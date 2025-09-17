Így még nem kezdődött meccs! A Kecskemét szabadrúgással folytatja a Honvéd ellen

Mióta Takács Tamás játékvezető meghozta a döntést, miszerint nem folytatódik a találkozó a másodosztály rangadóján a lezúdult hatalmas mennyiségű csapadék miatt, mind a Kecskemét, mind pedig a Honvéd a folytatásra készül. A labdarúgó NB II hatodik fordulójában a 28. percben szakadt félbe a találkozó, amely sokak szerint akár a feljutásért vívott harcban is döntő lehet. A Kecskemét – amely jelenleg a 11. a táblázaton – győzelme esetén a 7. pozícióig jönne fel, és mindössze négy pont lenne a hátránya a tabellát jelenleg vezető Mezőkövesdhez képest, míg a kispesti siker azt jelentené, hogy a Honvéd állna az élre, előnye két pont lenne a másodikhoz képest. Egy biztos, szerda este 19 órától 0-0-s állásnál folytatódik a két csapat összecsapása, és mindenki abban bízik, ezúttal a felhők messzire elkerülik a „hírös várost”.

A Kecskemét és a Honvéd NB II-es meccse félbeszakadt a rossz idő miatt, szerda este jön a folytatás (Fotó: kecskemetite.hu)

Az NB II rangadója egy szabadrúgással folytatódik

Miután a Magyar Labdarúgó Szövetség versenyszabályzatában egyértelműen az szerepel, hogy pontosan úgy kell folytatódnia egy félbeszakadt meccsnek, ahol az abbamaradt, így a kecskeméti stadionba kilátogatók ne csodálkozzanak azon, ha

a megszokott kezdőrúgás helyett a hazai lila-fehérek a Honvéd kapujától mintegy 40 méterre egy szabadrúgással indítják majd útjára a labdát.

Mondjuk arra nézve nincs semmi a szabálypontok között, hogy a hazaiak egyből kapura rúghatják-e a labdát, vagy ilyen esetben kizárólag közvetett szabadrúgással folytatódhat a mérkőzés.

Azon sem kell csodálkozniuk a szurkolóknak,

ha esetleg a pályára küldött csapatok eltérnek attól a két kezdőtizenegytől, amelyek augusztus 31-én kezdték meg a mérkőzést,

ugyanis a szabályok értelmében az edzők szabadon dönthetnek arról, hogy azok közül, akik az eredeti időpontban a keret tagjai voltak, illetve a folytatás idején jogosultak játszani, vajon kiknek szavaznak bizalmat szerda este.