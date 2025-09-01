Ki kellene zárni a Kecskemétet? Kispesten dühösek a félbeszakadt meccs után

Az öt forduló után 12 pontos Budapest Honvéd az élen várhatta az NB II vasárnapi játéknapját, ám estére a Mezőkövesd és a Csákvár is megelőzte a kispesti együttest. Ennek oka azonban nem Feczkó Tamásék pontvesztése volt, hanem az, hogy az élvonalból kiesett Kecskeméten rendezett bajnoki 0-0-s állásnál, a 28. percben félbeszakadt, miután a heves esőzések miatt felázott pálya nem volt alkalmas a játékra. Takács Tamás játékvezető még a két csapatkapitánnyal együtt próbálta menteni a menthetőt, de fél óra várakozás után úgy döntött, hogy aznap nem folytatódik a találkozó, így a játékosok elköszöntek a szurkolóktól – a mérkőzés sorsáról az MLSZ versenybizottsága dönt majd.

A Kecskemét és a Honvéd NB II-es meccse félbeszakadt a rossz idő miatt (Fotó: Kecskemetite.hu)

Elégedetlenek a Honvéd-szurkolók a kecskeméti NB II-es meccs után

Az immáron Gera Zoltán helyett Tímár Krisztián által irányított Kecskemét stadionjába jó néhány kispesti drukker is elutazott, de nem ez volt életük legszerencsésebb útja. A közösségi médiában ennek több szurkoló hangot is adott: noha többen egyetértettek a játékvezető döntésével, azt sokak szerint meg lehetett volna előzni.

Van olyan kispesti fanatikus, aki szerint ki kellene zárni a Kecskemétet, amiért már nem először kell félbeszakítani egy mérkőzést a játékra alkalmatlan pálya miatt. Más azt nem érti, hogy az NB II-ben miért kell 19 órakor kezdeni egy mérkőzést, délután sokkal nagyobb eséllyel lehetett volna lebonyolítani a találkozót, ráadásul a szurkolóknak is kényelmesebb lett volna a hazaút.

Többen is megjegyezték, hogy ezek után 3-0-s eredménnyel a Honvédnak kéne írni a győzelmet – erre ugyanakkor aligha kerül sor.

A Honvéd a válogatottszünet után, jövő szombaton Mórra látogat Magyar Kupa-mérkőzésre, míg a másodosztály küzdelmeit szeptember 21-én a Békéscsaba ellen folytatja. A tabellán pillanatnyilag 11. helyen álló KTE a kupában az Újpestet fogadja, majd a bajnokságban Ajkára látogat.