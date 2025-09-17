Rendkívüli

Teli tárral – egykori helyettese szerint Ruszin-Szendi így jelent meg a Tisza-fórumon

NB IIHonvédKecskemétfolytatásbajnoki

Így még nem kezdődött meccs! A Kecskemét szabadrúgással folytatja a Honvéd ellen

Szerdán este 19 órakor folytatódik az augusztus 31-én, a nagy eső miatt félbeszakadt Kecskemét–Honvéd mérkőzés. Az NB II egyik rangadója nem éppen a megszokott módon kezdődik majd, ugyanis a szabályok értelmében ott kell folytatni a meccset, ahol az félbeszakadt: a hazaiak a Honvéd kapujától 40 méterre egy szabadrúgást végezhetnek el, míg az óra a 28. percet mutatja majd ebben a pillanatban. Ugyanakkor a pályára lépő csapatok kezdőjét megváltoztathatják az edzők.

Magyar Nemzet
2025. 09. 17. 10:56
Szerda este újra összecsap egymással a Kecskemét és a Honvéd (Fotó: honvedfc.hu)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mióta Takács Tamás játékvezető meghozta a döntést, miszerint nem folytatódik a találkozó a másodosztály rangadóján a lezúdult hatalmas mennyiségű csapadék miatt, mind a Kecskemét, mind pedig a Honvéd a folytatásra készül. A labdarúgó NB II hatodik fordulójában a 28. percben szakadt félbe a találkozó, amely sokak szerint akár a feljutásért vívott harcban is döntő lehet. A Kecskemét – amely jelenleg a 11. a táblázaton – győzelme esetén a 7. pozícióig jönne fel, és mindössze négy pont lenne a hátránya a tabellát jelenleg vezető Mezőkövesdhez képest, míg a kispesti siker azt jelentené, hogy a Honvéd állna az élre, előnye két pont lenne a másodikhoz képest. Egy biztos, szerda este 19 órától 0-0-s állásnál folytatódik a két csapat összecsapása, és mindenki abban bízik, ezúttal a felhők messzire elkerülik a „hírös várost”.

A Kecskemét és a Honvéd NB II-es meccse félbeszakadt a rossz idő miatt, szerda este jön a folytatás
A Kecskemét és a Honvéd NB II-es meccse félbeszakadt a rossz idő miatt, szerda este jön a folytatás (Fotó: kecskemetite.hu)

Az NB II rangadója egy szabadrúgással folytatódik

Miután a Magyar Labdarúgó Szövetség versenyszabályzatában egyértelműen az szerepel, hogy pontosan úgy kell folytatódnia egy félbeszakadt meccsnek, ahol az abbamaradt, így a kecskeméti stadionba kilátogatók ne csodálkozzanak azon, ha 

a megszokott kezdőrúgás helyett a hazai lila-fehérek a Honvéd kapujától mintegy 40 méterre egy szabadrúgással indítják majd útjára a labdát. 

Mondjuk arra nézve nincs semmi a szabálypontok között, hogy a hazaiak egyből kapura rúghatják-e a labdát, vagy ilyen esetben kizárólag közvetett szabadrúgással folytatódhat a mérkőzés.

Azon sem kell csodálkozniuk a szurkolóknak, 

ha esetleg a pályára küldött csapatok eltérnek attól a két kezdőtizenegytől, amelyek augusztus 31-én kezdték meg a mérkőzést, 

ugyanis a szabályok értelmében az edzők szabadon dönthetnek arról, hogy azok közül, akik az eredeti időpontban a keret tagjai voltak, illetve a folytatás idején jogosultak játszani, vajon kiknek szavaznak bizalmat szerda este.

A két csapat eddigi eredményei a most futó idényben

Kecskemét

  • bajnokság: 5 meccs, 2 győzelem, 3 vereség, 6 pont
  • Szeged (idegenben) 0-1
  • Vasas (otthon) 1-2
  • BVSC (idegenben) 1-0
  • Videoton (otthon) 3-1
  • Budafok (idegenben) 0-2
  • Magyar Kupa
  • Újpest 3-2

Honvéd

  • bajnokság: 5 meccs, 4 győzelem, 1 vereség, 12 pont
  • Videoton (idegenben) 3-0
  • Budafok (otthon) 3-0
  • Szentlőrinc (idegenben) 2-1
  • Ajka (idegenben) 0-1
  • Csákvár (otthon) 3-1
  • Magyar Kupa
  • Móri SE 4-1
Nemhogy futballozni, de lépni sem lehetett nagyon az augusztus 31-én félbeszakadt Kecskemét-Honvéd meccsen
Nemhogy futballozni, de lépni sem lehetett nagyon az augusztus 31-én félbeszakadt Kecskemét–Honvéd meccsen (Fotó: honvedfc.hu)

Kecskeméten és a Honvédnál is a sérelmeket sorolják

Ugyan mindkét klub készül a folytatásra, ám leginkább azzal vannak elfoglalva, hogy a sérelmeiket, a másik csapat esetleges előnyeit ecseteljék. A Kecskemét sportigazgatója, Tóth Ákos a csakfoci.hu kérdésére közölte, a mérkőzés kapcsán elsősorban mással van gondjuk, nem pedig a lebonyolítással.

Mennyire igazságos az, hogy a Honvéd szombaton Móron, mi pedig vasárnap játszottunk 120 percet az Újpest ellen a Magyar Kupában? Ez teljesen sportszerűtlen, mert ki lehetett volna akár úgy is alakítani az MK-mérkőzéseket, hogy a két csapat egy napon játsszon.

Ezt nekünk egy hármas sorozatnak kell felfogni, amelyből az első mérkőzést ugyan megnyertük, de 120 perc után a srácok nagyon fáradtak. Ez az összecsapás pedig befolyásolhatja a feljutást. Egy csatát már megnyertünk, és bízom benne, hogy az igazság a mi oldalunkon fog állni – közölte Tóth Ákos.

A kispesti szurkolók a közösségi médiában több helyen is hangot adtak annak a véleményüknek, hogy egyrészt igaza volt a bírónak, hogy félbeszakította a meccset, ám ez körültekintőbb szervezéssel megelőzhető lett volna. Ugyanis egyszerűen nem értik, miért kell 19 órai kezdéssel az NB II-ben meccset játszani – az első, félbeszakadt találkozó is este hétkor kezdődött –, mert 

egy korábbi időpontnak köszönhetően a szurkolók is normális időben érhetnek haza a mérkőzést követően. 

Felemlegették többen azt is, hogy ki kellene zárni a Kecskemétet, amiért már nem először kell félbeszakítani egy mérkőzést a játékra alkalmatlan pálya miatt. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lévai Dániel
idezojelekcharlie kirk

Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Lévai Dániel avatarja

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu