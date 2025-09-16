MLSZbüntetésekNB IIcigányozás

A Honvéddal az élen összefogtak az NB II-es csapatok, ha már az MLSZ kizárja őket

Az NB II-es labdarúgóklubok aránytalannak tartják a fegyelmi határozatokban kiszabott büntetéseket és szankciókat. A Honvéd által összehívott egyesületek az MLSZ a szezon előtt bevezetett szigorításai kapcsán tehetetlennek érzik magukat, segítséget várnának. A kispestiek elsőként kaptak szektorbezárásos büntetést rasszista bekiabálásért. Az informális gyűlésen elhangzott, hogy a másodosztályú csapatok képviseletet szeretnének a Magyar Labdarúgó-szövetség ülésein. Az MLSZ által előírt kötelező vasárnapi játéknap megváltoztatását is kezdeményezik.

2025. 09. 16. 6:10
MLSZ
Az NB II-es klubok tárgyalnának az MLSZ-szel Fotó: Erdos Laszlo Elmedia
Alulról jövő kezdeményezéssel szeretnék elérni a csapatok, hogy partnerként kezeljék őket. Az NB II-es klubok tárgyalni kívánnak a Magyar Labdarúgó-szövetséggel (MLSZ), megelégelték az egyoldalú döntéseket és kommunikációt. 

MLSZ
Hamarosan üres szektor is lesz a Bozsik Arénában az MLSZ büntetése miatt. Fotó: Erdos Laszlo/Elmedia

Honvéd vezette ellenállás az MLSZ-szigor miatt

Már a 2025/2026-os idény előtt is kezdeményezett a Budapest Honvéd FC egy párbeszédet a másodosztályú csapatok között, ezt azonban csak most tudták tető alá hozni. A kispestiek hivatalos oldalának beszámolójából kiderül: 16 klubból 15 vett részt a megbeszélésen. A legfőbb témát az MLSZ által nemrégiben bevezetett új Fegyelmi Szabályzat, illetve a klubok által összegyűjtött és az elmúlt időszakban felhalmozódott tapasztalatok szolgáltatták. A Honvéd – felfüggesztett büntetése után – elsőként kapott szektorbezárást rasszista bekiabálásért, noha a klub szerint szurkolói példaértékűen buzdították a csapatukat a meccsek jelentős részén. 

– A klubok képviselői megállapították, hogy jelenleg nincsen olyan eszköz a kezükben, amellyel megakadályozhatnák, kiszűrhetnék a rasszistának titulált szurkolói bekiabálásokat.

Továbbá vitatják, hogy a „cigányozást” a korábbi obszcénnek, becsmérlőnek minősített kategóriából a MLSZ rasszista kifejezésnek titulálta. A klubok nehezményezték, hogy az MLSZ részéről nem történt előzetes egyeztetés, kommunikáció a Fegyelmi Szabályzat módosításával kapcsolatban és csak a bajnokság megkezdése előtt közvetlenül szerezhettek tudomást a szigorításokról, ezért az NB II-es klubok kezdeményezik az MLSZ-szel való konzultációt. Mindemellett pedig szeretnék, ha az MLSZ iránymutatást adna arra vonatkozóan is, hogy a klubok jogilag milyen intézkedéseket tehetnek meg a szurkolókkal szemben a rasszista megnyilvánulások megszüntetése érdekében – olvasható az informális ülésről készült részletes beszámolóban.

NB II-es üzenet: Szombaton is játszani szeretnének

A másodosztályban szereplő, több nagy múltú egyesületet is soraiban foglaló közösség képviselői kifogásolják, hogy az MLSZ ellenőrei jelentéseikben nem rögzítik a szurkolói reakciókat kiváltó okokat. Azt pedig egyenesen méltánytalannak tartják, hogy az NB I-es és NB II-es klubokra kiszabott büntetési tételek szorzója megegyezik, kizárólag az alapbüntetés mértéke tér el, ez pedig nagyobb terhet ró a jóval kisebb központi pénz felett diszponáló másodosztályú klubokra. Egy régóta napirenden lévő téma is terítékre került: a másodosztályú csapatok ismételten kezdeményezik, hogy ne kizárólag vasárnapi játéknap lehessen az NB II-ben játszani, leszámítva a hétfői tv-s mérkőzéseket. 

– A szurkolói visszajelzések és sportszakmai szempontok alapján is rendkívül hátrányos vasárnap bajnoki mérkőzést rendezni.

Ezt alátámasztandó példaként felmerült, hogy a fiatalok a kispadon ülnek NB II-es mérkőzéseken, és mivel az NB III-ban is vasárnap van a mérkőzés, így sokan nem tudnak játszani sehol – üzentek az ezentúl rendszeresen találkozó klubok. Hozzátéve, hogy szeretnék, ha lenne képviseletük az MLSZ elnökségében, elnökségi ülésein.

 

