Félbeszakadt a Honvéd kecskeméti meccse, új éllovas az NB II-ben

A labdarúgó NB II 6. fordulójában az eddig listavezető Honvéd Kecskemétre látogatott, ám mindössze 30 percet tudtak játszani a felek, ugyanis a hatalmas esőzés miatt jelentős mennyiségű csapadék gyűlt össze a pályán, a játékvezetők félbeszakították a találkozót. A Videoton újabb vereséget szenvedett el, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia veretlenségi sorozata pedig Mezőkövesden szakadt meg. A kövesdiek ideiglenesen az élre ugrottak. A Vasas idegenben aratott kiütéses győzelmet.

Tóth Norbert
2025. 08. 31. 20:40
Egyelőre lecsúszott az élről a Honvéd.
Fél órát játszott Kecskeméten a Honvéd. (Archív fotó: Erdős László/Honvéd Fc)
Az NB II hatodik fordulójában a Videoton újabb vereséget szenvedett el, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia veretlenségi sorozata pedig Mezőkövesden szakadt meg – a kövesdiek ideiglenesen az élre ugrottak. Az NB II további hétvégi meccsei is érdekesen alakultak: a Vasas simán győzött, a Békéscsaba kétgólos sikerével otthon tartotta a három pontot a Budafok ellen, a Csákvár javította előző fordulós botlását az Ajka 1-0-s legyőzésével, míg a Szentlőrinc győzelmi sorozatának a Soroksár vetett véget. Az újonc Tiszakécske négy meccs után tudott nyerni ismét, ennek a BVSC-Zugló látta kárát. A Kecskemét–Honvéd nem tudni mikor fejeződik be.

Üldözi a Vasas a Honvédot
Kiütéssel nyert és a feljutást érő helyekre igyekszik a Honvédra tapadó Vasas (Fotó: Somogyi Daniel/Vasas FC)

Félbeszakadt a Honvéd kecskeméti NB II-es meccse

A 26. percig tartott a Kecskemét–Honvéd összecsapás, amikor is nagyon rákezdett az eső. A játékvezető ekkor rövid konzultációt folytatott a csapatkapitányokkal is a pályán, úgy döntöttek, hogy folytatják a meccset.

Három perccel később mégis kénytelenek voltak öltözőbe vonulni a csapatok, ahol fél órát vártak az újrakezdésre. A lehetőség azonban nem volt adott, úgy ítélték meg, így vasárnap már nem fejezik be a találkozót, ami 0-0-ról folytatódik majd.

A mérkőzés sorsáról az MLSZ versenybizottsága dönt.

Hengerelt a Vasas

A tavalyi negyedik helyezett Kozármisleny szenved az idei idényben, a feljutásért harcoló Vasas ezt ki is használta. Már az első félidőben három góllal vezettek az angyalföldiek. Radó kezdte meg a gólgyártást a 17. percben, majd alig több mint tíz perccel később Urblík duplázta meg az előnyt, ezután pedig Hidi volt eredményes a 31. percben. Alig több mint fél óra után háromszor kapitulált a mislenyi védelem. A gólok mellett két kapufát is lőtt a Vasas, csak a szerencsének köszönhették a hazaiak, hogy volt még a félidő előtt nagyobb kiütés.

De ami késik, nem múlik: a 77. percben Girsik állította be a 0-4-es végeredményt. 

Pintér Attila együttese így a negyedik helyen áll, hátrány mindössze egy pont az éllovassal szemben.

Oda a Szeged veretlensége, élen a Mezőkövesd

A Szeged-Csanád Grosics Akadémia a közvetlen rivális Mezőkövesd otthonában vendégszerepelt, és kiegyenlített meccsen kapott ki 1-0-ra. Ezzel a szegediek is elszenvedtek első vereségüket, és immár nincs veretlen csapat az NB II-ben. Sikerével a Mezőkövesd az élre ugrott, mivel a Honvéd nem tudta befejezni a meccsét.

Továbbra is szenved a Videoton

Az NB I-ből kiesett fehérvári alakult továbbra sem találja jó formáját. Ugyan az előző fordulóban megszerezte első győzelmét az NB II-ben a Videoton, most ismét kikapott, méghozzá 1-0-ra az újonc Karcag vendégeként.

NB II, 6. forduló:

  • Mezőkövesd Zsóry FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1-0
  • Karcagi SC–Videoton FC Fehérvár 1-0
  • Soroksár SC–Szentlőrinc SE 2-1
  • HR-Rent Kozármisleny–Vasas FC 0-4
  • Tiszakécskei LC–BVSC-Zugló 1-0
  • Békéscsaba 1912 Előre–Budafoki MTE 2-0
  • Aqvital FC Csákvár–FC Ajka 1-0
  • Kecskeméti TE–Budapest Honvéd FC 0-0-nál félbeszakadt

A tabella állása ide kattintva megtekinthető.

