőzés a heves esőzés miatt félbeszakadt, s csak ma fejezték be.

C. Kovács Attila
2025. 09. 17. 20:44
A 28. perctől folytatták a Kecskemét–Budapest Honvéd találkozót.
A 28. perctől folytatták a Kecskemét–Budapest Honvéd találkozót. Forrás: Kecskeméti TE/Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ritkán fordul elő a magyar futballban, hogy egy bajnoki mérkőzés félbeszakad, majd napokkal később pontosan onnan kell folytatni, ahol abbamaradt. A Kecskemét és a Honvéd NB II-es rangadója augusztus végén az időjárás áldozata lett, a heves esőzések miatt Takács Tamás játékvezető a 28. percben lefújta a találkozót 0-0-s állásnál. Most azonban eljött a folytatás ideje: a felek szerdán este ismét pályára léptek a kecskeméti Széktói Stadionban.

Feczkó Tamás (jobbra) és Tímár Krisztián (balra) ismét találkoztak.
Feczkó Tamás (jobbra, Budapest Honvéd) és Tímár Krisztián (balra, Kecskeméti TE) ismét találkoztak Fotó:  Nemzeti Sport/Török Attila

A Honvéd kezdőcsapata a ma esti csonka meccsen:

A kecskemétiek kezdője:

A találkozót 0-0-ról folytatták, méghozzá a Kecskemét szabadrúgásával a Honvéd kapujától mintegy 40 méterre. A kecskeméti pontrúgásból pedig rögtön egy helyzet is kialakult, Pálinkás Gergő fordulásból tüzelt, azonban lövése, ha nem is sokkal, de mellé ment. Sajnos a csapatok ezzel kis híján az összes puskaporukat ellőtték az első félidőre. 

A 35. percben még Zuigéber Ákos veszélyeztetett szabadrúgásból, azonban a Honvéd támadója nem találta el a kaput, lövése fölé szállt. A csapatok 0-0-s döntetlennel vonultak az öltözőbe. 

A fordulást követően főleg mezőnyjátékot láthattunk, nagyobb helyzet nélkül. A jég a 68. percben tört meg, Banó-Szabó Bence lépett ki a védők mögül, de lövését Tomas Tujvel, a Honvéd kapusa hatalmas bravúrral védte, ám a labda Beke Péter elé pattant, aki Csontos Dominik kezére fejelte azt, Rúsz Márton játékvezető pedig a tizenegyespontra mutatott. A megítélt büntetőt Beke magabiztosan értékesítette. (1-0).

Több gól már nem született a mérkőzésen, így a Kecskemét 1-0-ra nyert, és feljött a hetedik helyre az NB II-ben, míg a Budapest Honvéd maradt a harmadik helyen a tabellán.
 

NB II, hatodik forduló

Kecskeméti TE–Budapest Honvéd 1-0 (0-0), Széktói Stadion, 1649 néző, jv.: Rúsz Márton, gólszerzők: Beke (69.)

korábban játszották:

Mezőkövesd Zsóry FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1-0

Karcagi SC–Videoton FC Fehérvár 1-0

Soroksár SC–Szentlőrinc SE 2-1

HR-Rent Kozármisleny–Vasas FC 0-4

Tiszakécskei LC–BVSC-Zugló 1-0

Békéscsaba 1912 Előre–Budafoki MTE 2-0

Aqvital FC Csákvár–FC Ajka 1-0

 

Ilyen körülmények között szakadt félbe a mérkőzés augusztus végén:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lévai Dániel
idezojelekcharlie kirk

Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Lévai Dániel avatarja

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu